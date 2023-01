Datensicherheit: Die wichtigsten Methoden im Überblick

Der wichtigste Aspekt der Cybersicherheitsstrategie eines jeden Unternehmens ist der Schutz der Unternehmensdaten und die Verhinderung von Datenverlusten. Dazu gehören Daten im ruhenden Zustand, bei der Übertragung und bei der Nutzung.

Technologien für die Datensicherheit gibt es in verschiedenen Formen, darunter die folgenden:

Alle haben das gleiche Ziel: die Sicherheit und den Schutz der Daten.

1. Firewall

Eine Firewall ist die erste Sicherheitsschicht in einem System. Sie soll verhindern, dass nicht autorisierte Quellen auf Unternehmensdaten zugreifen. Eine Firewall dient als Vermittler zwischen einem persönlichen oder Unternehmensnetzwerk und dem öffentlichen Internet. Firewalls verwenden vorkonfigurierte Regeln, um alle Pakete zu prüfen, die in ein Netzwerk ein- und ausgehen, und verhindern so, dass sich Malware und anderer nicht autorisierter Datenverkehr mit Geräten in einem Netzwerk verbindet.

Zu den verschiedenen Arten von Firewalls gehören die folgenden: