Anleitung: Mikrofonprobleme auf Remote Desktops lösen

Eigentlich sind Mikrofone keine technisch komplexen Komponenten. Dennoch kommt es häufig zu Problemen, die Mitarbeiter erheblich bei ihren alltäglichen Aufgaben behindern. Besonders auf Remote Desktops ist die Fehlersuche lästig. Wir erklären, welche Ursachen nicht-funktionierende Mikrofone haben können und wie sie diese beheben.

Viele Hybrid- und Remote-Mitarbeiter greifen im Rahmen ihrer täglichen Routine auf Remote Desktops in Windows zu. VoIP-Telefonie, Videokonferenzen und Diktate erfordern alle ein funktionierendes Mikrofon. Die Installation eines neuen Mikrofons oder die Fehlersuche bei einem vorhandenen Gerät ist jedoch manchmal schwierig.

Es gibt mehrere Bereiche innerhalb der RDP-Konfiguration (Remote Desktop Protocol), die sich auf die Mikrofonfunktionalität auswirken, und IT-Administratoren sollten jeden dieser Bereiche überprüfen, damit alles ordnungsgemäß funktioniert. Wir beginnen in dieser Anleitung mit dem lokalen Gerät und dem Verbindungstyp und überprüfen dann die verschiedenen RDP-Konfigurationseinstellungen.

RDP-Einstellungen, die sich auf Mikrofone auswirken

Idealerweise sollten Benutzer das Mikrofon anschließen, bevor sie eine RDP-Sitzung initiieren. Zwar sollte die RDP-Verbindung es auch so erkennen, aber dies ist möglicherweise nicht der Fall, wenn Plug & Play nicht aktiviert ist oder ein anderes Problem auftritt.

Zahlreiche Einstellungen können sich auf Mikrofone innerhalb einer RDP-Sitzung auswirken. Wenn eine der folgenden Einstellungen die Mikrofonverbindung nicht zulässt, funktioniert das Peripheriegerät nicht ordnungsgemäß:

RDP-Verbindungseinstellungen des Endbenutzergeräts;

Gruppenrichtlinieneinstellungen für den RDP-Server und die Domäne ; und

Windows-Dienste, insbesondere Windows Audio Service.

Wenn das Gerät eine Remote-Desktop-Software von Citrix, VMware, Parallels oder einem anderen Anbieter verwendet, können zusätzliche Einstellungen relevant sein.

Auf Endbenutzergeräten kann der Benutzer unter Remotedesktopverbindung auf der Registerkarte Lokale Ressourcen konfigurieren (Abbildung 1). Wenn der Benutzer oder der Administrator diese Einstellungen geändert hat, funktioniert der Ton möglicherweise nicht richtig oder er ist deaktiviert.

Abbildung 1: Benutzer können die RDP-Verbindungseinstellungen auf der Registerkarte Lokale Ressourcen auf den Endbenutzergeräten konfigurieren.

Der häufigste Grund dafür, dass ein Mikrofon nicht richtig funktioniert, sind jedoch Einstellungen innerhalb der Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs) oder Registrierungseinstellungen. Es gibt zwei Stellen, an denen sich GPO-Einstellungen auf die RDP-Sitzung auswirken: der lokale Remotedesktopserver und die domänenweiten Einstellungen. Das Deaktivieren des Mikrofons oder anderer Verbindungseinstellungen können dafür sorgen, dass das Mikrofon nicht funktioniert.

Unter Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Remotedesktopdienste > Remotedesktopsitzungshost > Geräte- und Ressourcenumleitung können Administratoren verschiedene Einstellungen einsehen, die die Mikrofonfunktionalität beeinflussen können (Abbildung 2). Diese Einstellungen sind sowohl als Active Directory (AD) GPO, das eine Organisationseinheit innerhalb der Domäne umfasst, als auch als lokale GPOs, die nur diesen Remotedesktopserver betreffen, verfügbar.

Abbildung 2: Admins können unter Geräte- und Ressourcenumleitung verschiedene Einstellungen vornehmen, die sich auf die Mikrofonfunktionalität auswirken.

Wenn beispielsweise die Option Umleitung von Audioaufnahmen zulassen auf dem Remotedesktopserver deaktiviert, aber nicht in einem Domänen-GPO konfiguriert ist, kann der Benutzer kein Mikrofon an diese Remotedesktopressource anschließen, aber sehr wohl an andere Clients, für die dieses GPO nicht konfiguriert ist.

Wenn die Einstellungen für die Audiowiedergabe geändert wurden, kann der Benutzer das als Mikrofonproblem auffassen, da die Wiedergabe innerhalb der RDP-Sitzung nicht wie erwartet erfolgt. Wenn ein Benutzer beispielsweise ein Diktat aufgenommen hat und die Wiedergabe nicht anhören kann, ist möglicherweise nicht klar, dass das Mikrofon tatsächlich ordnungsgemäß funktioniert hat, die Audiowiedergabe jedoch eingeschränkt oder deaktiviert wurde.

Administratoren sollten äußerste Vorsicht walten lassen, wenn sie einmalige Änderungen an einem Remotedesktopserver vornehmen, etwa wenn sie ein Problem bei einem Benutzer beheben wollen. Vorübergehend Änderungen an lokalen GPOs sollten Sie sofort rückgängig machen und/oder einen neu eingerichteten Remotedesktopserver bereitstellen, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, auf den die korrekten lokalen und Domänen-GPOs angewendet wurden, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Um die Einstellungen für Peripheriegeräte zu rationalisieren, ist es am besten, nur AD GPOs zu verwenden.

Auch die Einstellungen des Windows-Dienstes können die Mikrofonfunktionalität beeinflussen. Wenn ein rotes Kreuz auf dem Sound-Symbol auf dem Remote-Desktop erscheint, ist es wahrscheinlich, dass der Windows Audio Service nicht läuft und deshalb das Mikrofon nicht funktioniert.

Wenn Sie das Virtualisierungsprodukt eines Drittanbieters – wie Citrix, VMware oder Parallels – nutzen, gibt es zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten hierfür. Diese Einstellungen können nicht nur die Funktion des Mikrofons einschränken, sondern auch die Anschlussmöglichkeiten, wie USB und Bluetooth.