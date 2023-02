Zentrale Datenspeicher bringen Ordnung in Gruppenrichtlinien

Mit einem zentralen Speicher für Gruppenrichtlinienvorlagen erreichen Sie einheitliche Gruppenrichtlinienvorlagen auf allen Domänencontrollern (DC) und setzen somit durch, dass alle verteilten Gruppenrichtlinieneinstellungen auf dem gleichen Stand sind. Da es nur einen zentralen Speicherort gibt, nutzen alle PCs und Mitgliedsserver die gleichen Vorlagen für Gruppenrichtlinien und diese sind recht einfach zu verwalten.

Arbeitsstationen und Mitgliedsserver verwenden zum Anmelden ihren Domänencontroller, der zum Standort und Subnetz passt. Der Domänencontroller liest wiederum die Gruppenrichtlinien und verwendet die Gruppenrichtlinienvorlagen. Wenn Sie einen zentralen Speicher eingerichtet haben, bezieht er diese Vorlagen von dort. Die Arbeitsstationen und Mitgliedsserver haben damit nichts zu tun. ADMX- und ADML-Dateien für Gruppenrichtlinien sind für die Clients uninteressant – sie erhalten die darin enthaltenen Informationen nur über den Domänencontroller.

Zentralen Speicher für Gruppenrichtlinienvorlagen definieren

Um einen zentralen Speicher für Gruppenrichtlinienvorlagen zu erstellen, besteht der erste Schritt darin, alle aktuellen Gruppenrichtlinienvorlagen herunterzuladen und in einem Ordner zu speichern. Dabei kann es sich auch um Gruppenrichtlinien für Microsoft Office und andere Anwendungen handeln, die sich aus dem Internet herunterladen lassen:

Administrative Templates (.admx) for Windows 11 2022 Update (22H2)

Administrative Template files (ADMX/ADML) for Microsoft 365 Apps for enterprise/Office LTSC 2021/Office 2019/Office 2016 and the Office Customization -Tool for Office 2016

Sammeln Sie die ADMX- und ADML-Dateien zunächst, bevor Sie diese an einen zentralen Speicherort verschieben. Generell ist es sinnvoll die Dateien zunächst auf einer lokalen Arbeitsstation in das Verzeichnis C:\Windows\PolicyDefinitions zu speichern und zu prüfen, ob diese lokal in der Verwaltung der Gruppenrichtlinien funktionieren. Anschließend verwenden Sie sie in Active Directory weiter, wie in den nächsten Abschnitten besprochen.

Erstellen Sie den zentralen Speicher auf einem Domänencontroller in der Sysvol-Freigabe, innerhalb des Ordners, der den FQDN (Fully Qualified Domain Name) der Umgebung trägt, zum Beispiel \\dc1\sysvol\joos.int. Der Speicherort für dieses Verzeichnis ist normalerweise C:\Windows\SYSVOL\sysvol\joos.int. Die Freigabe ist in diesem Beispiel auch über den Pfad \\joos.int\SYSVOL\joos.int\PolicyDefinitions verfügbar.

Wechseln Sie in diesem Order in das Verzeichnis Policies. Hier benötigen Sie noch einen weiteren Ordner PolicyDefintions. Nun kopieren Sie dorthin alle ADMX-Dateien, die Sie im zentralen Speicherort als Vorlage benötigen. Die ADML-Dateien kommen in das jeweilige Unterverzeichnis für die Sprache, zum Beispiel de-de oder en-us. Wichtig ist, dass sich die ADMX-Dateien, im Hauptverzeichnis PoliciesDefinition befinden und die ADML-Dateien in den jeweiligen Unterverzeichnissen. Auf die gleiche Weise lassen sich auch die Gruppenrichtlinienvorlagen für Office verteilen.