Container-Images kostenlos mit container-diff vergleichen

Container verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln, implementieren und verwalten. Sie ermöglichen es IT-Teams, einzelne Funktionen zu erstellen, die gemeinsam eine flexible, zusammengesetzte Anwendung ergeben. DevOps konzentriert sich auf Container – aber das bedeutet nicht, dass alles einfacher ist.

Entwickler und Betriebsmitarbeiter müssen Container oft untersuchen, um zu sehen, wie sie sich in den verschiedenen Versionen unterscheiden. Obwohl die meisten DevOps-Tools Versionskontrollsysteme enthalten, gibt es schnelle und einfache Tools, welche die Unterschiede zwischen Containern tiefgreifend vergleichen.

DevOps-Teams benötigen ein Tool, mit dem Software, die Dokumente mit Containerbeschreibungen auswertet, um potenzielle Auswirkungen auf die Produktionsumgebung zu simulieren, insbesondere solche wie das Aufblähen von Docker-Containern und Ressourcenverlusten.

Container-diff ist ein GitHub-Projekt, das Google im Jahr 2017 ins Leben gerufen hat. Google hat den offiziellen Support für das Tool eingestellt, aber es wird weiterhin von einer Gruppe von Open-Source-Mitwirkenden unterstützt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erfolgte die letzte Aktualisierung im Juni 2021.

Sie können das Tool einfach herunterladen und es erfordert keine spezielle Installation oder Anpassung. Sie können es zu jedem Linux-, Windows- oder macOS-System hinzufügen.

So benutzen Sie container-diff

Container-diff bietet eine Reihe verschiedener Funktionen, die Sie alle über die Kommandozeile (Command Line Interface, CLI) aufrufen. Verwenden Sie den Befehl container-diff, gefolgt von verschiedenen Flags, um zu definieren, welche Unterschiede zwischen den Images wichtig für Sie sind. Der Befehl zeigt an, wie sich Änderungen an einer Docker-Datei auf den Docker-Container selbst auswirken.

Die wichtigsten Flags sind analyze und diff. Das analyze-Flag verwenden Sie im Bezug auf einen einzelnen Container. Wenn Sie ihn als container-diff analyze <Container-Image> ausführen, wobei <Container-Image> eine ID, ein Tarball oder eine Repository-URL sein kann, gibt das Tool die Größe des Containers zurück. Administratoren haben mehrere zusätzliche Modifikatoren zur Verfügung, darunter die folgenden:

--type=apt gibt an, welche Pakete auf Betriebssystemebene im gibt an, welche Pakete auf Betriebssystemebene im Image installiert sind.

--type=file berichtet über jede Datei im Image, zusammen mit ihrer Größe.

--type=history gibt die Befehle aus, die Docker-Schichten innerhalb des Images erzeugen, was eine grobe Version des Dockerfiles widerspiegelt.

--type=node gibt aus, welche gibt aus, welche Node -Pakete installiert sind.

--type=pip meldet, welche meldet, welche Python -Pakete installiert sind.

--type=rpm extrahiert Pakete aus der RPM- extrahiert Pakete aus der RPM- Datenbank

Es gibt mehrere zusätzliche Modifikatoren, die festlegen, wie die Ausgabe aussehen soll.

Während der Befehl container-diff analyze auf einer relativ hohen Ebene nützlich ist, bietet container-diff diff weitreichendere Möglichkeiten.

Der allgemeine Befehl hat hier die folgende Form:

container-diff diff --type=<option> +--

Wenn Sie zum Beispiel Änderungen auf Betriebssystemebene untersuchen möchten, erstellen Sie mit dem nächsten Befehl einen Bericht über die Betriebssystemdateien, ausschließlich für myimage:2:

container-diff diff --type=size --type=apt myimage:1 myimage:2

In seiner einfachsten Form wird dieser Bericht wie folgt aussehen:

-----File-----

These entries have been added to myapp/myimage:1:

FILE SIZE

/app/node_modules/fsevents 186.2K

These entries have been deleted from myapp/myimage:1:

FILE SIZE

/app/.npm/_cacache/index-v5/ce/9f/58654f1 310B

These entries have been changed between myapp/myimage:1: and myapp/myimage:2:

FILE SIZE1 SIZE2

/app/package-lock.json 554.6K 554.6K

Wie beim analyze-Flag liefern die gleichen Modifikatoren Berichte über die Unterschiede zwischen zwei bestimmten Containern. Zusätzliche Modifikatoren können das Ausgabeformat des Berichts definieren und ein lesbares Format für die Zielgruppe bereitstellen.

Administratoren kodieren die Befehle als Vorlagen, was Zeit und Mühe spart.