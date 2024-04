Hohe Kosten von KI in der Cloud mit FinOps minimieren

Die Cloud bringt KI in den Fokus von immer mehr Unternehmen, hat aber auch Auswirkungen auf die Cloud-Ausgaben. Ihre erste generative KI-Initiative erfordert eine erhebliche Rechenleistung und Datenspeicherung, die über das hinausgeht, was Ihr Unternehmen bereits in der Cloud betreibt.

Es liegt an Ihnen, sich auf den Anstieg der Cloud-Kosten vorzubereiten, den KI mit sich bringt. Untersuchen Sie im Folgenden, wie Sie die möglichen Auswirkungen auf Ihre Cloud-Kosten mit Hilfe von FinOps-Praktiken (Cloud Financial Operations) auffangen können.

Auswirkungen von KI auf die Cloud-Ausgaben KI-Workloads können ressourcenintensiv sein und unterschiedliche Nutzungsmuster aufweisen. Es ist wichtig, FinOps-Strategien entsprechend anzupassen. KI kann die Cloud-Ausgaben auf verschiedene Weise beeinflussen: Sie verbraucht mehr Ressourcen und Zeit: Komplexe und nicht optimierte KI-Modelle erfordern mehr Rechenressourcen und Zeit für die Datenverarbeitung in der Cloud, was zu höheren Cloud-Kosten führt.

Komplexe und nicht optimierte KI-Modelle erfordern mehr Rechenressourcen und Zeit für die Datenverarbeitung in der Cloud, was zu höheren Cloud-Kosten führt. Es erfordert mehr Rechenleistung und Speicherplatz: Das Training von KI-Modellen ist ressourcenintensiv und kostspielig, da mehr Rechen- und Speicherplatz benötigt wird.

Das Training von KI-Modellen ist ressourcenintensiv und kostspielig, da mehr Rechen- und Speicherplatz benötigt wird. Es werden häufige Datenübertragungen durchgeführt: Zusätzliche Datenübertragungskosten können entstehen, weil Ihre KI-Anwendungen häufigere Datenübertragungen zwischen Edge-Geräten und Ihrem Cloud-Service-Provider (CSP).

FinOps-Praktiken für KI FinOps für KI erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen IT, Finanzen und den KI-Entwicklungsteams, um eine kontinuierliche Optimierung und Kosteneffizienz zu erreichen. Die Berücksichtigung von KI in Ihren Cloud-Kostenoptimierungsstrategien erfordert besondere Aufmerksamkeit, insbesondere zu Beginn. Unternehmen müssen ihre FinOps-Strategie regelmäßig überprüfen und verfeinern, je nachdem, wie sich neue KI-Anforderungen auf die Cloud-Leistung und -Kosten auswirken: Provisionierung und Dimensionierung: KI-Workloads wirken sich auf die Bereitstellung und Größe von Ressourcen aus, da KI-Workloads häufig Grafikprozessoren und andere beschleunigte Recheneinheiten erfordern. Bereiten Sie sich darauf vor, diese Anpassungen zu berücksichtigen.

KI-Workloads wirken sich auf die Bereitstellung und Größe von Ressourcen aus, da KI-Workloads häufig Grafikprozessoren und andere beschleunigte Recheneinheiten erfordern. Bereiten Sie sich darauf vor, diese Anpassungen zu berücksichtigen. Instanztypen: Ihre KI-Anforderungen bestimmen, wie Sie die Ressourcenbereitstellung durch die Auswahl der richtigen Instanztypen optimieren können. Mit Spot-Instanzen können Unternehmen bei unkritischen KI-Workloads Geld sparen. So können Unternehmen beispielsweise die Ausführung von KI-Trainingsaufgaben auf Zeiten außerhalb der Stoßzeiten oder auf Zeiten mit geringerer Nachfrage legen.

Ihre KI-Anforderungen bestimmen, wie Sie die Ressourcenbereitstellung durch die Auswahl der richtigen Instanztypen optimieren können. Mit Spot-Instanzen können Unternehmen bei unkritischen KI-Workloads Geld sparen. So können Unternehmen beispielsweise die Ausführung von KI-Trainingsaufgaben auf Zeiten außerhalb der Stoßzeiten oder auf Zeiten mit geringerer Nachfrage legen. Skalierung: KI-Workloads können Spitzenwerte erreichen. Autoscaling passt die Anzahl der Ressourcen dynamisch an den Bedarf an und vermeidet eine Überbelegung in Leerlaufzeiten.

KI-Workloads können Spitzenwerte erreichen. Autoscaling passt die Anzahl der Ressourcen dynamisch an den Bedarf an und vermeidet eine Überbelegung in Leerlaufzeiten. Monitoring: Die Überwachung der KI-Infrastruktur und -Nutzung erfordert Anpassungen, wie zum Beispiel neue Berichte von Ihren Cloud-Überwachungs-Tools, um weitere Kostentrends, Ressourcennutzungsmuster und potenzielle Kostenoptimierungen zu ermitteln. Fügen Sie Ihrem aktuellen Tagging-Schema Kostenzuordnungs-Tags hinzu, um Ausgaben bestimmten KI-Projekten oder -Teams zuzuordnen.

Die Überwachung der KI-Infrastruktur und -Nutzung erfordert Anpassungen, wie zum Beispiel neue Berichte von Ihren Cloud-Überwachungs-Tools, um weitere Kostentrends, Ressourcennutzungsmuster und potenzielle Kostenoptimierungen zu ermitteln. Fügen Sie Ihrem aktuellen Tagging-Schema Kostenzuordnungs-Tags hinzu, um Ausgaben bestimmten KI-Projekten oder -Teams zuzuordnen. Storage: KI-Modelle erzeugen oft große Datenmengen. Das führt zu einem unerwarteten und erheblichen Anstieg der Speicherkosten, vor allem, wenn es sich um Ihr erstes größeres KI-Projekt als Unternehmen handelt. Überprüfen Sie die aktuellen Storage-Optionen auf der Grundlage der Zugriffsmuster kontinuierlich, bevor und nachdem Sie ein KI-Projekt in Produktion geben.

KI-Modelle erzeugen oft große Datenmengen. Das führt zu einem unerwarteten und erheblichen Anstieg der Speicherkosten, vor allem, wenn es sich um Ihr erstes größeres KI-Projekt als Unternehmen handelt. Überprüfen Sie die aktuellen Storage-Optionen auf der Grundlage der Zugriffsmuster kontinuierlich, bevor und nachdem Sie ein KI-Projekt in Produktion geben. Datenübertragungen: KI-Workloads können die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Cloud-Diensten oder Regionen beinhalten. Content-Delivery-Netzwerke können Sie unterstützen, diese Kosten mit Ihrem aktuellen CSP zu optimieren. Datenübertragungen in einer Multi-Cloud-Umgebung bedeutet, dass Sie durch Automatisierung die Effizienz der Datenübertragung zwischen Ihren Cloud-Umgebungen sicherstellen. Implementieren Sie bei der Planung Ihrer ersten KI-Projekte Richtlinien und Vorgaben für die Nutzung von KI-Ressourcen, Kostenlimits und Prozesse für Genehmigungen, um verantwortungsvolle KI-Ausgaben zu gewährleisten.