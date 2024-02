Welche 5G-Option für Unternehmen am sinnvollsten ist

Nur wenige Firmen würden es auf sich nehmen, zu einem 5G-Unternehmen zu werden, wenn dies Investitionen in Funknetze und Network Slicing sowie das Verstehen von internationalen Standards bedeuten würde. Ein 5G-Unternehmen zu sein, bedeutet stattdessen die optimale Nutzung der 5G-Services, die gebraucht werden, um von den 5G-Vorteilen gegenüber früheren Breitband-Mobilfunkgenerationen hinsichtlich Kapazität, Mobilität und Netzwerksicherheit zu profitieren.

Die Anwendungen, die ein 5G-Netz rechtfertigen, hängen davon ab, was 5G am besten kann. Es eignen sich somit Applikationen, die eine hohe Kapazität benötigen oder von einer großen Anzahl von Nutzern oder Geräten verwendet werden. Unternehmen sollten ihre 5G-Projekte damit starten, die für sie zutreffenden 5G-Vorteile zu identifizieren. Anschließend gilt es, die wahrscheinlichsten Kombinationen von Vorteilen und Anwendungen kritisch zu bewerten, um die beste 5G-Bereitstellungsoption zu ermitteln.

Die größere Kapazität von 5G könnte ein Vorteil für Firmen sein, die zuverlässige Breitbandverbindungen für Remote-Standorte benötigen oder Home-Offices und Ad-hoc-Meetings unterstützen müssen. Ein 5G-Dongle, ein mit 5G ausgestatteter Wi-Fi-Hub oder sogar ein Smartphone, das als Wi-Fi-Hotspot fungiert, kann mehr gemeinsam nutzbare Bandbreite liefern als 4G, manchmal sogar mehr als kabelgebundenes Breitband an abgelegenen Standorten. 5G ist in der Lage, Unternehmen überall und jederzeit vollständig zu vernetzen.

Firmen, die eine große Anzahl von Nutzern oder IoT -Geräten in einem bestimmten Gebiet unterstützen, könnten 5G aufgrund seiner größeren Nutzer- und Gerätekapazität pro Zelle benötigen. Diese 5G-Anwendungsfälle können große Einrichtungen sein, wie intelligente Gebäude oder ein Campus.

Die Transportbranche wird erkennen, dass 5G Fahrzeuge und ihre Ladung weltweit überwachen kann. Auf diese Weise können Firmen zum Beispiel jederzeit nachverfolgen, wo sich Güter gerade befinden. 5G eignet sich optimal für Situationen, in denen ein spezieller Umgang mit Waren notwendig ist – wie permanente Kühlung und regelmäßige Kontrollen während des Transports –, da es das Status-Reporting von Zielressourcen unterstützt und Inspektoren oder Wartungspersonal hilft, sie zu finden.

Dann können, wenn Dinge vom Versorgungsgebiet eines Wi-Fi-Hubs zu einem anderen verlagert werden, laufende Sessions unterbrochen werden. Die in 5G integrierten und standardisierten Funktionen für das Mobility-Management sind imstande, diese Sessions aufrechtzuerhalten.

Ein großer Standort, der mehrere Wi-Fi-Hubs erfordert, könnte ebenso eine zusätzliche 5G-Abdeckung für mobile Endpunkte benötigen, ganz gleich, ob es sich hierbei um autonome Fahrzeuge oder sich bewegende Menschen handelt. An einigen Standorten müssen vielleicht sogar einzelne Produkte oder Container überwacht werden.

In erster Linie geht es bei Mobilfunknetzen um Mobilität. Wi-Fi kann Verbindungen mit großer Kapazität und viele Nutzer unterstützen. Doch selbst mit der passenden Technologie und dem geeigneten Netzwerkdesign verfügt Wi-Fi über keine eingebaute Mobilitätsunterstützung, die Sessions von einem Access Point zu einem anderen erfolgreich überträgt – auch wenn mehrere Technologiegruppen daran arbeiten, diese Fähigkeit durch Add-on-Elemente nachzurüsten.

Firmen, die ihre eigenen privaten Mobilfunknetze aufbauen und bereitstellen, können erhebliche Vorteile für sich verbuchen. Das gilt insbesondere in hochgradig regulierten Branchen, zum Beispiel im Finanz- und Gesundheitswesen, der Regierung und bei Versorgungsunternehmen. Sicherheit ist aber auch der komplexeste Vorteil, der sich realisieren lässt. Denn wie sicher ein 5G-Netzwerk ist und wie unabhängig es von anderen Nutzern und Traffic sein kann, hängt davon ab, wie Unternehmen ihre 5G-Services beschaffen.

Für Unternehmen, die sich wegen Angriffen auf IoT-Netzwerke Sorgen machen, kann 5G sicherstellen, dass sie selbst die einzige Quelle für den Zugriff sind. Verbindungen stehen in Ballungsräumen manchmal auch nur eingeschränkt zur Verfügung. Aber 5G reduziert das Risiko von blockierten Verbindungen, wenn die Kapazität einer Zelle nicht mehr ausreicht, um weitere Nutzer zuzulassen. 5G kann einem Unternehmen überdies eine garantierte private Netzwerkkapazität bieten.

Zwar werden vollständig öffentliche 5G-Services die Industrie dominieren. Aber Network Slicing ist die 5G-Bereitstellungsoption, die Unternehmen das bietet, was im Grunde ein privates Mobilfunknetz ist – eine Art von universellem VPN. Eine Ausnahme ist, wenn Firmen sich entscheiden, ihr eigenes privates 5G-Netz aufzubauen.

5G-Bereitstellungsoptionen: Beschaffungsmöglichkeiten

Es ist entscheidend für eine Organisation, ihre Mission mit ihren Entscheidungen für eine Technologie in Übereinstimmung zu bringen. Dies bedeutet, dass Unternehmen verstehen müssen, was sie von 5G erwarten und wie sie 5G-Services erhalten. Vor allem aber müssen sie sicherstellen, dass 5G-Services zu der Art passen, wie sie die Anwendungen implementieren, die 5G unterstützen soll.

IoT-Netzwerke sind zum Beispiel ohne Sensoren und Anwendungen nutzlos. Unternehmen sollten Anwendungen und Services zusammen entwickeln, um die Kosten und Risiken für 5G in Grenzen zu halten. Zudem lässt sich so gewährleisten, dass Elemente in unterschiedlichen Phasen der Implementierung auf dem gleichen Stand sind.

Nachdem Organisationen ihre 5G-Anwendungen geplant und vorbereitet haben, ist es an der Zeit, über die 5G-Beschaffung nachzudenken. Unternehmen können 5G-Services über drei Bereitstellungsoptionen erhalten. Jede dieser Möglichkeiten beeinflusst, wie sich die oben genannten Vorteile sowie ihre Kosten und Komplexität bemerkbar machen. Unternehmen sollten mit der einfachsten Beschaffungsoption anfangen und nur dann die schwierigeren Optionen in Erwägung ziehen, wenn sie für den Business Case unverzichtbar sind.