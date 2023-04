So verwenden Sie Ihre Passwörter in PowerShell sicher

Die Verwaltung von Passwörtern sollte in den meisten Unternehmen Standard sein, aber es ist leider immernoch ein komplexes Unterfangen. So komplex, dass es mehrere -Tools, Plattformen und Methoden gibt, die Passwörter für Sie verwalten.

Glücklicherweise sind die Probleme, die wir in PowerShell lösen müssen, einfach, aber ebenso wichtig: Wir müssen Kennwörter so speichern und handhaben, dass sie am Ende so sicher wie möglich sind.

Die Gefahren von Kennwörtern im Klartext Alle IT-Profis wissen, dass sie Kennwörter nicht im Klartext speichern dürfen. Das gilt insbesondere für Passwörter in einem versionskontrollierten Repository. Sobald Sie ein Kennwort übertragen und an Git übergeben, wird es Teil des Versionsverlaufs von Git. Wenn Sie es dann löschen möchten, wird das schnell kompliziert. Leider passiert es beinahe unbemerkt und schnell, dass man versehentlich ein Kennwort als lesbare Zeichenfolge in PowerShell speichert. Das fühlt sich vielleicht erst einmal nicht weiter schlimm an, weil es schwierig ist, den Speicher der PowerShell indirekt zu lesen, doch PowerShell speichert String-Variablen als Klartext. Das bedeutet, dass jedes Programm, das auf Ihrem System läuft, potenziell auf alle String-Variablen in Ihrer PowerShell-Sitzung zugreifen könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, doch die Privilegien, die einem Dienstkonto zugewiesen sind, das ein automatisiertes Skript ausführt, sind in den falschen Händen verheerend. Sehen wir uns ein Beispiel für ein PowerShell-Skript an, das die folgenden Befehle ausführt: $str = 'Passwort1!' $str2 = ConvertTo-SecureString 'Passwort2!' -AsPlainText -Force $pw = Read-Host -AsSecureString Mit dem Windows Debugger analysieren wir entweder den Speicher des Prozesses live oder mit einem Speicherauszugs-Tool wie ProcDump. Durch diese Analyse finden wir die String-Variablen und den Wert von $str sehen, wie in Abbildung 1. Abbildung 1: Die ProcDump-Analyse gibt den Wert von $str aus. Wenn wir den Debugger verwenden, um das HistoryInfo-Objekt der PowerShell zu durchsuchen, erhalten wir ebenfalls den Wert von $str2, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Abbildung 2: Die ProcDump-Analyse gibt den Wert von $str aus. Das sind nur einige Beispiele dafür, wie das Durchsuchen des PowerShell-Speichers Informationen im Klartext aufspürt. Wenn Sie eine sichere Zeichenfolge verwenden, wie in Zeile 3 von Abbildung 2 zu sehen, verhindern Sie, dass der Text aus dem Speicher gelesen wird. Sie sollten sichergehen, dass Sie das Passwort so behandeln, dass der Klartext nicht auslesbar ist, bevor oder nachdem es zu einer sicheren Zeichenfolge wird.

Verwenden Sie sichere Zeichenketten Sichere Zeichenketten werden aufgrund ihrer Komplexität oft übersehen, also lassen Sie uns kurz darauf eingehen, wie man sie verwendet. Das Skript aus dem ersten Beispiel enthält zwei verschiedene Zeilen mit sicheren Zeichenfolgen. Die erste beschreibt, wie Sie eine normale Zeichenkette mit ConvertTo-SecureString in eine sichere Zeichenkette umwandeln: $str2 = ConvertTo-SecureString 'Passwort2!' -AsPlainText -Force Der zweite zeigt, wie Sie Read-Host verwenden, um Eingaben automatisch in eine sichere Zeichenkette umzuwandeln: US-Dollarpw = Read-Host -AsSecureString Auch diese Zeichenkette macht den Text bei der Eingabe unkenntlich, wie Abbildung 3 zeigt. Abbildung 3: Read-Host wandelt den Text in einen sicheren String um. Mit einem sicheren String verwenden wir ein Kennwort sicher, aber das funktioniert nur mit Cmdlets und Funktionen, die sichere Zeichenfolgen unterstützen. Gelegentlich müssen Sie die sichere Zeichenfolge wieder in Klartext umwandeln, was Sie mit dem Typ pscredential erreichen: [pscredential]::new('user',$pw).GetNetworkCredential().Password

Kennwörter sicher auf einem Windows-Datenträger speichern Verwenden Sie in der Windows PowerShell das Cmdlet ConvertFrom-SecureString, um eine sichere Zeichenfolge in eine verschlüsselte Klartextzeichenfolge zu konvertieren, die Sie auf die Festplatte schreiben und später verwenden: US-Dollarpw | ConvertFrom-SecureString Die Ausgabe sieht ungefähr so aus wie in Abbildung 4. Abbildung 4: Das ConvertFrom-SecureString-Cmdlet verschlüsselt einen sicheren String. Sie können diese Ausgabe direkt in eine Datei leiten, in dem Wissen, dass sie verschlüsselt ist. Wenn der Parameter -Key nicht angegeben wird, wird die Zeichenfolge von der Windows Data Protection API gesichert. Diese Zeichenfolge kann nur von demselben Benutzer auf demselben Rechner entschlüsselt werden. Mit dem Parameter -Key geben Sie einen benutzerdefinierten Schlüssel an: $key = 0..255 | Get-Random -Count 32 | %{[byte]$_}

$pw | ConvertFrom-SecureString -Key $key Sie sollten den Schlüssel getrennt von dem im Klartext verschlüsselten Passwort speichern. Um die Zeichenkette zu lesen, verwenden Sie den Schlüssel ConvertFrom-SecureString: $encStr = Get-Content .\password.txt

$encStr | ConvertFrom-SecureString -Key $key