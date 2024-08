6 Netzwerktopologien für Quantennetzwerke

Um effiziente Architekturen für Quantennetzwerke auf Unternehmensebene zu konzipieren, ist es von entscheidender Bedeutung, eine passende Netzwerktopologie zu implementieren. Eine geeignete Topologie für Quanten-Networking ermöglicht es der Quanteninfrastruktur, das Multinode-Netzwerk zu optimieren und Quanteninformationen in großem Umfang zu verarbeiten.

Quanten- versus klassische Netzwerktopologien

In der klassischen Kommunikation versteht man unter einer Netzwerktopologie eine physische oder virtuelle lokale Anordnung von Networking-Geräten zum Aufbau eines Netzwerks für die Interkommunikation und den Datenfluss. Analog handelt es sich bei einer Quantennetzwerktopologie um eine Anordnung räumlich unabhängiger oder miteinander verbundener Knoten oder Nodes, die Quanteninformationen – meist verschränkte Zustände – innerhalb einer Quantennetzwerkinfrastruktur austauschen.

Quantennetzwerktopologien nutzen verschiedene Anordnungen, um räumlich getrennte oder miteinander verbundene Nodes in einem Quantennetzwerk bereitzustellen. Diese Knoten tauschen verschränkte Quantenbits (Qubits) aus und führen Quanten-Computing-Aufgaben durch. Die wichtigste Funktion einer Quantennetzwerktopologie besteht darin, den Weg für die Übertragung und den Empfang von Quanteninformationen bereitzustellen.

Hypothetisch gesehen, verarbeitet ein effizientes Quantennetzwerk Quanteninformationen in großem Umfang durch mehrere Knoten, die sich an verschiedenen Punkten über große Entfernungen befinden. Die lokale Anordnung des Quantennetzwerks muss große Distanzen abdecken, um die Beschränkungen der klassischen Kommunikation zu überwinden. In der Praxis sind Quantennetzwerke viel kleiner.

Im Gegensatz zum klassischen Networking kommt es beim Quanten-Networking zum Verschränkungszustand, das heißt, zwei Quantenteilchen interagieren miteinander und verbinden sich. Diese Teilchen weisen angeregte Zustände auf – höhere Energie, die zu effizienteren Berechnungen führen kann – und verteilen die Zustände auf zwei oder mehr Knoten. Ein Knoten in einem Quantennetzwerk kann ein Quantenprozessor, -Repeater, -sensor, -Transceiver, -Gateway oder -speicher sein. Diese Knoten haben die Aufgabe, Qubits zu speichern, zu extrahieren, zu verwalten, zu verarbeiten und zu verteilen.