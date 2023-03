Diese Alternativen zu PowerShell grep sollten Sie kennen

Wenn Sie im PowerShell-Terminal nach Informationen suchen möchten, ist das Dienstprogramm grep der absolute Klassiker. Der Befehl ist sogar so weit verbreitet, dass die Begriffe grep und suchen im Kontext PowerShell synonym sind.

Das Cmdlet Select-String von PowerShell ist zwar nicht ganz so bekannt, bietet aber weitgehend die gleichen Funktionen wie grep. Dabei ist es leistungsfähig genug, um die häufigsten Anforderungen zu erfüllen. Beide sind unglaublich nützliche Tools. Um zu entscheiden, welches für Sie das Richtige ist, sollten Sie die Grundlagen der Verwendung beider Optionen kennenlernen und anhand der Beispiele in diesem Artikel vergleichen.

Da Sie mit diesen Tools die Ausgabe jedes anderen Befehls oder jeder ausführbaren Befehlszeile durchsuchen können, müssen Sie den Unterschied zwischen Pipes in Bash – oder der Linux-Shell Ihrer Wahl – und der PowerShell verstehen. Bash übergibt nämlich Zeichenketten, während PowerShell Objekte übergibt, was bedeutet, dass Sie viele grep-Funktionen in PowerShell mit dem Cmdlet Where-Object umsetzen.

Durchsuchen einer Zeichenfolge nach einer anderen Zeichenfolge

Angenommen, Sie möchten ein bestimmtes Wort in einer Zeichenfolge finden. Der folgende Code und die Ausgabe zeigen ein Beispiel dafür, wie dies mit grep möglich ist.

echo 'Say that we have a string and we want to find a specific word in that string' | grep 'string'

Abbildung 1: So sieht es aus, wenn Sie mit grep nach einem Wort in einem String suchen.

Und hier sehen Sie, wie Sie die gleiche Suche mit Select-String durchführen:

'Say that we have a string and we want to find a specific word in that string' | Select-String 'string'

Abbildung 2: So sieht die Suche mit Select-String aus.

Dieses Beispiel verdeutlicht einige Unterschiede zwischen PowerShell und grep. Erstens hebt grep standardmäßig alle Übereinstimmungen hervor, während dies bei Select-String nicht der Fall ist. Um das gleiche Feature in Select-String zu verwenden, fügen Sie den Parameter -AllMatches hinzu.

Die bereits erwähnten Unterschiede in der Art und Weise, wie die Daten in den beiden Shells über die Pipeline geleitet werden, sind hier ebenfalls zu sehen. In der Bash müssen Sie die Zeichenfolge über die Pipeline weiterleiten, indem Sie sie mit echo ausgeben, während PowerShell standardmäßig die einfache Zeichenfolge in die Pipeline ausgibt.