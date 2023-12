Cloud versus klassisches Data Center: Was passt besser?

Bei der Entscheidung über die Unterbringung wichtiger Workloads haben Unternehmen mehrere Optionen zur Auswahl: in der Cloud, in einem traditionellen Rechenzentrum vor Ort oder ein hybrides Szenario.

Die Entscheidung für ein lokales Rechenzentrum oder die Cloud hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Art der Workloads, dem Budget und den gesetzlichen Vorschriften. Beispielsweise diktieren Überlegungen wie Leistung, sich ändernde Geschäftsanforderungen, Budgets und Sicherheitsanforderungen oft, wo Workloads untergebracht werden müssen. Das veranlasst IT-Leiter dazu, nach der flexibelsten Option zu suchen.

Trotz der bekannten Vorteile der Cloud gehen 71 Prozent der Befragten einer IDC-Umfrage aus dem Jahr 2022 davon aus, dass sie bis Ende 2023 Public Cloud Workloads teilweise oder vollständig in eine dezidierte IT-Umgebung migrieren werden. Zu den Hauptgründen für die Rückführung von Workloads in die eigene IT-Umgebung gehören Kostensenkungen, Sicherheits- und Compliance-Bedenken, Lieferantenausfälle, Latenz und Datengravitation sowie die Rückgängigmachung schlecht geplanter Umzüge in die Cloud.

Unterschiede zwischen Cloud- und On-Premises-Rechenzentren Die beiden Hauptunterscheidungsmerkmale bei der Entscheidung, ob Arbeitslasten in der Cloud oder in einem herkömmlichen Rechenzentrum vor Ort untergebracht werden sollen, sind Ressourcenkontrolle und Infrastrukturmanagement. Der Anbieter des Rechenzentrums kümmert sich in der Cloud um die Wartung und Instandhaltung der Hardware und bestimmter Software-Tools, während in den Räumlichkeiten des Rechenzentrums das Unternehmen selbst dafür verantwortlich ist. Der Kunde ist Eigentümer der Daten, aber Cloud-Rechenzentren verwalten teilweise die digitalen Ressourcen. On-Premises verwaltet das Unternehmen die digitalen Ressourcen vollständig und ist Eigentümer der Daten. Je nach ihren Bedürfnissen bietet jede Art von Rechenzentren den Kunden Vorteile. Diese Überlegungen unterstützen Teams bei der Entscheidung, wohin sie ihre Workloads verlagern sollten: Vorlaufkosten : On-Premises-Einrichtungen verwenden dedizierte Server, Software und andere Ressourcen, die vom Unternehmen bezahlt werden. Sie erfordern erhebliche Vorabinvestitionen in Technologie und zusätzlich laufende Kosten für Wartung, Strom, Kühlung und Raum. Da der Anbieter alles besitzt und verwaltet, erfordern Cloud-Einrichtungen nur geringe Anfangsinvestitionen. Die Kunden zahlen nur für das, was sie nutzen.

Vor- und Nachteile von Cloud- und On-Premises-Rechenzentren Unternehmen müssen abwägen, ob sie ihre Workloads On-Premises oder in ein Cloud-Rechenzentrum verlagern oder dort belassen wollen. Jede Option hat ihre eigenen Vorteile. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile von On-Premises- und Cloud-Rechenzentren. Cloud-Rechenzentren Vorteil : geringere Vorlaufkosten, da Kunden nur für das Zahlen, was sie nutzen

: geringere Vorlaufkosten, da Kunden nur für das Zahlen, was sie nutzen Vorteil : niedrigere laufende Kosten, da der Cloud-Anbieter für Wartung, Sicherheit und Support zuständig ist

: niedrigere laufende Kosten, da der Cloud-Anbieter für Wartung, Sicherheit und Support zuständig ist Vorteil : einfachere und effizientere Skalierbarkeit, da Kunden ihre Arbeitslasten je nach Bedarf mit wenigen Mausklicks auf der Grundlage spezifischer Metriken skalieren können

: einfachere und effizientere Skalierbarkeit, da Kunden ihre Arbeitslasten je nach Bedarf mit wenigen Mausklicks auf der Grundlage spezifischer Metriken skalieren können Nachteil : hohe Duplizierungs- oder Speicherkosten, wenn die Nutzer mehrere Datensätze über mehrere Cloud-Standorte verteilen

: hohe Duplizierungs- oder Speicherkosten, wenn die Nutzer mehrere Datensätze über mehrere Cloud-Standorte verteilen Nachteil : unkontrollierte monatliche Kosten, wenn Nutzung, Bandbreite oder andere Datenverarbeitungsanforderungen jederzeit drastisch ansteigen

: unkontrollierte monatliche Kosten, wenn Nutzung, Bandbreite oder andere Datenverarbeitungsanforderungen jederzeit drastisch ansteigen Nachteil: mangelnde Anpassungsfähigkeit von Diensten, da Cloud-Einrichtungen oft zweckgebunden sind und den Kunden nicht die Möglichkeit bieten, die Konfiguration zu ändern, um sie besser an ihre Bedürfnisse anzupassen Klassische On-Premises-Rechenzentren Vorteil : die Einhaltung von Vorschriften und die Anpassung an Kundenwünsche sind vor Ort einfach zu handhaben, da die Eigentümer das gesamte System kontrollieren. Die IT-Teams wissen, was ihre Unternehmen brauchen, wie sie die Compliance-Regeln einhalten müssen und welche Architektur den Anforderungen am besten entspricht.

: die Einhaltung von Vorschriften und die Anpassung an Kundenwünsche sind vor Ort einfach zu handhaben, da die Eigentümer das gesamte System kontrollieren. Die IT-Teams wissen, was ihre Unternehmen brauchen, wie sie die Compliance-Regeln einhalten müssen und welche Architektur den Anforderungen am besten entspricht. Vorteil : bessere Einsicht in die Infrastruktur. Viele Unternehmen benötigen mehr Transparenz, um in die Cloud zu wechseln. Durch den Wechsel in die Cloud sehen alle Beteiligten genau, welche Technologien verfügbar sind, wie leistungsfähig sie sind und so weiter.

: bessere Einsicht in die Infrastruktur. Viele Unternehmen benötigen mehr Transparenz, um in die Cloud zu wechseln. Durch den Wechsel in die Cloud sehen alle Beteiligten genau, welche Technologien verfügbar sind, wie leistungsfähig sie sind und so weiter. Nachteil : die Bewältigung hoher Vorab- und laufender Kosten vor Ort ist oft der Grund, warum Unternehmen in die Cloud wechseln. Aber auch künftige Kosten wie der Ersatz und die Aufrüstung von Hardware und Software aufgrund von Alter, Fehlfunktionen oder Obsoleszenz machen es schwierig und teuer während der gesamten Lebensdauer des Rechenzentrums.

: die Bewältigung hoher Vorab- und laufender Kosten vor Ort ist oft der Grund, warum Unternehmen in die Cloud wechseln. Aber auch künftige Kosten wie der Ersatz und die Aufrüstung von Hardware und Software aufgrund von Alter, Fehlfunktionen oder Obsoleszenz machen es schwierig und teuer während der gesamten Lebensdauer des Rechenzentrums. Nachteil: auf dem neuesten Stand bei der Cybersicherheit zu bleiben, ist für die meisten Unternehmen schwierig und teuer. Die Zeit und das Geld, die Unternehmen in zusätzliche Sicherheitsressourcen, Schulungen, ständige Überwachung und zusätzliche Sicherheitstechnologie investieren müssen, können sich summieren. Cloud-Anbieter können diese Kosten auf die Kunden umlegen, während die Besitzer von On-Premises-Systemen alles selbst tragen müssen.