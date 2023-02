5 IoT-Metriken, die Sie beobachten sollten

IoT-Metriken sind ein wesentlicher Bestandteil der Verwaltung einer IoT-Flotte. Sie stellen sicher, dass Sie in der besten Position sind, um den Wert zu verstehen, den das IoT für Ihr Unternehmen liefert. Wenn man bedenkt, wie viele Daten IoT-Geräte täglich erzeugen, müssen Sie verstehen, wie das IoT Ihr Unternehmen unterstützt, damit es wachsen und sich weiterentwickeln kann.

Wenn Sie sich auf einige wenige Schlüsselkennzahlen konzentrieren, erhalten Sie einen Einblick in den Zustand Ihrer IoT-Implementierung. So müssen Sie sich nicht durch die riesigen Datenmengen wühlen, die IoT-Geräte erzeugen können.

Diese IoT-Kennzahl zeigt Ihnen, wie viele Geräte in Ihrer Flotte betriebsbereit sind. Die Geräte senden in der Regel eine Heartbeat-Nachricht an das Netzwerk zurück, um anzuzeigen, dass sie noch funktionieren. Das gelegentliche Ausbleiben eines Pings ist kein Anzeichen für ein Problem, insbesondere wenn die Geräte nicht ständig mit dem Netzwerk verbunden sind. Eine Reihe von fehlenden Pings ist jedoch ein Problem, dem Sie nachgehen sollten.

Der Wert von Metriken im IoT

IoT-Metriken können Ihnen helfen, den Überblick über Ihre IoT-Flotte zu behalten, die Betriebszeit sicherzustellen und Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf Ihr Geschäft auswirken. Sie können Ihnen auch sagen, wann es Zeit ist, ein Gerät zu ersetzen. IoT-Metriken helfen auch dabei, mehr Geschäftswert freizusetzen – die Daten sind auf die großen Geschäftsziele abgestimmt. McKinsey fand heraus, dass das IoT weltweit einen Wert von 5,5 bis 12,6 Billionen Dollar freisetzen könnte, davon 65 Prozent allein in B2B-Unternehmen. Der Bericht stellte auch fest, dass der potenzielle wirtschaftliche Wert des IoT im B2B-Bereich zwar erheblich ist, aber durch die schiere Größe vieler IoT-Implementierungen gebremst wird.

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, von IoT-Pilotprojekten zur Produktion überzugehen, so dass sie den Wert oft nicht in großem Umfang nutzen können. Ein Grund dafür ist, dass Unternehmen manchmal in allen Phasen der IoT-Implementierung dieselben Metriken verwenden. Jeder Projektmanager würde Ihnen allerdings sagen, dass sich die Metriken von der Entwurfs- über die Test- bis zur Implementierungs- und Reifephase ändern. Die Metriken, die für Ihre IoT-Geräte und -Einrichtungen relevant sind, ändern sich je nach Lebenszyklus und Nutzung. Es ist nahezu nutzlos, die gesamte Initiative mit denselben Metriken zu verfolgen. So sind beispielsweise Kennzahlen wie die Anzahl der eingesetzten IoT-Geräte und die Gerätekosten in der Regel nur zu Beginn des Projekts oder in der Installationsphase relevant. Verfolgen Sie während der Testphase die Verbindungsbandbreiten, die Ausfallraten beim Handshake und den Stromverbrauch. Sobald die Geräte voll funktionsfähig sind und sich das Projekt in der Reifephase befindet, überwachen Sie Metriken wie Verfügbarkeit, Update-Prozentsätze, Bandbreitenraten und Latenzzeiten.