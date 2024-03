Die wichtigsten Vor- und Nachteile des Serverless Computing

Unternehmen entscheiden sich für für Serverless Computing, weil es die Effizienz steigern und Geld sparen kann. Die serverlose Architektur ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen und Dienste zu erstellen und auszuführen, ohne die Infrastruktur verwalten zu müssen. Der Cloud-Anbieter weist die Maschinenressourcen dynamisch zu.

Der Begriff serverlos ist etwas irreführend, denn es sind immer noch Server beteiligt. Serverless Computing trennt die Serverschicht vom Anwendungsprozess. Der Cloud-Anbieter übernimmt die Serveraufgaben, während Sie sich auf das Schreiben von Code konzentrieren. Serverlose Architekturen sind ereignisgesteuert und können automatisch nach oben oder unten skaliert werden, je nach Bedarf.

Wenn ein Unternehmen die Vorteile und Herausforderungen sorgfältig gegeneinander abwägt und die Bereitschaft der Organisation für eine solche Umstellung berücksichtigt, können Unternehmen Serverless Computing nutzen, um ihre Abläufe zu verbessern, Kosten zu senken und Innovationen zu fördern.

Vereinfachter Backend-Code ermöglicht es Entwicklern, sich auf ihr Kernprodukt zu konzentrieren, was oft zu besserer Qualität und innovativeren Funktionen führt. Serverlose Architekturen sind auch Microservices -freundlich, was die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung kleiner, unabhängiger und modularer Codeteile in Ergänzung zu Microservices-Mustern erleichtert.

Nachteile von Serverless Computing

Für Unternehmen, die serverlose Architekturen für ihre Anwendungen in Betracht ziehen, ist es wichtig, die Nachteile des Serverless Computings zu kennen. Hier sind einige der wichtigsten Nachteile.

Leistungsprobleme

Wenn eine Funktion eine bestimmte Zeit lang nicht genutzt wird, geht sie in einen Ruhezustand über. Infolgedessen kann es bei nachfolgenden Anfragen nach diesem Zeitraum zu einer Verzögerung der Antwortzeit kommen – das wird als Kaltstart bezeichnet – da der Server Ressourcen zuweisen und die Funktion von Grund auf neu starten muss. Für die Anwendungen mit kritischen Antwortzeiten gibt es möglicherweise eine bessere Wahl als Serverless Computing. Latenzschwankungen, insbesondere bei Kaltstarts und der Ressourcenzuweisung, können Probleme verursachen.

Bindung an den Anbieter

Serverlose Architekturen verlassen sich oft auf die Dienste und Tools, die ein einzelner Cloud Provider anbietet. Das kann zu einer Anbieterbindung führen, was die Migration zu einem anderen Anbieter in der Zukunft schwierig und möglicherweise teuer macht. Darüber hinaus bieten viele Serverless-Plattformen proprietäre Dienste an, die für möglicherweise gleichwertige Optionen auf anderen Plattformen erforderlich sind, was eine potenzielle Migration weiter erschweren kann.

Begrenzte Kontrolle und Flexibilität

Bei der Verwendung eines serverlosen Ansatzes haben Sie möglicherweise nur begrenzte Kontrolle über die zugrunde liegende Infrastruktur, einschließlich des Betriebssystems und der Hardware. Das kann zu einem Problem werden, wenn Ihre Anwendung bestimmte Umgebungskonfigurationen erfordert. Darüber hinaus unterliegen Serverless-Plattformen häufig Einschränkungen bei der Laufzeitausführung, zum Beispiel bei der maximalen Ausführungszeit für eine Funktion, und bei den verfügbaren Ausführungsumgebungen, zum Beispiel bei den unterstützten Programmiersprachen und -versionen.

Sicherheit

Serverlose Anwendungen können das Risiko von Cyberangriffen potenziell erhöhen, da jede Funktion als potenzieller Angriffspunkt dienen kann. Außerdem hängt die Sicherheit einer serverlosen Anwendung weitgehend von den Sicherheitsmaßnahmen ab, die der Cloud-Anbieter implementiert hat. Während die Anbieter in der Regel über umfassende Sicherheitsmaßnahmen verfügen, ist der Eigentümer der Anwendung für die Sicherung des Anwendungscodes und der Daten gemäß dem Prinzip der geteilten Verantwortung verantwortlich.

Herausforderungen bei Monitoring und Debugging

Die Überwachung und Protokollierung kann aufgrund des verteilten Charakters der serverlosen Funktionen der Anwendung eine Herausforderung darstellen. Das Debugging von serverlosen Anwendungen kann sich als schwierig erweisen, insbesondere wenn versucht wird, die genauen Bedingungen zu reproduzieren, die zu einem Problem geführt haben, da serverlose Funktionen zustandslos und kurzlebig sind.