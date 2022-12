WISO MeinBüro: All-in-One Buchhaltungssoftware von Buhl

WISO MeinBüro von Buhl gehört seit Jahren zu den bekanntesten Lösungen für die Buchhaltung in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Software ermöglicht unter anderem das Schreiben von Rechnungen, die Zusammenarbeit mit Steuerberatern und die Selbstverwaltung der Steuern.

Hinzu kommen umfassende Buchhaltungsfunktionen. Wer von anderen Lösungen zu WISO MeinBüro wechselt, kann in den Stammdaten über Datenimport Kunden, Lieferanten und Artikel importieren.

Hinzu kommt der Bereich Office , in dem eigene Dokumente, Verträge und Rechnungen abgelegt werden. Direkt in der Weboberfläche steht mit Erweiterungen ein Shop zur Verfügung, mit dem sich die Funktionen der Software ergänzen lassen. Über Einstellungen lassen sich alle notwendigen Optionen zu den Stammdaten, Briefpapier und die Schnittstellen steuern. Als Schnittstellen lassen sich zum Beispiel Zahlungsdienstanbieter wie Apple Pay, PayPal oder die verschiedenen Kreditkartenanbieter anbinden.

Für das Buchen ist keine Eingabe von Bezahlinformationen notwendig, das kostenlose Buhl-Konto ist in wenigen Minuten eingerichtet. Im Rahmen der Testumgebung ist es möglich, mit Beispieldaten zu starten, um alle Funktionen zu testen. Nach der Einrichtung hilft ein weiterer Assistent bei der Anpassung der Software an die eigenen Anforderungen.

Rechnungen mit WISO MeinBüro schreiben

Das Schreiben von Rechnungen und Angeboten ist über die Schaltflächen möglich, die oben rechts zur Verfügung stehen. über den Menüpunkt Verkauf stehen die verschiedenen Formulare und Daten bereit. An dieser Stelle sind alle geschriebenen Rechnungen und deren Status zentral zu erkennen. Die Rechnungen lassen sich jederzeit in der Oberfläche aufrufen. Der Versand ist entweder direkt per E-Mail möglich, oder Anwender drucken die Rechnung aus und versenden sie auf anderen Wegen. Das Anpassen der Rechnungsformulare ist mit der Web-Version etwas eingeschränkt. Nur die Desktop-Variante bietet alle Optionen, um Rechnungen an die eigenen Anforderungen anpassen zu können.

Die Anpassungen dazu lassen sich über Einstellungen definieren. Beim Schreiben von Rechnungen kann MeinBüro auf alle Daten zugreifen, die im System angelegt wurden. Die Daten, die für Rechnungen notwendig sind, also Lieferanten, Artikel und Kunden, können zentral im Bereich Stammdaten gepflegt werden.

Wiso MeinBüro bietet darüber hinaus noch Zusatzfunktionen. Dazu gehören eine Zeiterfassung, wiederkehrende Rechnungen und automatische Mahnungen. Mehrsprachige Rechnungen sind mit WISO MeinBüro ebenfalls umsetzbar. Allerdings fehlt eine Funktion für andere Währungen.