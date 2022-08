Einstieg in Zero Trust für mehr Sicherheit in der IT

Das Zero-Trust-Framework ermöglicht IT-Abteilungen, aktuelle Herausforderungen zu bewältigen, da es alle Kernaspekte moderner Abläufe integriert: Anwendungen und ihre Daten, Netzwerkprozesse sowie Identitäts-basierte Zugriffe und die Endgeräte.

In heutigen Unternehmensumgebungen benötigen zusätzlich zur Stammbelegschaft oft auch mobile Anwender, hybrid arbeitende Angestellte und Partner in Drittunternehmen Zugriff auf geschäftlich genutzte Anwendungen und Daten.

Allerdings haben Cyberattacken in Umfang und Häufigkeit deutlich zugenommen. Sie gefährden sowohl den digitalen Handel als auch den IT-Betrieb.

Die Entwicklung von traditionellen Rechenzentren mit klar definierten Perimetern zu einer immer stärkeren Nutzung von Cloud- und Edge-Diensten macht es für Cyberangreifer fast schon zu einem Kinderspiel, die durchlässig gewordenen Netzwerkgrenzen zu überwinden.

Wenn es um das Sichern von Unternehmensdaten und geschäftlichen Transaktionen geht, bietet Zero Trust einen umfassenden Schutz für Daten und Identitäten. Die Einführung des Konzepts erfordert allerdings in einigen Punkten ein Umdenken, um die IT und die Unternehmensdaten auch in Zukunft effektiv zu sichern.

Die Verifizierung von Identitäten ist zum neuen Security-Perimeter geworden. Dazu gehören Sicherheitskontrollen auf Basis von Zugangsdaten und dem jeweiligen Kontext. Sie steuern, wer und wie Zugriff auf interne Anwendungen, Daten und Ressourcen erhält. Es gibt mehrere Faktoren, die eine Rolle dabei gespielt haben, dass der traditionelle Netzwerkperimeter so stark an Bedeutung verloren hat.

Dank dem Prinzip der geringsten benötigten Berechtigungen (POLP), auch Least Privilege genannt, erhalten die Anwender nur genau so viel Zugriffsrechte wie sie für eine bestimmte Aktion brauchen. Das reduziert die Angriffsfläche auf vertrauliche Daten und erleichtert zudem den Sicherheitsteams die Einschätzung, Reaktion und Abwehr von Bedrohungen. Jede Zugriffsanfrage wird automatisch gründlich geprüft und muss erst freigegeben werden, bevor überhaupt ein Zugang zu Unternehmensressourcen gewährt wird.

Dazu wird nicht nur ein gesamtheitlicher Ansatz benötigt, um Eindringlinge abzuwehren. Es ist auch ein hohes Maß an Zusammenarbeit erforderlich, um Schutzmaßnahmen aufeinander abzustimmen. Dazu gehört das Beenden unterschiedlicher Identitätslösungen, um so mehr Governance und Compliance im Unternehmen zu erreichen.

Die Einführung von Zero Trust

Ein langfristiges Engagement der Unternehmensleitung sowie eine strategische Planung sind für eine erfolgreiche Einführung von Zero Trust entscheidend. Das Integrieren eines Zero-Trust-Modells in die aktuelle IT-Umgebung und die sie absichernden Maßnahmen erfordern viel Zeit und Aufwand. Der Einstieg in Zero Trust ist nicht mit einer Lösung von der Stange möglich, die für alle Ansprüche ausgelegt ist. Er erfordert dagegen einen umfassenden Ansatz, der das komplexe Zusammenspiel verschiedenster Bereiche der Infrastruktur, der Mitarbeiter sowie der von ihnen verwendeten Geräte und Anwendungen berücksichtigt.

Wenn dann auch noch ein Einstieg in Security Service Edge (SSE) und die Nutzung mehrerer Cloud-basierter Zero-Trust-Techniken erfolgen soll, nimmt der Bedarf an Zeit und Ressourcen weiter zu. Dafür wird eine genaue Kenntnis der aktuellen IT-Infrastruktur, der verwendeten Sicherheitslösungen und der noch vorhandenen Sicherheitslücken benötigt. Eine erfolgreiche Zero-Trust-Umsetzung vermeidet Redundanzen und muss zudem prüfen, welche vorhandenen Sicherheits-Tools noch kompatibel mit Zero Trust sind und bei welchen das nicht der Fall ist.

In manchen Fällen kann zum Beispiel die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) als Basis für Zero Trust fungieren. Ebenso wichtig sollte in der Planungsphase eine hohe Modularität der gewählten Zero-Trust-Technik sein, um auch mit sich weiterentwickelnden Cybergefahren Schritt halten zu können. IT-Leiter sollten daher alle Sicherheitsbedrohungen priorisieren, mit kleinen Umsetzungen beginnen und in überschaubaren Schritten weiter vorgehen.

Jeder zu fokussierende Bereich bietet verschiedene Möglichkeiten, um die Einführung von Zero-Trust zu beschleunigen. Welche das sind, wirkt sich auch auf die benötigten Technologien aus. Nehmen wir ein Beispiel: Ein auf das Netzwerk konzentrierter Ansatz zur Einführung von Zero Trust erfordert Techniken wie Mikrosegmentierung, Netzwerkverschlüsselung, Isolierung von Einbrüchen sowie die Fähigkeit, laterale Bewegungen im Netz zu verhindern. Durch Zero Trust geschützte Zugriffe auf Daten und Anwendungen erfordern dagegen Tools zur Klassifizierung ebenjener Daten und zur Sicherheit von Containern.

Gleichzeitig setzt ein sicheres Zugriffsmanagement voraus, dass Unternehmen biometrische Lösungen, Multifaktor-Authentifizierung und Identitätskontrollen einführen. Durch den vereinheitlichten und hoch integrierten Zero-Trust-Ansatz lassen sich aber Effekte erreichen, die weit über traditionelle Netzwerkperimeter hinausgehen und die jeglichen Aspekt der Absicherung eines Unternehmens sehr effektiv abdecken können.