Azure Spot VMs: Was Entfernungsrichtlinien bedeuten

Azure Spot Virtual Machines sind eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen. Aber wenn Sie die Eviction Policies (Entfernungsrichtlinien) nicht verstehen, kann das zu Problemen führen. geraten. Einige Cloud-Administratoren vermeiden die Spot VMs ganz und verpassen es, das volle Potenzial von Azure zu nutzen.

Beim Einrichten einer Azure VM besteht die Möglichkeit, den Spot-Rabatt auszuwählen und zu nutzen. Wie der Name schon sagt, sind Spot VMs stark rabattiert – auf bis zu 90 Prozent – und basieren auf der Nutzung der überschüssigen Kapazitäten von Microsoft. Diese Spot VM kann jedoch mit einer Frist von dreißig Sekunden von Microsoft wieder entfernt werden.

Im diesem Tipp erfahren Sie mehr über die Richtlinien zu den Eviction Policies von Azure Spot VMs und wie Sie das Risiko einer Entfernung minimieren können.

Eine Verdrängung ist ein automatischer Prozess und findet wahrscheinlich statt, bevor Sie es überhaupt bemerken. Sie führt dazu, dass Maschinen nicht mehr zugewiesen oder gelöscht werden, was die einzigen verfügbaren Optionen sind.

Microsoft gibt an, dass Spot-VMs aus dem Verkehr gezogen werden, wenn Folgendes eintritt:

Das andere Szenario ist, wenn die anfallenden Kosten für die VM größer sind als das, was der Nutzer für den Betrieb der VM zahlen möchte. Die Zahlen ändern sich nur selten über einen relativ kurzen Zeitraum oder über ein paar Monate hinweg merklich.

Eine Eviction Policy regelt die Situation, wenn der vorher festgelegte Überschuss an Azure -Rechenkapazität nicht mehr zur Verfügung steht.

Für diejenigen, die sich Sorgen um die Auf- und Abwärtskomplettierung machen: Das kommt nicht oft vor. Microsoft gibt an, dass mehr als 90 Prozent der Workloads erfolgreich abgeschlossen und vom Benutzer heruntergefahren werden, anstatt sie zu löschen. Microsoft veröffentlicht die Eviction-Rate im Portal, um den Benutzern die Preisgestaltung zu erleichtert.

Was passiert, wenn eine VM entfernt wird, hängt von der Art der VM ab. Bei einer einzelnen VM- Instanz wird die VM deaktiviert. Normalerweise ist es möglich, die VM bei Bedarf wieder einzuschalten, allerdings zu den normalen Azure-Preisen. Das ist jedoch nicht garantiert. Es ist möglich, das System so einzustellen, dass die VMs gelöscht werden.

Außerdem sollten Sie niemals eine Entfernungsrichtlinie auf einem einzelnen Produktionsserver verwenden. Es kann sein, dass die Kosten für einen bestimmten Zeitraum reduziert werden, aber es wird eine Zeit geben, in der die VM entfernt wird. Dafür ist das Spot Pricing nicht gedacht.

Wenn Sie die Option -1 verwenden, steigen die Kosten auf den aktuellen Preis der On-Demand-VM. Diese Option kann auch in Vorlagen implementiert werden. Anwender verwenden den Eviction-Policy-Simulator, um ein besseres Verständnis für ihre Spot-VM zu erlangen.

Multi-Server-Eviction-Policies

Bei mehreren Servern in zwei oder mehr Zonen sind Eviction Policies sinnvoll. Ein Beispiel hierfür wäre das Hochfahren zusätzlicher Backend-Webserver zur Bewältigung von Lastspitzen. Nach der Lastspitze können sie dann aus der Infrastruktur entfernt werden. Es besteht das Risiko, dass diese Server entfernt werden. Wenn jedoch genügend Server als Nicht-Spot-VMs eingerichtet werden, ist immer ein Grundniveau der Verarbeitung verfügbar.

Bei stabilen Backend-Webservern könnte diese Richtlinie in Verbindung mit Lastverteilern am Frontend verwendet werden, um Lastspitzen abzufangen und zu bewältigen und dann wieder zu vergrößern, wenn die Spitze vorüber ist. Es hängt alles davon ab, was Sie im Vergleich zu den Kosteneinsparungen erreichen wollen. Sie möchten zum Beispiel keinen Gast verlieren, der einen virtuellen Einkaufswagen voller Artikel hat, weil der Server auf einer Spot VM läuft.

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle VMs burst-fähig sind. Die VMs der B-Serie sind zum Beispiel nicht burst-fähig. Es kann vorkommen, dass andere VMs zu verschiedenen Zeitpunkten nicht burst-fähig sind, zum Beispiel wenn eine VM mit Aktionsguthaben bezahlt wird.