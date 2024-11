Coefficient AI: Daten in Google Sheets mit KI analysieren

Coefficient AI ist eine Erweiterung für Google Sheets, mit der sich externe Datenquellen in die Tabellenkalkulation integrieren und in Echtzeit analysieren lassen. Statt Daten manuell zu exportieren und statische Dashboards zu pflegen, können Nutzer Live-Daten direkt in ihre Tabellen importieren und anpassen.

Als Datenquellen sind zum Beispiel Salesforce, MySQL, Facebook, Google Ads, Google Analytics, Shopify, Tableau, Snowflake, PostgreSQL, MongoDB, Asana, Excel-Tabellen oder andere Tabellen aus Google Sheets kompatibel.

Coefficient AI mit Datenquellen verknüpfen Für alle unterstützen Datenquellen stellt Coefficient eigene Connector zur Verfügung. Ein Szenario ist die Verwendung eines Salesforce-Berichts: Coefficient kann bestehende Berichte direkt importieren, benutzerdefinierte Abfragen für Salesforce-Objekte erstellen oder SQL-Abfragen ausführen. So kann zum Beispiel ein Vertriebsleiter einen Bericht importieren, der nur umgesetzte Verkaufschancen anzeigt. Ein Filter für spezifische Phasen hilft, die Daten präzise zu gestalten, bevor der Bericht für wöchentliche Teammeetings verwendet wird. Nach der Anbindung der Datenquellen können Nutzer mit generativer KI arbeiten, mit den Daten chatten und Informationen in natürlicher Sprache abfragen. Es ist daneben möglich, GPT-Modelle zur Analyse direkt in die Tabelle einzubinden. Dazu steht die Funktion =GPTX() zur Verfügung. Die Erweiterung steht mit Einschränkungen kostenlos zur Verfügung. Damit können sich Interessenten einen Überblick verschaffen, wie sich die Daten mit KI analysieren und bearbeiten lassen. Dazu verknüpfen Anwender die gewünschten Datenquellen und lassen sie mit Google Sheets synchronisieren. Das geht in beide Richtungen, wenn es notwendig ist. Da sich mehrere Datenquellen parallel anbinden lassen, können mit KI Zusammenhänge untersucht werden, die bei Betrachtung einzelner Datenquellen kaum erkannt werden.

Daten in Echtzeit analysieren Eine der Stärken von Coefficient AI liegt darin, dass die Daten regelmäßig im Hintergrund aktualisiert werden. Die Nutzer können dadurch immer mit einem aktuellen Stand der Daten arbeiten oder manuell mit einem Klick einen erneuten Abruf der Daten aus verschiedenen Quellen abrufen. Bei Analysen ist es zudem möglich, Snapshots von Tabellen zu erstellen. Dadurch können Anwender verschiedene Versionen von Tabellen auf Basis verschiedener Datenbestände speichern. Kommen Formeln in der Tabelle zum Einsatz, dann wendet Google Sheets diese automatisch auf neu aktualisierte Daten an. Parallel zu den Analyse-Optionen bietet Coefficient auch Collaboration-Funktionalitäten. Die erstellten Analysen und Daten lassen sich im Team teilen, zum Beispiel mit Slack oder per E-Mail. Auf diesem Weg lassen sich auch automatisierte Analysen erstellen. Hierfür steht der Menüpunkt Automations zur Verfügung. Über diesen können Nutzer automatisierte Nachrichten erstellen. Coefficient AI unterstützt hierbei mit einfachen Assistenten. Abbildung 1: Coefficient AI lässt sich mit wenigen Klicks in Google Sheets und Microsoft Excel testen. Zusätzlich können Teams mit Data Alerts benachrichtigt werden, wenn sich bestimmte KPIs ändern oder neue Daten verfügbar sind.

Einstieg in wenigen Schritten Um die Funktionen von Coefficient AI zu verstehen, kann man zum Einstieg die kostenlose Version testen. Hierfür ist ein Google-Konto notwendig, in dem auch Google Sheets zur Verfügung steht. Über den Assistenten von Coefficient AI erfolgt die Einrichtung. Neben Google Sheets lässt sich Coefficient AI auch mit Excel nutzen. Da bei Google Sheets keine lokale Installation notwendig ist, lässt sich schnell ein Überblick verschaffen. Nach dem Start von Google Sheets lässt sich die Coefficient AI über Erweiterungen – Coefficient – Launch starten. In der Seitenleiste stehen danach alle Optionen zur Verfügung. Über Import from kann man den Datenimport für verschiedene Datenquellen anstoßen. Hier lassen sich mit Connect Any API aber auch eigene Datenquellen verknüpfen. Über Add Connection kann ein Connector angebunden werden. Der Export von Daten ist ebenfalls möglich. Als Ziele für den Export sind zum Beispiel MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Salesforce, Snowflake oder Hubspot denkbar.