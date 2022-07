Diese 12 Punkte müssen auf die Disaster-Recovery-Checkliste

Ein Disaster-Recovery-Plan (DRP) umfasst mehr als nur das Anlegen eines Backups, dessen Inhalte nach einem Datenverlust wiederhergestellt werden. Soll ein solcher Notfallwiederherstellungsplan erfolgreich sein, dann muss er sorgfältig erstellt werden, um alle Risiken für das Unternehmen zu berücksichtigen und Lösungen zu bieten, die es dem Unternehmen ermöglichen, in Krisenzeiten normal zu arbeiten. Hier sind zwölf wichtige Schritte zur Vorbereitung auf solche Katastrophen.

Nachdem Sie ein Hardware- und Softwareinventar erstellt haben, müssen Sie als Nächstes den Ausrüstungsbedarf ermitteln. Sie könnten zum Beispiel feststellen, dass Sie ein Backup -Ziel mit höherer Kapazität benötigen, oder vielleicht müssen Sie einige zusätzliche Server installieren, um Redundanz für verschiedene Arbeitslasten zu schaffen. Ihr Ziel in dieser Phase des Planungsprozesses sollte es sein, herauszufinden, welche Katastrophenschutz- und Wiederherstellungsstrategien derzeit vorhanden sind und wo Sie möglicherweise Mängel durch zusätzliche Geräte in Ihrem Rechenzentrum beheben können.

Einige Unternehmen schließen eine formelle Service-Level-Vereinbarung (SLA) ab, die garantiert, dass die festgelegten RPO und RTO eingehalten werden. Wenn ein Unternehmen kein formelles SLA verlangt, sollten Sie sorgfältig abwägen, ob die Erstellung eines SLAs in Ihrem Interesse ist. Einerseits könnte ein SLA möglicherweise gegen Sie arbeiten. IT-Profis wurden schon entlassen, weil sie während eines Wiederherstellungsprozesses ein SLA nicht eingehalten haben. Andererseits garantiert ein SLA, dass Sie eine bestimmte Zeit für den Wiederherstellungsprozess zur Verfügung haben, und kann verhindern, dass die Unternehmensleitung behauptet, Sie hätten nicht alles schnell genug wiederhergestellt.

Eine andere Art von Katastrophe, für die Sie planen sollten, ist Feuer. Wenn diese Katastrophe eintritt, kann sie Ihrer Organisation schweren Schaden zufügen. Daher ist es wichtig, dass Sie die Möglichkeit eines Brandes in Ihre Katastrophenplanung einbeziehen. Natürlich sind Naturkatastrophen und Brände nur zwei Beispiele für widrige Umstände, die sich auf ein Unternehmen auswirken können. Ein guter Wiederherstellungsplan für den Katastrophenfall identifiziert potenzielle Risiken, die über Feuer oder Naturkatastrophen hinausgehen.

Ein guter Notfallwiederherstellungsplan kann nur dann erfolgreich sein, wenn das Notfallwiederherstellungsteam einer Organisation darauf vorbereitet ist, diesen Plan auszuführen. Legen Sie fest, wer zum Disaster-Recovery-Team gehört und welche Aufgaben die einzelnen Personen haben werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass jedes Mitglied des Notfallteams genau weiß, was in Krisenzeiten von ihm erwartet wird.

Der beste Wiederherstellungsplan für den Katastrophenfall ist derjenige, der eine Katastrophe von vornherein verhindert. Unternehmen sollten nach Möglichkeiten suchen, um zu verhindern, dass sich Katastrophen auf ihr Unternehmen auswirken. So können beispielsweise automatische Feuerlöschsysteme den Unterschied zwischen einem kleinen Brand und einem Großbrand, der das gesamte Rechenzentrum zerstört, ausmachen. Ebenso können redundante Speicher -Arrays bestimmte Arten von Datenverlusten verhindern.

7. Auswahl von Standorten für das Disaster Recovery

Ein wichtiger Teil der Wiederherstellungsplanung im Katastrophenfall ist die Erstellung eines Geschäftskontinuitätsplans (Business-Continuity-Plan). Ein Geschäftskontinuitätsplan legt fest, wie das Unternehmen nach einer Katastrophe funktionieren soll. Einer der wichtigsten Aspekte eines Geschäftskontinuitätsplans ist die Festlegung eines Wiederherstellungsstandorts.

Wenn das primäre Rechenzentrum eines Unternehmens von einer Katastrophe betroffen ist, müssen wichtige Arbeitslasten auf einen alternativen Standort ausweichen können, an dem sie weiterhin ausgeführt werden können. Dabei kann es sich um ein sekundäres Rechenzentrum oder um einen Standort in der Public Cloud handeln. In jedem Fall müssen die Unternehmen entscheiden, welchen Standort sie als Wiederherstellungsstandort nutzen wollen.