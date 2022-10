SevDesk: Buchhaltungs- und Finanzanwendungen aus der Cloud

Beim Vergleich von Finanz- und Buchhaltungssoftware für kleine und mittlere Unternehmen spielen SevDesk, Datev Unternehmen online und Lexoffice eine wichtige Rolle in Deutschland. Wir gehen in diesem Beitrag auf SevDesk und die Funktionen der Unternehmenssoftware ein.

Ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Produkten ist das Zeiterfassungsmodul, welches sich hinzubuchen lässt. Die Zeiterfassung ermöglicht die direkte Übertragung entsprechender Daten zu den Rechnungen der Kunden.

Funktionen von SevDesk

SevDesk bietet eine moderne Oberfläche sowie Apps für Smartphones und Tablets, damit Anwender mobilen Zugriff auf notwendige Funktionen haben. SevDesk ist eine Cloud-Anwendung, die Funktionen des Programms sind somit überall verfügbar. Der Zugriff erfolgt über einen Webbrowser und es ist keine lokale Installation notwendig.

Da es sich bei dem Unternehmen aus Offenbach um eine deutsche Firma handelt, befinden sich Daten und Software auf deutschen Servern und die Datenspeicherung unterliegt der EU-DSGVO. Parallel dazu erfüllt SevDesk die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD).

Abbildung 1: SevDesk bietet eine moderne Oberfläche und ist direkt einsatzbereit.

Die Oberfläche der Software ist modern und intuitiv aufgebaut. Alle notwendigen Buchhaltungsfunktionen sind enthalten. Hinzu kommen verschiedene Schnittstellen zu anderen Anwendungen. Nach der ersten Einrichtung lassen sich in wenigen Minuten Rechnungen erstellen. SevDesk ist darüber hinaus in der Lage, Rechnungen direkt per E-Mail und aus der Anwendung heraus per Post zu versenden.