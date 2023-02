Diese 3 Faktoren sollten Admins bei ROBO-Backups beachten

Viele Unternehmen verfügen heute über Außenstellen oder Zweigstellen (Remote Office/Branch Office, ROBO), die den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, außerhalb des Hauptsitzes zu arbeiten und an denen sie Daten sichern und speichern können. Genau wie bei den Daten am zentralen Standort müssen die IT-Teams sicherstellen, dass die Daten außerhalb des Standorts gesichert und geschützt sind.

Es gibt keine allgemeingültige Methode für die Backups von Außenstellen. ROBO-Backups können, wenn sie richtig konzipiert und implementiert sind, problemlos und zuverlässig sein. Sie erfordert jedoch Vorabinvestitionen in Tools und Technologie.

Es gibt zahlreiche Faktoren und Fragen im Zusammenhang mit der ROBO-Sicherung, die bei der Entscheidung helfen können, welcher Ansatz der Fernsicherung für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Das uralte Problem: Wer wechselt die Bänder?

Die Bandsicherung ist eine beliebte Wahl für ROBO-Daten, da sie kostengünstig und relativ wartungsarm ist und sicher außerhalb des Netzwerks liegt. Allerdings stellt sie auch ein einzigartiges Dilemma dar: Wer wechselt die Bänder, wenn eines voll ist?

Die Verwaltung am zentralen Standort/Rechenzentrum ist ein ständiges Problem beim Backup der Daten an verteilten Standorten. Mitarbeiter an entfernten Standorten sind möglicherweise nicht so vertraut mit den Daten, und an ROBO-Standorten gibt es in der Regel zwar IT-Mitarbeiter, aber niemanden, der sich speziell um die Backups und eine eventuelle Wiederherstellung kümmert. Weniger Mitarbeiter am jeweiligen Standort bedeutet auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass der IT-Mitarbeiter, der normalerweise bestimmte Aufgaben ausführt, aufgrund von Urlaub, Ferien oder anderen Gründen abwesend ist.

Ein einziger Fehler beim Auswechseln eines Bandes kann bedeuten, dass ein Tag oder mehr ohne ein gutes Backup vergeht oder sogar ein vollständiges Backup verpasst wird.

Dies ist ein wichtiger Faktor bei der ROBO-Sicherung und kann dazu führen, dass Sicherungsoptionen wie Bänder für eine ROBO-Umgebung weniger attraktiv sind. Unternehmen könnten geneigt sein, sich für ein Backup-Angebot wie zum Beispiel Festplatten zu entscheiden, bei dem niemand im Büro die Bänder vor einem Backup-Vorgang manuell wechseln muss.

Alternativen zu Bändern sind mit Kosten und anderen Hindernissen verbunden, aber man sollte abwägen, ob Tapes die richtige Lösung für die vorhandenen Mitarbeiter sind.