Bedrohungsabwehr mit EDR und XDR: Die passende Lösung finden

Moderne Cybersicherheit für Unternehmen erfordert eine kontinuierliche Verhaltensanalyse. Es ist wichtig zu wissen, ob sich Benutzer, Geräte, Software oder Dienste ungewöhnlich oder verdächtig verhalten.

EDR- (Endpoint Detection and Response) und XDR-Technologien (Extended Detection and Response) spielen eine Schlüsselrolle bei der Verhaltensanalyse in Unternehmen.

Aber wenn es um die Frage EDR oder XDR geht, ist die eine Lösung für bestimmte Organisationen besser geeignet als die andere? Oder sollten beide eingesetzt werden? Nachfolgend haben wir Informationen für eine Entscheidungshilfe zusammengefasst.

Verhaltensanalysen mit EDR und XDR Die Analyse verhaltensbedingter Bedrohungen, auch bekannt als User and Entity Behavior Analysis (UEBA), beruht auf dem Sammeln relevanter Informationen und dem Durchsuchen dieser Informationen nach bekannten problematischen oder anomalen Verhaltensweisen. Bekannte schädliche Verhaltensweisen sind Aufgaben, die ein Unternehmen oder eine Entität nicht ausführen sollte, zum Beispiel ein Büro-PC, der versucht, einen Server im Rechenzentrum zu scannen, oder der PC eines Sachbearbeiters, der versucht, einen Discord-Community-Server zu betreiben. Anomale Verhaltensweisen sind Aktionen, die nicht kategorisch durch die Richtlinie verboten sind, aber ungewöhnlich und eine weitere Untersuchung wert sind - eine solche Aktion könnte sich als Sicherheitsverstoß herausstellen. Beispiele hierfür sind ein Verwaltungsassistent, der Hunderte von GByte an Kontaktinformationen aus dem CRM herunterlädt, oder ein Benutzerkonto, das sich von Kiruna statt von Flensburg aus anmeldet.

So handhabt EDR die Bedrohungsanalyse EDR-Tools verwandeln Endgeräte in Teile einer Bedrohungsanalyse-Architektur und nutzen sie, um Daten über den Zustand des Endgeräts und seine Aktivitäten zu sammeln. Ein EDR-Tool kann aufzeichnen, welcher Benutzer auf dem Gerät angemeldet ist, welche Programme zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Gerät laufen und was diese Programme im Netzwerk oder bei bestimmten Diensten tun. IT-Teams können EDR über einen eigenständigen Client bereitstellen, oder die EDR-Funktionalität kann in standardmäßige Endpunktschutz-Tools integriert werden, die Malware-Schutz, Firewall-Funktionen, Intrusion Prevention etc. bieten. Durch die Integration mit oder die Verwendung derselben Tools wie das Endpunktschutzlösung (EPP, Endpoint Protection Platform) wird die Reaktionsfähigkeit von EDR erhöht. Es erweitert die Optionen, die dem System zur Verfügung stehen, um auf erkannte Bedrohungen zu reagieren. Die Reaktionen können von einer erweiterten Protokollierung bis hin zum Entfernen eines Benutzers oder dem Herunterfahren eines Geräts reichen. Die Forschungsstudie Secure Cloud Access and Policy Enforcement 2021-22 von Nemertes hat ergeben, dass Unternehmen, die im Bereich der Cybersicherheit erfolgreicher sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit einen kombinierten EPP-EDR-Agenten einsetzen.

Die Bedrohungsanalyse von XDR XDR-Systeme führen die eigentliche verhaltensbasierte Bedrohungsanalyse durch. Sie wenden Methoden an, die vom einfachen Mustervergleich über maschinelles Lernen bis hin zur Analyse natürlicher Sprache reichen, um Bedrohungen und Risiken zu erkennen. XDR-Systeme arbeiten mit Datenströmen von Serverplattformen, Anwendungen, Cloud-Diensten und physischen oder virtuellen Netzwerkgeräten. Mit der Hinzufügung von EDR ziehen XDR-Plattformen auch Daten von Endpunkten. XDR ist im Grunde eine Neuauflage von UEBA. Der Teil „erweitert“ kann so interpretiert werden, dass die Analyse auf mehr Datenströme, insbesondere von EDR-Systemen, ausgedehnt wird, deutet aber nicht auf eine Änderung der grundlegenden Funktion oder des Zwecks hin.