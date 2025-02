Datenverlust in Active Directory durch Backups verhindern

Das Backup von Active Directory ist in den meisten Fällen in vollständigen Sicherungen von Windows-Servern dabei. Wichtig ist, dass der Systemstatus (System State) des Servers gesichert wird. Dazu ist keine Drittanbieter-Software notwendig, da die in Windows-Server integrierte Sicherung den Systemstatus sichern kann. Erfolgt diese Sicherung in eine Datei, kann diese theoretisch mit der Sicherungslösung eines Drittanbieters gesichert werden.

Abbildung 1: Die Windows-Server-Sicherung kann über den Systemstatus auch Active Directory sichern.

Sobald eine vollständige Sicherung eines Domänencontrollers vorliegt, die auch den Systemstatus umfasst, liegt daher auch eine Sicherung von Active Directory vor. die Windows-Server-Sicherung lässt sich zum Beispiel über den Server-Manager oder das Windows Admin Center in Windows Server installieren.

Der Active-Directory-Papierkorb hilft bei der Wiederherstellung Nach der Installation von Active Directory ist es sinnvoll den Active-Directory-Papierkorb über das Active Directory Admin Center zu aktivieren. Das geht über das Kontextmenü der Gesamtstruktur. Abbildung 2: Der Active Directory Papierkorb lässt sich am schnellsten über das Active Directory Administrative Center aktivieren. Der Vorgang legt eine neue Organisationseinheit mit der Bezeichnung Deleted Objects an. In dieser werden gelöschte Objekte aus Active Directory gespeichert. Über das Kontextmenü lassen sich diese Daten wiederherstellen. Das ersetzt zwar keine Datensicherung, da die Daten nur bis zu 180 Tage im Papierkorb verbleiben, stellt aber dennoch einen weiteren Schutz vor Datenverlust dar. Die Wiederherstellung von Objekten kann direkt über den Papierkorb im Active Directory Administrative Center erfolgen. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählt die Option zur Wiederherstellung. Allerdings sind hierbei weitere Einschränkungen zu beachten. So lassen sich beispielsweise Attribute nicht wiederherstellen, die kurz vor der Aktivierung des Papierkorbs gelöscht wurden. Abbildung 3: Objekte aus dem Active Directory-Papierkorb wiederherstellen.

Snapshots der Active Directory-Datenbank zur Sicherung erstellen In Windows Server 2022/2025 und auch in den älteren Versionen lässt sich ein Snapshot der Active-Directory-Datenbankerstellen und bereitstellen. Diese Offlineversion der Datenbank ermöglicht die gleichen Bearbeitungsoptionen wie die Onlineversion. Der Snapshot kann auch als Backup genutzt werden, wobei der Admin aber wissen muss, dass ein Snapshot kein vollständiges Backup darstellt und nur einen bestimmten Zeitpunkt darstellt. Der Snapshot entsteht als Schattenkopie der Datenbank, wobei das Tool Dsamain die Bereitstellung übernimmt. Die Erstellung eines Snapshots erfolgt über den Befehl snapshot in Ntdsutil. Für den Zugriff auf den Snapshot eignen sich verschiedene LDAP-Tools, darunter Ldp oder das Snap-In Active Directory-Benutzer und -Computer. Nur Domänenadmins und Organisationsadmins sind berechtigt, Snapshots zu erstellen. Ein Snapshot kann auch aus einer Active-Directory-Datensicherung bereitgestellt werden, ohne dass zuvor Ntdsutilverwendet werden muss. Die schnellste Methode zur Erstellung eines Snapshots erfolgt mit folgenden Schritten: Start von Ntdsutil in der Eingabeaufforderung.

in der Eingabeaufforderung. Eingabe von snapshot .

. Ausführung des Befehls activate instance ntds .

. Eingabe von create , um den Snapshot zu erstellen und dessen GUID anzeigen zu lassen.

, um den Snapshot zu erstellen und dessen GUID anzeigen zu lassen. Bereitstellung des Snapshots mit mount <GUID>. Eine Übersicht gemounteter Snapshots liefert list mounted, während unmount <GUID> die Bereitstellung beendet. Der Snapshot wird durch delete <GUID> endgültig entfernt. Über ein Skript oder als geplante Aufgabe erfolgt die Erstellung eines Snapshots mit dem Befehl: ntdsutil activate instance ntds snapshot create quit quit Eine Offlinekopie der Active-Directory-Datenbank kann auch als LDAP-Server bereitgestellt werden, indem der Befehl dsamain /dbpath <Pfad zur Datenbankdatei> /ldapport <Port> verwendet wird. Der Zugriff erfolgt anschließend wie bei jedem LDAP-Server. Die Snapshots helfen dabei zu verifizieren, wann das Problem in Active Directory das erste Mal aufgetreten ist, das eine Wiederherstellung erforderlich macht.