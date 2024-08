Gruppenrichtlinien in Office und Microsoft 365 konfigurieren

Unternehmen und Anwender, die auf Microsoft 365 oder Microsoft Office setzen, können die einzelnen Programme im Office-Paket zuverlässig absichern. Dazu stehen Bordmittel und Gruppenrichtlinien zur Verfügung.

Generell werden Microsoft Office und die Microsoft 365 Apps über die Klick-und-Los-Installation bereitgestellt. Das Programm lässt keine Einstellungen zu und installiert Office mit einem Klick. Um die Installation anzupassen, zum Beispiel um verschiedene Programme nicht zu installieren, kann diese Installation im Vorfeld angepasst werden.

Microsoft bietet dazu das Office Deployment Tool an. Mit diesem lassen sich Office-Installationen anpassen. Bestandteil des Tools sind die beiden Dateien configuration.xml und setup.exe. Mit der Datei configuration.xml wird die Installation gesteuert.

Das Office Deployment Tool bietet eine XML-Datei, mit der gesteuert wird, wie Office installiert werden soll. Auch die Aktivierung und die Angabe des Produktschlüssels kann hier vorgenommen werden. Das Installationsprogramm von Microsoft Office kann auch Installationsdateien herunterladen und zur Installation verwenden. Dazu werden folgende Befehle genutzt:

Nach dem Download wird Office so installiert, wie in der Konfigurationsdatei gesteuert wird:

Ein Beispiel für eine Konfiguration sieht folgendermaßen aus:

Microsoft geht auf der Seite Bereitstellen von Office 2019 (für IT-Experten) ausführlicher auf das Thema ein.

Gruppenrichtlinien für Microsoft Office und Microsoft 365

Microsoft stellt zur Absicherung von Microsoft Office auf der Seite Administrative Template files (ADMX/ADML) and Office Customization Tool for Office 365 ProPlus, Office 2019, and Office 2016 Gruppenrichtlinienvorlagen bereit, mit denen Office per Gruppenrichtlinien abgesichert werden kann. Die ADMX-Dateien sind für Office LTSC 2021, Office 2019 und für Office 2016 verfügbar.

Nach dem Download werden die ADMX-Dateien in das Verzeichnis C:\PolicyDefinitions auf den Domänencontrollern im Netzwerk gespeichert. Die ADML-Dateien der Richtlinien in das entsprechende Sprachverzeichnis in C:\PolicyDefinitions, zum Beispiel in das Verzeichnis de-de.

Innerhalb der Richtlinie sind die Einstellungen von Office über Computerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen und Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen zu finden. Hier stehen die verschiedenen Einstellungen zur automatischen Konfiguration von Office zur Verfügung.

Über die Gruppenrichtlinien werden auch Sicherheitseinstellungen für die verschiedenen Office-Programme gesetzt. Hier spielt vor allem die Steuerung von Updates eine wichtige Rolle. Diese wird über Computerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/Aktualisierungen festgelegt.

Abbildung 1: Über Gruppenrichtlinien lassen sich beispielsweise automatische Updates für Office aktivieren.

Die generelle Aktualisierung von Office über Windows-Update wird mit Automatische Updates aktivieren gesteuert. Zusätzlich kann mit Option zum Aktivieren oder Deaktivieren von Updates ausblenden sowie Updatebenachrichtigungen ausblenden festgelegt werden, dass Anwender nicht eingreifen können. Weitere Einstellungen wie das Konfigurieren von Update-Zweigen sind optional. Sobald die Gruppenrichtlinien auf Clientrechnern angewendet werden, zum Beispiel durch gpupdate /force, sind die Einstellungen umgesetzt.

Viele wichtige Sicherheitseinstellungen sind über Computerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen und Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/Microsoft Office 2016/Sicherheitseinstellungen erreichbar. Weitere Einstellungen sind bei Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen und Benutzerkonfiguration/Richtlinien/Administrative Vorlagen/Microsoft Office 2016/Datenschutz/Trust Center zu finden.