Datev Unternehmen online einsetzen und verwalten

Für kleine und mittlere Unternehmen ist Datev Unternehmen online eine passende Lösung, um direkt mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten. Die Anwendung ermöglicht das Digitalisieren und Hochladen von Belegen, auf die anschließend der Steuerberater zugreifen kann.

Hinzu kommt die Möglichkeit, dass man Bankgeschäfte über HBCI oder EBICS verarbeitet. Auf diesem Weg können die hochgeladenen Dokumente online bezahlt werden. Datev Unternehmen online füllt den Überweisungsträger automatisch aus. Auch das Zuordnen von Belegen zu Transaktionen im Homebanking ist möglich.

Zudem gibt es ein Auftragswesen, mit dem sich Rechnungen schreiben lassen und deren Eingangskontrolle mit dem Homebanking-Modul von Datev Unternehmen online zusammenarbeitet.

Der größte Vorteil beim Einsatz von Datev Unternehmen online ist die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Dokumente lassen sich digitalisieren und stehen dem Steuerberater direkt zur Verfügung. Daneben lassen sich Auswertungen erstellen und Rechnungen bezahlen, wobei Datev Unternehmen online die Belege bucht und die notwendigen Überweisungsbelege ausfüllt.

Datev Unternehmen online verwenden

Das Programm ist komplett Cloud-basiert und muss nicht auf lokalen Rechnern installiert werden. Ein mobiler Zugriff von unterwegs und im Home-Office ist per Browser oder App möglich. Schulungen lassen sich remote durchführen. Trainings und die erste Einrichtung kosten rund 1.000 Euro. Die genaue Summe hängt von der Anzahl an Stunden ab, die für die Schulung notwendig sind.

Da die Einrichtung zusammen mit dem Steuerberater erfolgt, sind nachträglich Schulungen möglich. Einige Steuerberater haben eigene IT-Experten, die bei der Einrichtung unterstützen, andere beauftragen spezielle Systemhäuser. Als monatliche Kosten sollten Unternehmen rund 10 Euro/Monat und eingerichtetem Mandanten kalkulieren.

Wenn mehrere Unternehmen in einer Organisation eingebunden werden sollen, ist das jederzeit möglich. Der Vorteil ist, dass alle notwendigen Funktionen in einem einzigen Programm enthalten sind.

Anwender können Belege mit dem Webbrowser in Datev Unternehmen online hochladen. Effektiver ist es aber, Belege per E-Mail an das Datev-Konto zu schicken. Jedem Ordner, den der Steuerberater benötigt, kann eine sichere E-Mail-Adresse zugewiesen werden. Schicken Anwender an diese Adresse eine E-Mail mit einer PDF-Datei, extrahiert Datev Unternehmen online die PDF-Datei und integriert den Beleg direkt.

Abbildung 3: Das Versenden von Belegen per Mail ist über Datev Unternehmen online möglich.

Die Adresse können Anwender in ihrem Adressbuch speichern und beim Einsatz von Exchange oder Microsoft 365 können diese Adressen direkt im globalen Adressbuch abgelegt werden. Beim Einsatz eines Multifunktionsdruckers mit Internetanschluss, können diese Adressen ebenfalls hinterlegt werden. Dadurch können Anwender Papierdokumente direkt digitalisieren und per E-Mail an das gewünschte Datev-Postfach senden. Das Multifunktionsgerät braucht hierfür keine Datev-Anbindung.