Datensicherheit verbessern: Verschlüsselung auf Endpunkten

Stellen Sie sich vor, dass einer der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen seinen beruflich genutzten Computer beziehungsweise einen USB-Stick mit vertraulichen Geschäftsdaten verliert oder dass dieser ihm gestohlen wird. Was geschieht dann mit den darauf gespeicherten Daten? Sind sie ausreichend vor nicht autorisierten Zugriffen geschützt? Wenn sie nicht sicher verschlüsselt wurden, kann ein solcher Vorfall verheerende Folgen für das Unternehmen haben.

Eine Verschlüsselung vertraulicher Daten ist das wichtigste Element in einer soliden Strategie zur Datensicherheit. Letztlich sorgt nur sie dafür, dass die Daten nicht durch fremde Personen eingesehen werden können.

Selbst dann, wenn ausgefeilte Schutzebenen aus Firewalls, Systemen zur Intrusion Detection (IDS), Antimalware-Lösungen oder DLP-Software (Data Loss Prevention) versagen beziehungsweise durch Cyberangreifer umgangen werden, bleiben verschlüsselte Daten trotzdem weiterhin geschützt. Die Verschlüsselung der Endgeräte in einem Unternehmen stellt damit sicher, dass Daten vor unerwünschten Zugriffen geschützt bleiben, auch wenn sie auf einem Datenträger gespeichert oder zum Beispiel von einem zu einem anderen Gerät übertragen werden.

Die Verschlüsselung ist deswegen in der Regel auch vorgeschrieben oder empfohlen, wenn es um die Einhaltung von Standards und Gesetzen zum Schutz von Daten geht. Beispiele dafür sind die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) sowie der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) der internationalen Finanzwirtschaft.

Die zur Verschlüsselung benötigten Schlüssel und die Daten des Nutzers werden also mit Hilfe der Hardware des Laufwerks gespeichert. Dadurch arbeitet das Speichermedium separat sowohl von der CPU und dem Betriebssystem eines Rechners, was es weniger anfällig gegen Angriffe macht. Sich selbst verschlüsselnde Laufwerke haben zudem keinen negativen Einfluss auf die Performance eines Systems, da sich hier der Controller der Festplatte um die Ver- und Entschlüsselung kümmert und diese Aufgabe nicht auch noch durch das Betriebssystem erledigt werden muss.

Softwarelösungen verändern daher diese Bereiche, so dass sie eine andere Pre-Boot-Umgebung anzeigen, mit der sich der Anwender an seinem Gerät per PIN oder Passwort authentifizieren kann. Möglich ist auch eine zusätzliche Form der Authentifizierung wie zum Beispiel ein biometrischer Scan oder der Einsatz eines Hardware-Tokens. macOS, Linux und Windows enthalten standardmäßig bereits die gesamte benötigte Software zum Ver- und Entschlüsseln von Laufwerken. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Anwendungen, die ebenfalls die Verschlüsselung kompletter Laufwerke ermöglichen.

Diese erzwungene Authentifizierung vor dem Start des Betriebssystems sorgt dafür, dass die Daten verschlüsselt bleiben, bis der Freigabeprozess vollständig abgeschlossen werden konnte. Selbst wenn also eine verschlüsselte Festplatte verloren geht, gestohlen oder in einen anderen Rechner eingesetzt wird, sind die darauf enthaltenen Daten vor unerwünschten Zugriffen sicher. Ein weiterer Vorteil der kompletten Verschlüsselung eines Laufwerks ist, dass die darauf vorhandenen Daten automatisch ent- und verschlüsselt werden, so dass die Anwender nahtlos und ohne Umwege mit ihnen arbeiten können.

Die komplette Verschlüsselung einer Festplatte ( Full Disk Encryption ) schützt sämtliche Inhalte auf dem Speichermedium, also sowohl das Betriebssystem als auch jegliche Anwendungen und Dateien, Swap-Bereiche oder auch die beim Versetzen des Rechners in den Ruhezustand gespeicherten Daten, die sich dann noch auf dem Laufwerk befinden.

2. Datenverschlüsselung

Die Alternative zur Festplattenverschlüsselung ist eine gezielte Verschlüsselung einzelner Ordner oder Dateien. Diese Daten bleiben auch nachdem sich ein Anwender an einem System angemeldet hat, verschlüsselt. Sie werden nur entschlüsselt, wenn er sie öffnet und dabei das korrekte Passwort eingibt, das benötigte Token verwendet oder eine andere vorgegebene Authentifizierung durchführt.

Dateibasierte Verschlüsselung funktioniert sowohl mit strukturierten als auch unstrukturierten Daten. Daher kann die Technik genutzt werden, um zum Beispiel Datenbanken, aber auch einzelne Dokumente oder Bilder zu verschlüsseln. Außerdem kann sie Daten schützen, die mit anderen geteilt werden sollen, also etwa per E-Mail-Attachment oder über einen Collaboration-Service. Die Absender können dabei in der Regel festlegen, wie der Empfänger die Daten entschlüsseln kann. So lässt sich das benötigte Passwort zum Beispiel per Telefon auf einem anderen Weg übertragen oder es wird dafür ein spezielles Webportal genutzt, das die Überprüfung der Authentifizierung übernimmt.

Enterprise-Lösungen zur Verschlüsselung von Dateien sind essenziell, um die Verschlüsselungsrichtlinien eines Unternehmens durchzusetzen. Mit ihnen lässt sich etwa festlegen, welche Typen von Dateien verschlüsselt werden müssen und wo dies geschehen soll. Arbeitsgruppen können diese Anwendungen nutzen, um gemeinsam an einzelnen Dateien oder ganzen Ordnern mit Dateien über das Netzwerk zu arbeiten. So erlaubt etwa Windows die Verschlüsselung von Dateien via EFS (Encryption File System), das auf NTFS (New Technology File System) aufsetzt und das per Gruppenrichtlinie konfiguriert werden kann.

Um die Stärke der Software-basierten Verschlüsselung zu erhöhen, greifen viele Produkte auf TPM-Chips (Trusted Platform Module) zurück. Diese Hardware-basierten und vor Manipulationen geschützten Krypto-Prozessoren sind heutzutage in vielen Rechnern bereits auf dem Mainboard enthalten:

Windows und Linux nutzen TPMs.

iOS und macOS verwenden Secure Enclave.

Android-Geräte von Samsung enthalten meist Samsung Knox.

Ein TPM-Chip bietet nur nicht eine Hardware-basierte Verschlüsselung einzelner Dateien und Ordner, sondern auch weitere sicherheitsrelevante Funktionen wie System-Integritäts-Checks, Festplattenverschlüsselung sowie ein sicheres Schlüsselmanagement mit der vollen Systemgeschwindigkeit.