Haufe X360: modulares Buchhaltungssystem für den Mittelstand

Haufe X360 ist eine Cloud-Software, die ERP-Kernfunktionen und branchenspezifische Erweiterungen kombiniert. Neben klassischen ERP- und CRM-Funktionen, zum Beispiel für Einkauf, Verkauf, Lagermanagement und Finanzbuchhaltung, lassen sich verschiedene Erweiterungen hinzubuchen, unter anderem für HR, Logistik und E-Commerce.

Haufe X360 bietet außerdem verschiedene Schnittstellen zu anderen Diensten an. Generell eignet sich die Lösung für alle Branchen. Benötigen Unternehmen nicht alle Funktionen, können sie zum Beispiel nur das Buchhaltungsmodul verwenden. Wächst ein Unternehmen, lassen sich weitere Funktionen integrieren.

Durch den großen Funktionsumfang kann die Software mit den Anforderungen des Unternehmens mitwachsen. Die Lösung ist komplett Cloud-basiert, es ist keine lokale Installation notwendig. Das bedeutet, die Mitarbeiter im Unternehmen können von überall arbeiten und auf die Geschäftsdaten zugreifen. Die Daten speichert Haufe in deutschen Rechenzentren. Eine tägliche Sicherung aller Daten lässt sich zusätzlich im Produkt festlegen.

Abbildung 1: Die Verwaltung von Haufe X360 erfolgt über einen Webbrowser. Die verschiedenen Funktionen sind auf der linken Seite der Oberfläche zu finden.

Im Suchfenster des oberen Programmbereiches von Haufe X360 können Anwender direkt nach Begriffen suchen. Dies kann eine Funktion oder Transaktion, ein Kunde oder ein anderer Bereich sein. Die Ergebnisse sind über eine Verlinkung direkt erreichbar. Dadurch lassen sich Funktionen und Daten schnell finden.

Integrierte Buchhaltung und Echtzeitanalysen Die Module von Haufe X360 arbeiten eng zusammen. Das bedeutet, die Finanzbuchhaltung ist mit allen anderen Modulen verzahnt. Die ERP-Funktionen lassen flexibel erweitern und bieten die Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit mit Kunden sowie Lieferanten, Niederlassungen oder Projekten. Haufe X360 bietet nicht nur Module für die Finanzbuchhaltung, ERP und CRM, sondern ermöglicht Echtzeitzugriffe auf Daten und Finanzberichte. Dashboards zeigen an den verschiedenen Stellen Informationen und Trends in Echtzeit an, zum Beispiel offene Forderungen oder Kreditsperren. Im Gegensatz zu vergleichbaren Lösungen sind die Dashboards nicht vorgegeben, sondern lassen sich für die verschiedenen Geschäftsbereiche individuell erstellen und anpassen. In den Berichten sind Anpassungen der Spalten und Zeilen jederzeit per Drag & Drop möglich. Die Berichte in X360 umfangreiche Analysemöglichkeiten. Die unterschiedlichen Finanzberichte können darüber hinaus individuell gestaltet werden, das gilt ebenfalls für generische Abfragen. Viele Abläufe in der Finanzbuchhaltung lassen sich auf diesem Weg automatisieren. Der Zugriff auf die Berichte erfolgt über eine Weboberfläche oder Apps, die für Android und iOS/iPadOS zur Verfügung stehen. In den Apps stehen alle Funktionen zur Verfügung, die sich in der Weboberfläche umsetzen lassen.

Buchhaltung mit X360: Die wichtigsten Module Zu den wichtigsten Funktionen der Finanzbuchhaltung gehören das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren. Hier kann lassen sich verschiedene Währungen und wiederkehrende Buchungen abdecken. Lieferanten und Kunden kann das System berücksichtigen und Buchungen oder Gegenbuchungen automatisch durchführen. Beim Zugriff auf Kunden oder Lieferanten in der Weboberfläche stehen Verknüpfungen zu Kundenrechnungen, Aufträgen, Aktivitäten zur Verfügung. Das funktioniert bei Debitoren und Kreditoren gleichermaßen. CRM-Funktionen in Kombination mit ERP- und Finanzbuchhaltung ist problemlos integrierbar. Bestellt ein Kunde ein Produkt, zeigt X360 bereits bei der Bestellung an, ob die Ware verfügbar ist und in welchen Stückzahlen. Hinzu kommen Zahlungsverkehr, Mahnungen und die Verwaltung von Währungen, was für international tätige Unternehmen interessant ist. Beim Währungsmanagement können die Debitoren an die jeweilige Währung automatisiert verknüpft werden. Dabei kann die Lösung zwischen Währungen umrechnen. Bei Mahnungen gibt es verschiedene Mahnstufen, die sich automatisch abwickeln lassen. Der automatische Versand von Rechnungen und Mahnungen per E-Mail kann direkt aus der Software erfolgen. Komplexe Firmenstrukturen, Standorte und Holdings können mit X360 abgebildet werden, mit verschiedenen Zeitperioden in der Buchhaltung. Zusätzlich ist ein Vertragswesen und eine Anlagenbuchhaltung integriert. Budgetierung ist ein weiterer Bereich, der in die Umgebung eingebunden werden kann. Dadurch können Auswertungen auf Basis einzelner Firmen oder Niederlassungen erstellt und Berichte generiert werden. Das Vertragsmanagement ermöglicht in Verbindung mit dem CRM eine Automatisierung der Rechnungsstellung. In diesem Fall kann X360 auf Basis der angegebenen Häufigkeit automatisch Rechnungen erstellen und die dazugehörigen Buchungen automatisieren. Die Anlagenbuchhaltung kann verschiedene Abschreibungen einrichten, ebenfalls auf Basis von Standorten und Firmenstrukturen. Hier lassen sich komplexe Szenarien abbilden.

Schnittstellen zu anderen Lösungen Eine weitere Stärke von X360 liegt in den verschiedenen Schnittstellen, mit denen sich externe Lösungen an die Finanzbuchhaltung anbinden lassen. Dazu gehören Adobe Sign, Schnittstellen zu Banken, Salesforce, AWS, DHL, Hermes, DocuSign oder Google Maps. Die Schnittstellen sind vor allem für große und schnell wachsende Unternehmen interessant, da sie verschiedene Dienste direkt mit der Buchhaltung verbinden können. Das Erstellen von Kommissionierlisten ist auch möglich. X360 kann die Größe von Paketen empfehlen und gleich noch die Etiketten für den Versand drucken. Das funktioniert in Stapelverarbeitung oder bei einzelnen Aufträgen. Banking ist ebenfalls in die Software integriert. Dazu gehören nahezu alle Banktransaktionen, das Umbuchen von Zahlungen, das Schließen von Buchungsperioden oder das Berechnen von Kontosalden. Das System kann Buchungen vorschlagen, auf Basis der ein- und ausgehenden Zahlungen oder durch direkten Zugriff. Hinzu kommt die Möglichkeit, Regeln für Transaktionen zu erstellen, die das System automatisch ausführt. Dadurch können Unternehmen zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge oder andere regelmäßige Posten automatisch buchen.