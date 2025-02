SIEM vs. SOAR vs. XDR: Die Unterschiede im Überblick

Die Bewältigung von Cyberbedrohungen ist heute eine der wichtigsten Aufgaben für Unternehmen. Es stehen viele verschiedene Techniken und Technologien zur Verfügung, um das Risiko von Cyberangriffen zu verringern. Die folgenden drei weit verbreiteten Ansätze dienen dazu, Bedrohungen zu erkennen, zu bewerten, zu bewältigen und zu beseitigen, damit Unternehmen ihren Betrieb aufrechterhalten können:

SIEM-, SOAR- und XDR-Technologien werden alle zur Erkennung und Behebung von Sicherheitsvorfällen eingesetzt. SIEM sammelt Daten und analysiert Sicherheitsvorfälle; SOAR, das für die automatische Reaktion auf Vorfälle zuständig ist, nutzt Informationen aus SIEM, um seine Aufgaben zu erfüllen. XDR verwendet zwar auch SIEM-Daten, ist aber ein umfassendes Produkt, das Sicherheitsereignisse von Anfang bis Ende verarbeitet.

Dieser Artikel vergleicht und kontrastiert jede Technologie und bietet eine Anleitung, auf welchen Ansatz oder welche Ansätze man für ein umfassendes Cybersicherheitsmanagement zurückgreifen sollte.

Der wichtigste Output eines SIEM-Systems sind Informationen über ein Sicherheitsereignis, die zur Formulierung und Einleitung einer geeigneten Reaktion, Schadensbegrenzung und Wiederherstellung verwendet werden können. Integrierte Dashboards zeigen Cyberangriffsdaten in Echtzeit an, um Reaktionen auf Vorfälle einzuleiten und Prioritäten für die Reaktion auf Ereignisse festzulegen.

Angesichts der komplexen Umgebung, die IT-Organisationen heute im Einsatz haben, werden verschiedene Plattformen und Dienste – insbesondere Cloud-, Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen – eingesetzt. XDR-Lösungen bieten eine umfassende Palette an Erkennungs-, Analyse- und Reaktionsfunktionen, die von Büro-Endgeräten und -Netzwerken bis hin zu WAN-Umgebungen und mehreren Büros innerhalb des IT-Ökosystems reichen. KI ist in der Regel eine Schlüsselkomponente in einer XDR-Plattform. XDR-Systeme entwickeln sich schnell zu einer bevorzugten Lösung für Cybersicherheitsorganisationen und SOCs (Security Operations Center).

Wesentliche Unterschiede zwischen SIEM, SOAR und XDR

Jede der drei in diesem Artikel beschriebenen Lösungen trägt zur Erkennung und Lösung von Sicherheitsvorfällen bei. Sie unterscheiden sich in ihren verschiedenen Aktivitäten, können sich aber in der richtigen Konfiguration auch gegenseitig ergänzen. Die Einbeziehung von KI-Fähigkeiten erhöht die Nutzbarkeit jedes Ansatzes erheblich und wird wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ein wichtiger Bestandteil von Systemen sein.

In der Praxis ergänzen sich die SIEM- und SOAR-Tools gegenseitig, und XDR ist ein eigenständiges Produkt. Die drei Tools können sich jedoch gegenseitig unterstützen. SIEM sammelt und analysiert Ereignisdaten, erleichtert die Reaktion auf Vorfälle und stellt die Daten bereit, die SOAR für die Einleitung der automatischen Reaktion benötigt. In Kombination bieten sie eine solide End-to-End-Lösung für das Management von Sicherheitsverletzungen.

XDR ist eine neuere, leistungsstärkere und umfassendere Lösung für das End-to-End-Sicherheitsereignismanagement. Bei der Vorbereitung einer automatisierten Reaktion werden jedoch auch die von SIEM erfassten Daten verwendet. Es kann Daten mit SOAR teilen, aber SIEM hat die komplementärere Beziehung. Die Fähigkeit von XDR, Probleme an internen Endpunkten sowie in entfernten Standorten, Cloud-Umgebungen, mehreren Websites und komplexen Netzwerken zu beheben, macht es zu einer wichtigen Lösung für SOC-Teams.

Die Einbeziehung von KI-Fähigkeiten in jeden Ansatz verbessert ihren Nutzen für Cybersicherheitsteams und SOCs erheblich.

Jede Option bietet zahlreiche Vorteile und unterstützt Cybersicherheitsteams und SOCs. Und da jedes System, wenn es richtig konfiguriert ist, den Prozess des Sicherheitsereignismanagements automatisieren kann, werden die Effizienz und Produktivität des SOC erhöht.