Lexoffice: Die kaufmännische Cloud-Lösung für kleine Firmen

Lexoffice bietet eine automatische Buchhaltung aus der Cloud. Es ist keine lokale Installation notwendig, um Belegerfassung und Buchhaltung abzuwickeln. Es lassen sich zudem zahlreiche Funktionen, darunter Lohnbuchhaltung und Zeiterfassung, integrieren.

Dabei besteht für Lexoffice keine Mindestvertragslaufzeit, die Bezahlung erfolgt monatlich. Die Preise liegen zwischen rund fünf und 22 Euro pro Monat, davon abhängig, welche Funktionen benötigt werden. Zusätzliche Funktionen lassen sich freischalten, indem das jeweilige Abonnement gewechselt wird. Zur Verfügung stehen die Abonnements S, M, L und XL. Eine Liste mit den Unterschieden und Preis ist auf einer Übersichtsseite von Lexoffice zu sehen.

Weboberfläche sowie Mobile Apps

Lexoffice kann über den Webbrowser genutzt werden, es gibt zudem Apps für iOS und Android. In der Weboberfläche stehen alle Funktionen zentral bereit. Grundsätzlich bieten alle Editionen von Lexoffice Zugang für Steuerberater sowie Kunden- und Lieferantenverwaltung. Auch ein Modul für Banking und Finanzen ist bei allen Editionen enthalten.

Die Entwickler integrieren regelmäßig neue Funktionen und schalten diese entsprechend den Abonnements frei. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Die aktuellen Neuerungen sind jeweils in der Timeline von Lexoffice zu sehen. Ein Vorteil von Lexoffice besteht darin, dass die Lösung keine kaufmännische Ausbildung oder Erfahrung als Buchhalter benötigt. Alle notwendigen Aufgaben lassen sich intuitiv umsetzen. Da in den meisten Fällen der Steuerberater im Hintergrund Zugriff hat, lassen sich falsch zugeordnete Belege schnell korrigieren und in Zukunft richtig einpflegen.

Das Schreiben von Rechnungen und das Pflegen von Kunden und Lieferanten ist übersichtlich und einfach gehalten, das gilt ebenso für das Homebanking. An vielen Stellen gibt es Unterstützung bei der Eingabe und Datenpflege sowie beim Durchführen von Aktionen wie Mahnungen oder andere Tätigkeiten. Rechnungen können Anwender mit Lexoffice direkt per E-Mail versenden, ohne diese zuerst herunterladen zu müssen. Dazu sind Lösungen wie Datev Unternehmen online nicht in der Lage.