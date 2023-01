Webcams auf Remote Desktops aktivieren und unterstützen

Remote-Desktops, insbesondere für die Fernarbeit, benötigen ausreichende Unterstützung für Peripheriegeräte, um die Desktops vollumfänglich nutzen zu können.

Webcams sind die Voraussetzung, dass Nutzer auch remote an Videokonferenzen teilnehmen können, die heute meistens der Dreh- und Angelpunkt der Zusammenarbeit in Unternehmen sind. Diese Peripheriegeräte können jedoch Probleme verursachen, wenn die Konfiguration des Remote Desktop Protocol (RDP) nicht perfekt ist.

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie eine Webcam erfolgreich einrichten und wie Sie eventuell auftretende Probleme beheben.

Auch die Anschlussart des Geräts kann den Erfolg beeinflussen. Webcams werden in der Regel über USB angeschlossen, können aber auch über Bluetooth verbunden werden, und Probleme mit dem USB-Eingang oder Bluetooth können zu Fehlern bei der Webcam führen. Außerdem könnten verschiedene Verbindungstypen innerhalb einer RDP-Benutzersitzung deaktiviert sein, so dass der Remote-Desktop die Webcam nicht erkennt.

Die meisten Laptops verfügen über eine mittelmäßige interne Webcam, so dass es in manchen Situationen besser ist, eine externe Webcam zu nutzen. Meistens gibt das Betriebssystem dem neu angesteckten Gerät den Vorrang – aber eben nicht immer.

Sie sollten äußerste Vorsicht walten lassen, wenn sie einmalige Änderungen an einem Remotedesktop-Arbeitsplatz oder -Server vornehmen, zum Beispiel bei der Änderung von Einstellungen während der Fehlerbehebung eines Problems. Falls dies nicht möglich ist, sollte die IT-Abteilung sogar einen neu eingerichteten Remote-Desktop-Arbeitsplatz bereitstellen und dann den kompromittierten Arbeitsplatz in seinen Grundzustand zurückversetzen, wobei alle korrekten lokalen und Domänen-GPOs angewendet werden.

Wenn beispielsweise die Umleitung von Videoaufnahmen nicht zulassen auf der Remotedesktop-Workstation oder dem Server aktiviert, aber nicht in einem Domänen-GPO konfiguriert ist, kann der Benutzer keine Webcam mit dieser Remotedesktopressource verbinden (Abbildung 2). Er kann jedoch eine Verbindung zu einer Webcam innerhalb anderer Remotedesktopressourcen herstellen, für die dieses GPO nicht lokal konfiguriert ist.

Der häufigste Grund dafür, dass eine Webcam nicht wie erwartet funktioniert, liegt in den GPO-Einstellungen. Denken Sie daran, dass es zwei Stellen gibt, an denen GPO-Einstellungen die RDP-Sitzung beeinflussen: die lokalen Einstellungen und die server- und domänenweiten Einstellungen. Das Deaktivieren von Webcam-, Video- oder anderen Verbindungseinstellungen an einem dieser Orte schaltet die Webcams aus – egal, was Sie am Client eingerichtet haben.

Außerdem sollten Sie bei Bedarf die Geräte aktivieren, die erst später angeschlossen werden. An dieser Stelle sollten Sie auch gleich noch die Mikrofoneinstellungen überprüfen, da Sie nur selten ein Video ohne Audio benötigen.

Im Idealfall sollte die Webcam vollständig eingerichtet und konfiguriert sein, bevor Sie eine RDP-Sitzung starten. Damit umgehen Sie Konfigurationsprobleme in der RDP-Sitzung, zum Beispiel wenn Plug and Play deaktiviert ist.

Fehlerbehebung bei einer Webcam auf einem Remote-Desktop

Wenn ein Benutzer ein Ticket mit der Meldung Meine Webcam funktioniert nicht einreicht, muss die IT-Abteilung mehrere Schritte unternehmen, um zu reagieren – vor allem, wenn der Benutzer eine Webcam für geschäftskritische Aufgaben wie Videokonferenzen benötigt. Wenn dieses Problem nur von einem einzigen Benutzer gemeldet wird, hängt es wahrscheinlich entweder mit der physischen Webcam oder ihrer Konfiguration zusammen. In diesem Fall ist es am besten, am Gerät des Benutzers anzusetzen und deren Funktionieren schrittweise zu testen. Einige Fragen, die Sie dem Benutzer stellen sollten, sind die folgenden

Funktioniert die Webkamera auf dem lokalen Gerät ordnungsgemäß? Kann der Benutzer innerhalb einer lokalen Zoom-Sitzung erfolgreich auf die Webkamera zugreifen?

Handelt es sich um eine neue Webcam, und wenn nicht, hat die Webcam zuvor wie vorgesehen funktioniert? Wann konnte der Benutzer das letzte Mal die Webcam lokal und innerhalb einer RDP-Sitzung verwenden?

Was wird in den Einstellungen für die lokale RDP-Verbindung angezeigt? Hat jemand diese Einstellungen kürzlich geändert?

Kann der Benutzer diese Webcam auf einem anderen Benutzergerät testen, um ein fehlerhaftes Peripheriegerät auszuschließen?

Wenn jedoch mehrere Benutzer berichten, dass ihre Webcams nicht funktionieren, hängt das Problem wahrscheinlich mit den Richtlinieneinstellungen oder der Portkonfiguration zusammen. Sie sollten die GPO-Einstellungen überprüfen, um festzustellen, welche spezifische Konfiguration die Mikrofonfunktionalität blockiert oder verändert. Ein Tool wie AD Resultant Set of Policy kann dabei helfen, die Einstellungen zu überprüfen, die letztlich auf den Benutzer und das Gerät angewendet werden.

Darüber hinaus sollten Sie auch die Einstellungen des Desktop-Virtualisierungsprodukts überprüfen. Wenn Sie am Tag vor dem Auftreten der Probleme ein Update herausgegeben hat, sollten die Details dieses Updates untersucht werden. Auch Änderungen an den Richtlinien könnten der Grund für die Probleme sein. Wenn Administratoren den Zugriff auf USB-Peripheriegeräte blockiert haben, um Datenlecks vorzubeugen, werden Webcams, die an einen USB-Anschluss angeschlossen sind, nicht innerhalb der Benutzersitzung umgeleitet.