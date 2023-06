Schnelle geografische Netzwerksegmentierung in 6 Schritten

Für viele von uns sind Nachrichten über geopolitische Konflikte von rein akademischem Interesse. Doch für Netzwerkarchitekten in Unternehmen mit globalen Netzwerken bedeutet dies die (potenzielle) Notwendigkeit, WAN-Segmente schnell zu isolieren.

Ein typisches Beispiel: Als Russland 2022 in die Ukraine einmarschierte, trennten sich viele globale Unternehmen von ihren Aktivitäten in Russland, so dass diese Aktivitäten vom globalen Geschäft abgekoppelt wurden.

Die geografische Netzwerksegmentierung kann zahlreiche Herausforderungen mit sich bringen, darunter die folgenden Punkte:

Die Notwendigkeit, nicht nur Netzwerksegmente, sondern auch Anwendungen und Workloads zu isolieren. Sicherheit: Die Notwendigkeit, schnell und umfassend zu handeln und gleichzeitig ein Höchstmaß an Cybersicherheit sowohl in der Hauptinfrastruktur des Unternehmens als auch in den neu ausgegliederten Geschäftsbereichen zu gewährleisten.

Diese Herausforderungen sind besonders relevant angesichts des unerbittlichen Drucks, dem viele IT-Abteilungen seit Jahren ausgesetzt sind, ihre Abläufe zu zentralisieren und zu standardisieren. Für die meisten globalen Unternehmen und viele andere ist die Anforderung einer schnellen Segmentierung jedoch eine Konstante, die Netzwerkarchitekten von Anfang an berücksichtigen sollten.

Schnelle geografische Segmentierung ist ein Sonderfall Es ist sinnvoll, die schnelle geografische Segmentierung zunächst als Sonderfall der Veräußerung zu betrachten. Diese kann aus geschäftlichen Gründen – ein Unternehmen möchte sich von einem Teil seiner Aktivitäten trennen – oder aus geopolitischen Gründen – ein Unternehmen möchte seine Geschäftstätigkeit in einer bestimmten politischen Region einstellen – erfolgen. Das Besondere an einer geopolitisch motivierten Segmentierung liegt darin, dass sie rasch und mit wenig Zeit für die Planung durchgeführt werden muss – anders als bei einem Unternehmensverkauf. Das hat menschliche Gründe. Wer möchte den Mitarbeitern in einem potenziellen Kriegsgebiet schon gerne mitteilen: „Wir glauben, dass es in ein oder zwei Jahren zu einer Invasion kommt, deshalb bereiten wir eine mögliche Veräußerung vor.“ Unternehmen können jedoch von Anfang an bestimmte Schritte unternehmen, um eine schnelle geografische Netzwerksegmentierung zu ermöglichen.

1. Entwickeln Sie eine Strategie für geografische Modularität Der erste Schritt besteht darin, eine IT-Strategie zu verfolgen, die auf Modularität statt auf Zentralisierung oder Regionalisierung beruht. Das Konzept hierbei ist eine modulare Architektur mit Komponenten, die sich einfach vom Gesamtsystem trennen lassen, ohne die Funktionalität oder Sicherheit des Ganzen zu beeinträchtigen. Modularität sollte daher ein Schlüsselprinzip in allen Aspekten der Technologiestrategie sein, von der Software bis zur Infrastruktur. Außerdem ist es wichtig, dies als geografische und nicht nur als rein funktionale Modularität zu betrachten. Funktionale Modularität , insbesondere in der Softwareentwicklung, hat damit zu tun, dass Änderungen an einer Softwarekomponente vorgenommen werden können, ohne andere zu beeinträchtigen. Netzwerkarchitekten und IT-Verantwortliche müssen dem Management die Vorteile der Modularität verdeutlichen und sogar ganz offen fragen: „Was ist, wenn wir diesen Teil der Architektur aus geschäftlichen oder geopolitischen Gründen abtrennen müssen?“ Der Grundsatz der geografischen Modularität sollte sich durch den gesamten Planungszyklus ziehen, von der Strategie über die Architektur bis hin zu Beschaffung und Betrieb.

2. Legen Sie konsistente geografische Bereiche fest Sobald sich Ihr Unternehmen auf das Konzept der geografischen Modularität geeinigt hat, müssen Sie geografische Bereiche definieren, die für das Unternehmen sinnvoll sind. Und dies sollte im Kontext der erwarteten Anforderungen nachvollziehbar erfolgen. Das heißt, Sie sollten klar festgelegte geografische Bereiche vorsehen, die nicht nur allgemeine Regionen sind, sondern Gebiete darstellen, die möglicherweise abgekoppelt werden müssen. Wenn zum Beispiel Russland und die Ukraine zu denselben geografischen Bereichen gehören, können Sie Russland nicht abtrennen, ohne auch die Ukraine abzutrennen. Wichtig ist, dass diese Bereiche für alle Komponenten der Architektur gelten, von der Infrastruktur bis zu Mitarbeitern, Anwendungen und Daten.

3. Schaffen Sie eine Architektur für eine schnelle geografische Segmentierung Der Einfachheit halber ist es sinnvoll, vier Schlüsselkomponenten für Ihre Architektur zu berücksichtigen: Infrastruktur, einschließlich Netzwerke, Storage und Computing-Einrichtungen. Identität, dazu gehören unter anderem Mitarbeiter und Auftragnehmer. Anwendungen, auch On-Premises, sowie IaaS, PaaS und SaaS. Daten. Jede dieser Komponenten sollte nach dem Prinzip der geografischen und funktionalen Modularität aufgebaut sein. Wichtig ist zudem, dass sie alle auf die oben beschriebenen konsistenten geografischen Bereiche zurückgreifen. Die meisten globalen Unternehmen können sich nicht den Luxus leisten, völlig neue Architekturen für alle vier Komponenten festzulegen. Daher sollten Sie Ihre bestehenden Architekturen Was-wäre-wenn-Szenarien unterziehen. Was wäre zum Beispiel, wenn China in Taiwan einmarschiert und Sie Ihre Geschäftsaktivitäten in China aufgeben müssten? Bei Bewertung, Aufbau oder Neugestaltung Ihrer Architektur gilt es, die folgenden Punkte zu berücksichtigen: Adressraum: Wenn Ihr Netzwerk schon länger existiert, nutzen Sie möglicherweise RFC 1918. Dieser Standard reserviert einen IPv4-Adressraum der Klasse A für die Verwendung in privaten Netzwerken. Daher kann es sein, dass eine komplett neue Adressierung erforderlich ist, wenn Sie eine Komponente aus Ihrem Netzwerk herauslösen – keine einfache Aufgabe, die sich schnell erledigen lässt. Sie sollten diese Architektur auf öffentliche Adressen, vorzugsweise IPv6, umstellen, die so strukturiert sind, dass jeder geografische Bereich leicht abgetrennt werden kann.

Sie sollten Ihre DNS-Struktur überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die betroffenen Regionen schnell und einfach abtrennen lassen. Richtlinien für den Zugriff auf Anwendungen: Hier ist es äußerst sinnvoll, einen Ansatz wie Zero Trust Network Access (ZTNA) zu verfolgen. Statt separater vertrauenswürdiger Bereiche und Richtlinien – wie Secure Access Service Edge (SASE) für Remote-Benutzer zuzüglich interner Autorisierung für On-Premises-Benutzer – empfiehlt sich ein einziger Satz von Richtlinien. Diese werden unternehmensweit instanziiert, können aber intern verschiedene geografische Bereiche unterscheiden. Auf diese Weise sind Sie beispielsweise in der Lage, mit einem Mausklick alle russischen oder chinesischen Mitarbeiter vom Zugriff auf Unternehmensanwendungen auszuschließen.

4. Tiger Team, Plan und War Game Wie erwähnt, können sich die meisten globalen Unternehmen nicht den Luxus leisten, ihre Abläufe von Grund auf so zu gestalten, dass eine schnelle geografische Segmentierung möglich ist. Das sollte Technologiearchitekten und IT-Experten jedoch nicht davon abhalten, ihre Architekturen in diese Richtung zu migrieren. Der erste Schritt besteht darin, ein sogenanntes Tiger Team aus Fachleuten für jede der vier Architekturkomponenten – Infrastruktur, Identität, Anwendungen und Daten – sowie aus Vertretern der Rechtsabteilung, des Risikomanagements und des Managements zusammenzustellen. Dieses Team sollte sich unter anderem mit folgenden Fragen befassen: Haben wir verschiedene geografische Bereiche definiert?

Sind die festgelegten geografischen Bereiche im heutigen geopolitischen und geschäftlichen Umfeld sinnvoll?

Werden die Gebiete von den Architekturen in jedem der vier Komponentenbereiche erkannt und unterstützt?

Verfügen wir über einen konkreten Plan für eine schnelle geopolitische Segmentierung im Rahmen unserer operativen Strategie?

Ist dieser Plan im aktuellen Kontext sinnvoll? Wenn der Plan zum Beispiel zuletzt zu Zeiten der Sowjetunion entwickelt wurde, könnte es angebracht sein, ihn zu überarbeiten.

Deckt der Plan alle vier Komponenten der Architektur ab?

Bauen die einzelnen Schritte logisch aufeinander auf, und werden dabei Abhängigkeiten erkannt? Nachdem das Team zusammengestellt und der Plan ausgearbeitet worden ist, geht es im nächsten wichtigen Schritt um das War Game. Das bedeutet, Sie sollten Was-wäre-wenn-Szenarien entwickeln, um das Team und den Plan zu testen, sowie Schwachstellen der aktuellen Architektur, der Prozesse oder des Plans aufzudecken. Die Analysten von Nemertes empfehlen, dazu taktische Entscheidungsspiele und die sogenannte OODA-Loop zu nutzen. Dieses Informationsstrategiekonzept stammt aus dem militärischen Bereich und soll die Entscheidungsfindung bei komplexen Sachverhalten unterstützen. OODA steht für Observe (beobachten), Orient (orientieren), Decide (entscheiden) und Act (handeln). Nach jeder Übung sollte eine Nachbetrachtung erfolgen, die den Weg zu geeigneten Lösungen aufzeigt. War Gaming für die geografische Segmentierung sollte integraler Bestandteil einer umfassenderen War-Gaming-Strategie sein. Diese sollte Cybersicherheitsvorfälle, Incident-Response-Pläne sowie die allgemeine Disaster-Recovery- und Business-Continuity-Planung abdecken.

5. Nehmen Sie MAD-Klauseln in alle Verträge auf Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Veräußerung von Unternehmensteilen Auswirkungen auf die Beziehungen zu Anbietern und Lieferanten hat. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Bereich der Telekommunikation. Der Wegfall einer größeren Anzahl von Standorten oder Büros kann finanzielle Sanktionen nach sich ziehen oder Rabatte beeinflussen. Daher müssen alle Verträge – ob für Telekommunikation, Softwareanwendungen, Hardware oder andere Dinge – eine Klausel enthalten, die regelt, was im Falle von Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen geschieht. Im Englischen hat sich dafür das Akronym MAD etabliert (Mergers, Acquisitions, Divestitures). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Unternehmen bei einer Veräußerung keine Geldstrafen an Anbieter oder Carrier zahlen müssen. Eine effektive MAD-Klausel basiert auf den folgenden Punkten: Keine Geldstrafen im Falle einer Fusion oder Veräußerung aus geschäftlichen oder geopolitischen Gründen. Wenn also die Zahl der Netzwerkknoten oder -geräte unter den ursprünglich vertraglich vereinbarten Wert sinkt, kann der Carrier oder Provider keine finanziellen Sanktionen durchsetzen. Häufig verlangen Carrier Geldstrafen für Netzwerkänderungen, die sich auf die jährliche Mindestumsatzverpflichtung (Minimum Annual Revenue Commitment, MARC) auswirken.

6. Vergessen Sie die Lieferkette nicht Eine nicht ganz so offensichtliche Folge der geopolitischen Aufteilung besteht darin, dass wichtige Teile oder Zulieferungen möglicherweise in den Regionen hergestellt werden, aus denen Sie sich zurückziehen – und es wurden eventuell Sanktionen gegen das Land verhängt. Es ist außerordentlich wichtig, dass Sie sich über das Vorhandensein von beispielsweise in China produzierten Teilen oder in Russland geschriebener Software in Ihrer Hardware- und Softwareumgebung bewusst sind. Dies ist eine Herausforderung beim interaktiven Asset-Management für alle Arten von Assets sowie die Software-BOM (Bill of Materials). Machen Sie sich mit den Quellen aller Komponenten in der Lieferkette vertraut. Außerdem empfehlen sich Ersatzstrategien, falls Sanktionen oder andere geopolitische Ereignisse, wie pandemiebedingte Shutdowns, die Verfügbarkeit von Hardware- oder Softwarekomponenten beeinträchtigen.