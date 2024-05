Best Practices für Serverless Computing evaluieren

Serverless Computing hat seit seiner Einführung ein erhebliches Wachstum in Bezug auf Akzeptanz, Funktionen und Möglichkeiten erfahren. Das Kernkonzept des Serverless Computings besteht darin, Rechenkapazität für Softwareanwendungen zu nutzen, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur verwalten zu müssen.

Serverless Computing bietet eine flexible Strategie für Anwendungsentwickler zur Einführung neuer Funktionen in Bereichen wie den folgenden:

Aus Entwicklersicht vereinfacht Serverless Computing die anfängliche Entwicklung und das Testen der Anwendungsfunktionalität, da keine komplexe serverbasierte Infrastruktur gestartet werden muss, auf der mehrere Softwarekomponenten laufen. Stattdessen bietet Serverless Computing eine Abstraktionsschicht, die in Entwicklungsumgebungen einfach gestartet, bereitgestellt und getestet werden kann.

Die Tatsache, dass Serverless Computing gebrauchsfertige Rechenkapazitäten bereitstellt, bedeutet jedoch nicht, dass sich Anwendungseigentümer nicht auf operative Aufgaben konzentrieren müssen, wie zum Beispiel Start- und Bereitstellungsautomatisierung, Kapazitätszuweisung und detaillierte Überwachung. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube anzunehmen, dass Serverless Computing die betrieblichen Aufgaben in Produktionssystemen vereinfacht. Diese Annahme führt oft zu unvorhergesehenen Herausforderungen beim Start von Live-Anwendungen mit Kundenkontakt.

Serverless Computing vereinfacht zwar die Verfügbarkeit von Rechenkapazitäten, bringt aber auch einige Bereiche mit sich, die wie bei jeder anderen Cloud-basierten Strategie detailliert konfiguriert und überwacht werden müssen.

Obwohl alle Cloud-Anbieter nützliche serverlose Rechendienste anbieten, sollten Kunden neben den für eine Anwendung erforderlichen Funktionen auch die Anzahl der vorhandenen Komponenten berücksichtigen, die jeder Cloud-Anbieter bereits einsetzt. Die Wartung einer Hybrid-Cloud -Implementierung kann eine Herausforderung sein, weshalb es vorzuziehen ist, serverlose Optionen zu nutzen, die von der Cloud-Plattform angeboten werden, auf der der Rest der Architektur implementiert ist. Wenn Sie eine Neuimplementierung in Erwägung ziehen, ist AWS aufgrund seines breiten Serviceangebots wahrscheinlich die empfohlene Option.

Derzeit bietet AWS die größte Auswahl an Diensten, darunter die folgenden:

Serverless Computing bietet eine Abstraktionsebene, die in Entwicklungs- umgebungen einfach zu starten, bereitzustellen und zu testen ist.

AWS Lambda ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel für Serverless Computing, aber die großen Cloud-Anbieter bieten eine Vielzahl von Produkten an. Diese Produkte decken unter anderem API-Endpunkte, Datenbanken, Front-End- und Backend-Computing, Workflow-Management, Datenverarbeitung und -analyse ab.

IaC und automatisierte CI/CD-Pipelines verwenden

Der Start einer Anwendung, die sich auf serverlose Technologie stützt, führt oft zu einer großen Anzahl von Cloud-Komponenten, die im Vergleich zu einer serverbasierten Bereitstellung verwaltet werden müssen. Zu diesen Komponenten gehören unter anderem serverlose Funktionen, API-Frontends und Messaging-Komponenten.

In einer serverbasierten Umgebung kann die Anwendungsfunktionalität zum Start einer einzigen Infrastrukturkomponente führen. Bei Serverless Computing kann das jedoch dazu führen, dass eine größere Anzahl von Serverless-Komponenten gestartet und deren Code verwaltet wird. Diese Anzahl kann manchmal Dutzende oder sogar Hunderte von Komponenten umfassen, wie zum Beispiel Lambda-Funktionen.

Daher ist es wichtig, Infrastructure as Code (IaC) und Automatisierungs-Tools zu verwenden, um diese Komponenten zu starten und zu warten. Beispiele für IaC-Tools sind die folgenden:

Es ist auch notwendig, automatisierte CI/CD-Pipelines für Codebereitstellungen zu verwenden. Das ist erforderlich, da im Vergleich zu einer serverbasierten Strategie potenziell eine große Anzahl von Komponenten aktualisiert werden muss, wenn neuer Code veröffentlicht wird,

Es ist eine gängige Praxis, diese Tools durch manuelles Starten in Entwicklungsumgebungen zu testen. Anwender sollten jedoch auch eine Automatisierung für Test- und Produktionsumgebungen implementieren. Die Implementierung von Automatisierung ist eine Best Practice, die für alle Arten von Cloud-Bereitstellungen gilt, aber in serverlosen Umgebungen ist sie noch wichtiger.