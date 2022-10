Asynchrones Arbeiten erfordert strenge Richtlinien

Hybride Arbeitsgruppen, verteilt über verschiedene Zeitzonen und geografische Standorte, werden immer alltäglicher. Die Unternehmen müssen herausfinden, wie sie Projekte orchestrieren können, bei denen die Teams asynchron arbeiten.

In diesem Tipp untersuchen wir die Definition der asynchronen Zusammenarbeit, ihre Vorteile und zeigen einige bewährte Methoden für effizienteres Arbeiten auf.

Was ist asynchrone Zusammenarbeit bei der Fernarbeit?

Asynchrone Arbeit ist eine Methode, bei der Teams zusammenarbeiten, aber anstatt sich in Echtzeit zu treffen und an einem bestimmten Projekt zu arbeiten, gehen die Mitglieder ihre Aufgaben an, wenn es ihre lokalen Zeitpläne erlauben. Sie können so ihre Aufträge erledigen, ohne auf andere warten zu müssen. Es ist ein Balanceakt, der von den Remote-Teams erfordert, dass sie immer wissen, was ihre Kollegen gerade tun. Der Erfolg hängt von der richtigen Mischung aus Arbeitskultur, Richtlinien und Technologie für die Zusammenarbeit ab.