Belege und Rechnungen an Datev Unternehmen online übertragen

Es gibt drei Möglichkeiten, um Belege und Rechnungen an Datev Unternehmen online zu übertragen:

Alle Varianten lassen sich parallel nutzen. Wenn Benutzer mit Datev Unternehmen online arbeiten, können sie in der Weboberfläche die Dokumente per Drag and Drop speichern oder per E-Mails als PDF an Datev Unternehmen online senden. Erhält ein Anwender Belege per E-Mail oder scannt er ein Dokument mit einem Multifunktionsgerät, kann er die E-Mail direkt an Datev weiterleiten. Unterwegs lassen sich Belege wiederum per App hochladen.

Dokumente im Browser hochladen

Viele Anwender laden Belege in erster Linie über die Weboberfläche hoch. Die Option ist im Bereich Belege und Anwendungen zu finden. Über Belege hochladen lassen sich im Browser Dokumente aus lokalen Verzeichnissen direkt in Datev Unternehmen online speichern.

Die Belege lassen sich ebenfalls per Drag and Drop in das Fenster ziehen. Der Steuerberater legt dazu an dieser Stelle verschiedene Eingangskörbe fest, in welche Anwender Dokumente hochladen. Allerdings ist der Upload per Webbrowser nicht effektiv. Das direkte Versenden per E-Mail geht in der Regel schneller.

Abbildung 1: Belege lassen sich in Datev Unternehmen online direkt im Webbrowser hochladen.

Wer viele Dokumente auf einmal hochladen möchte, kann durchaus den Browser verwenden, da durch das Drag and Drop der Upload schnell geht. Das Scannen mit der App macht in diesem Fall keinen Sinn. Hier ist es besser, auf ein Multifunktionsgerät zu setzen, das Dokumente scannt und per E-Mail versendet. Die meisten Multifunktionsgeräte sind hierzu in der Lage.