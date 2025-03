E-Rechnungspflicht: Wie Unternehmen die Umstellung meistern

Seit dem 1. Januar 2025 ist die E-Rechnung im B2B-Bereich in Deutschland verpflichtend. Unternehmen müssen Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format ausstellen, übermitteln und empfangen, sodass eine elektronische Verarbeitung möglich ist. Die Umstellung erfolgt schrittweise bis 2028, wobei je nach Übergangsstufe unterschiedliche Vorgaben und Formate eingehalten werden müssen.

Die schrittweise Einführung bietet Chancen, sich frühzeitig optimal aufzustellen und von den Vorteilen der digitalen Transformation zu profitieren. Allerdings stellen sich für Unternehmen auch zahlreiche Herausforderungen in den Weg: Büroabläufe müssen neu strukturiert, Prozesse angepasst und technische Lösungen implementiert werden.

Wie Unternehmen diese Herausforderung strategisch angehen können, die richtige Software wählen und langfristig Kostenfallen vermeiden, wird im folgenden Beitrag beantwortet.

Nun folgt der verpflichtende Umstieg aber auch für den B2B-Sektor​. Seit 2025 müssen alle Unternehmer elektronische Rechnungen empfangen können – für die Ausstellung der E-Rechnung gibt es Ausnahmen und Übergangsfristen bis 2028. Von der Regelung betroffen sind alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen an andere Unternehmen erbringen. Die Regelung betrifft sowohl kleine, mittlere als auch große Unternehmen – unabhängig von ihrer Rechtsform. Zudem ist die E-Rechnungspflicht branchenübergreifend.

Die europäische Norm EN 16931 definiert die Anforderungen an E-Rechnungen und legt fest, welche Daten sie enthalten müssen. Dazu gehören unter anderem die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, das Lieferdatum, die Steuernummer, die Umsatzsteuer, der Rechnungsbetrag sowie Name und Adresse von Auftraggeber und Auftragnehmer. Ergänzend können weitere Informationen wie Zahlungsbedingungen oder Bestellnummern integriert werden, um den Abgleich mit anderen Geschäftsdokumenten zu erleichtern. Dank der Standardisierung durch die EN 16931 können E-Rechnungen europaweit einheitlich verarbeitet werden. Dies erleichtert nicht nur den Austausch zwischen Unternehmen, sondern auch die Zusammenarbeit mit Behörden und internationalen Geschäftspartnern, indem Prozesse effizienter und transparenter gestaltet werden

Eine E-Rechnung ist eine digitale Rechnung, die in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format erstellt, versendet und empfangen wird. Im Gegensatz dazu steht die PDF-Rechnung, die lediglich eine digitale Kopie eines Papierdokuments ist. Der entscheidende Unterschied liegt also darin, dass eine E-Rechnung als strukturiertes elektronisches Format vorliegt – beispielsweise als XML-Datei. Dadurch kann sie automatisch von Buchhaltungs- und ERP -Systemen verarbeitet werden, ohne dass eine manuelle Erfassung notwendig ist.

Die richtige Software wählen: Funktionen, Kosten und Skalierbarkeit

Die Wahl der richtigen Software ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen, um Prozesse effizient zu gestalten und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein leistungsfähiges Tool sollte über Schnittstellen zu bestehenden Buchhaltungssystemen verfügen, Steuerberechnungen automatisieren und automatisierte Berichterstellungsfunktionen bieten. Diese Funktionen erleichtern den Arbeitsalltag und reduzieren den manuellen Aufwand. Neben dem Funktionsumfang spielt ebenso die Benutzerfreundlichkeit eine zentrale Rolle. Eine intuitive Bedienung minimiert Fehlerquellen und sorgt für eine schnelle Einarbeitung der Mitarbeitenden – dadurch können Unternehmen Zeit und Ressourcen sparen.

„Wer die Übergangsfrist gezielt nutzt, kann nicht nur gesetzliche Vorgaben rechtzeitig erfüllen, sondern auch Wettbewerbsvorteile durch optimierte Prozesse sichern. Durch solche automatisierten Prozesse lassen sich Kosten senken, Fehlerquellen minimieren und Rechnungen weitaus schneller verarbeiten.“ Rudolf Vasil, Finatycs

Ebenso entscheidend ist die Skalierbarkeit der Software. Sie sollte in der Lage sein, mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt zu halten, um teure Systemwechsel oder Erweiterungen in der Zukunft zu vermeiden. Wenn die Software flexibel genug ist, um sich an sich verändernde Anforderungen anzupassen, kann dies langfristig Kosten sparen und das Unternehmen effizient unterstützen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Support sowie die Sicherheit der Software. Ein zuverlässiger Kundenservice sorgt dafür, dass bei Problemen oder Fragen schnell und kompetent geholfen wird. Dies minimiert Ausfallzeiten und hilft, Betriebsabläufe aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig muss die Software den gesetzlichen Datenschutzanforderungen entsprechen, um sicherzustellen, dass sensible Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

Zu guter Letzt sollte auch das Preis-Leistungs-Verhältnis gründlich überprüft werden. Die günstigste Lösung ist nicht zwangsläufig die beste Wahl, da sie möglicherweise nicht alle benötigten Funktionen oder den gewünschten Support bietet. Es ist essenziell, die Kosten der Software in Relation zum tatsächlichen Mehrwert zu setzen, den sie dem Unternehmen bringt. Nur so lässt sich sicherstellen, dass es sich um eine nachhaltige Investition handelt, die sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft von Vorteil ist.