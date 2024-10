Basiswissen und Befehle für die Docker-Vernetzung

Docker-Netzwerke sind für die Kommunikation zwischen Containern und die Verwaltung ihrer Interaktionen mit externen Netzwerken unerlässlich. Die Netzwerkkonzepte von Docker sind eventuell nicht für jeden leicht verständlich, es gibt aber ein paar Basisansätze und Methoden, mit denen jeder Admin mit der Vernetzung beginnen kann. In diesem Beitrag finden Sie einen Überblick über die Grundlagen, einschließlich Befehle und Tipps. Wir erklären die unterschiedlichen Typen der Docker-Netzwerke sowie einige Konfigurationsdetails und wie sich Ports für die Kommunikation freigeben lassen.

Anwender können sich hier ein benutzerdefiniertes Netzwerk mit einem spezifischen Treiber (beispielsweise Bridge oder Overlay) aufbauen, um die Containerkommunikation zu konfigurieren und verwalten. Das ermöglicht die flexible Anpassung der Netzwerkarchitektur an die Anforderungen der Anwendung, zum Beispiel die Trennung von Frontend- und Backend -Diensten in verschiedenen Netzen.

Ähnlich wie Macvlan ermöglicht IPvlan den direkten Anschluss von Containern an das physische Netz, wobei sie ihre eigenen IP-Adressen aus dem Netzbereich erhalten. IPvlan bietet jedoch mehr Flexibilität und Einfachheit, da die Container eine einzige MAC-Adresse gemeinsam nutzen können. Diese Vernetzung kann genutzt werden, wenn Container auf verschiedenen Subnetzen miteinander oder direkt mit dem externen netzwerk kommunizieren sollen. Es eignet sich auch für Netzwerke, die nur geringe Latenz und Overhead tolerieren, beispielsweise für HPC - oder Low-Latency-Anwendungen.

Ein Overlay-Netzwerk ermöglicht die Kommunikation von Containern auf verschiedenen Docker-Hosts und bildet ein virtuelles verteiltes Netzwerk. Dies ist besonders nützlich in einer Docker Swarm- oder Multi-Host-Umgebung. Das ist ideal für verteilte Anwendungen und Microservices-Architekturen die multiple Hosts umfassen.

Im Host-Netzwerk nutzt der Container den Netzwerk- Stack des Hosts und erhält keine eigene IP-Adresse. Stattdessen verwendet er den IP- und Port-Bereich des Hosts. Das bedeutet, dass die Vernetzung den Container direkt mit dem Host-Netzwerk verbindet, so dass kein Port-Mapping erforderlich ist. Dies ist nützlich für Szenarien, in denen die Leistung entscheidend und der Overhead der Netzwerkübersetzung inakzeptabel ist, zum Beispiel bei Anwendungen, die eine geringe Latenzzeit erfordern.

In einem Host-Netzwerk ist kein Port Mapping erforderlich, wie es bei einem Bridge Network ist. Bei letzterem benötigen die Conatiner das Port Mapping zum Host-Port, damit die Services nach außen verfügbar gemacht werden können. Der Befehl docker run -p 8080:80 nginx mapped den Container-Port 80 zum Host-port 8080.

Es gibt zudem Unterschiede beim IP Adressing. In einem Bridge-Netzwerk erhält jeder Container seine eigene IP-Adresse vom Bridge-Subnetz. Über diese Adressen kommunizieren die Container miteinander. Um mit externen Netzwerken kommunizieren zu können, nutzen die Conatiner NAT und die IP-Adresse des Hosts. Bei einem Host-Netzwerk haben die Container keine eigenen IP-Adressen, sondern teilen sich die des Hosts und dessen Port. Jeder Service auf den Containern kann direkt über die Host-IP erreicht werden.

Admins können zusätzliche Netze konfigurieren, auf denen sich der Datenverkehr zwischen bestimmten Containergruppen, deren Funktion einheitlich festgelegt wurde, bewegt. Netzwerkverbindungen lassen sich so nach Funktionstypen, wie dem Frontend-Webserver, segmentieren.

Hier sind unter anderem auch die zwei primären Netzwerkoptionen, nämlich Bridge und Host aufgeführt. Die Netzwerkkennungen erscheinen in der ersten Spalte, danach folgen der Netzwerkname, Treiber und unter Scope die Netzdomäne des Treibers. Zwar entsprechen in diesem Beispiel die Namen der Netze denen der Treiber, jedoch sollte man im normalen Gebrauch Doppelbenennungen zugunsten der Eindeutigkeit vermeiden.

Docker bietet darüber hinaus eine automatische DNS-Auflösung innerhalb benutzerdefinierter Netzwerke. Container können sich gegenseitig über Containernamen oder Alias erreichen, die Docker in die IP des Containers auflöst.

Nach der Installation des Pakets kann der Admin wie in Abbildung 3 auf grundlegende Verbindungsfunktionen, die IP-Adresskonfiguration und andere Aspekte des Netzwerk-Setups zugreifen.

Hat das System sich mit dem Container verbunden, gibt man die untenstehenden Befehle ein, um den Paketindex zu aktualisieren und anschließend das Softwarepaket Net-Tools zu installieren. Die notwendigen IP-Informationen findet man auf dem Host, der in diesem Beispiel eine auf Docker basierende Ubuntu-Installation ist:

Als erstes gibt man folgenden Befehl am Host ein, um einen Basis- Ubuntu -Container zu installieren:

Ports und ihre Funktionen

Ports spielen eine essenzielle Rolle in den Docker-Netzwerken, beispielsweise für die Art und Weise, wie Container mit der Außenwelt kommunizieren. Um sich von einem logischen Netzwerk aus mit einem Docker-Image zu verbinden, um etwa HTTP oder HTTPS freizugeben, müssen diese Ports für die Außenwelt verfügbar sein. Dafür werden sie beim Start eines neuen Containers freigegeben, indem innerhalb des betreffenden Befehls das Netzwerk und der Port wie unten gezeigt angegeben werden. Dazu wird der Befehl network=newnet respektive -p80:80 verwendet und anschließend http ausgewählt:

docker run -itd --network=newnet -p 80:80 http

Nun öffnet man einen Webbrowser und navigiert zur IP-Adresse des Docker-Hosts. Ist er fehlerfrei konfiguriert, sollte er den HTTP-Willkommens-Bildschirm des Apache-Webservers anzeigen (Abbildung 4).

Abbildung 4: Der Apache-Server grüßt den Admin mit einer positiven Ansage.

Je nach den Anforderungen kann man mehrere Ports spezifizieren. So können Organisationen beispielsweise HTTP und HTTPS auf demselben Host verwenden.

Der Zugriff für externe Abrufe lässt sich auch mit folgendem Befehl einrichten:

docker run -p 8080:80 my-web-server

Danach ist der Service nun unter http://localhost:8080 erreichbar, dort wo der Host-Port 8080 mit dem des Containers (80) verbunden ist.

Für ein Port Mapping lässt sich zum Beispiel Port 3000 des Host mit Port 80 des Containers mit folgendem Befehl einrichten:

docker run -p 3000:80 nginx

Port Binding ist wichtig, um den Container-Port an eine spezifische IP-Adresse zu binden. Der generische Befehl lautet:

-p <host_ip>:<host_port>:<container_port>

Ein spezifisches Beispiel ist dieser Befehl, wonach der Service unter 192.168.1.100:8080 erreichbar ist:

docker run -p 192.168.1.100:8080:80 nginx

Um die Kommunikation zwischen Container zu ermöglichen, lassen sich interne Ports nutzen, ohne diese zum Host hin verfügbar zu machen. Dies ist nützlich für die sichere, interne Kommunikation von Microservices. Zum Beispiel können zwei Container im gleichen Docker-Netzwerk dann direkt ohne Port Mapping kommunizieren. Die Erkennung von Diensten wird über das interne DNS von Docker abgewickelt.

Anwendungssicherheit kann dadurch gewährleistet werden, indem der Admin sorgfältig kontrolliert, welche Ports offengelegt oder abgebildet werden. Dadurch wird die Angriffsfläche begrenzt. Container, die keinen externen Zugriff benötigen, sollten keine Ports freilegen.

Mehrere Container, auf denen derselbe Dienst läuft, können an verschiedene Host-Ports gebunden werden, was einen einfachen Lastausgleich oder Redundanz ermöglicht. So können beisielsweise mehrere Container diesselbe Anwendung ausführen, aber die Zuordnung erfolgt zu verschiedenen Ports auf dem Host.

Diese Grundlagen beziehen sich nur auf Arbeiten auf Host-Ebene. Wird das System auf mehr als einen Host erweitert, gibt es weiterführende Netzwerkoptionen, wie etwa Overlay-Netzwerke. Sie beseitigen viele der manuellen Konfigurationsaufgaben, die auf der Ebene der Einzel-Hosts anfallen.