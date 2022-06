So konfigurieren Sie Bitlocker effizient über PowerShell

In den meisten Fällen verwalten Anwender oder Admins die Laufwerksverschlüsselung Bitlocker mit der grafischen Oberfläche. Das ist gewiss nicht falsch Wer aber mehrere Rechner konfigurieren will, oder wem die grafische Oberfläche zu umständlich zu bedienen ist, für den kann PowerShell das richtige Mittel sein – vor allem für die Automatisierung.

Mit Skripten können Sie Bitlocker auf mehreren Rechnern schneller aktivieren, als in der Befehlszeile. Dazu kommt, dass Microsoft in Zukunft die Oberfläche anpassen und verändern wird. Wer die Einstellungen für Bitlocker einmal in einem Skript festlegt, kann diese auch bei einer Neuinstallation durch Aufrufen des Skriptes schneller starten. Bitlocker ist ein schneller Schutz und wer sich die Absicherung vorgenommen hat, kann mit einem Skript nachvollziehbarer und vor allem dokumentiert die Umsetzung aktivieren.

Wir zeigen in diesem Beitrag, wie Sie das bewerkstelligen.

Bitlocker mit Admin-Rechten in der Eingabeaufforderung, PowerShell und mit Gruppenrichtlinien verwalten Für alles, was Sie mit Bitlocker tun – sei es in PowerShell oder in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) benötigen Sie Adminrechte. Das heißt, Sie müssen die Befehlszeile oder PowerShell mit erhöhten Rechten als Administrator starten. Auch, wenn Sie mit Skripten arbeiten möchten, ist das wichtig. Neben den Optionen in der Systemsteuerung, der Eingabeaufforderung und PowerShell, finden Sie weitere Steuerungsmöglichkeiten für Bitlocker, die Geräteverschlüsselung in Windows 10/11 Home und die TPM-Steuerung (Trusted Power Module) in den Gruppenrichtlinien. Auch dazu haben wir in dieser Anleitung einen Abschnitt für Sie. Bitlocker ist auf Windows-Desktops und Servern verfügbar.

Bitlocker aktivieren Geben Sie einfach Bitlocker in das Suchfeld ein und Sie werden zu den entsprechenden Einstellungen geleitet. Hier finden Sie die Optionen für die einzelnen Laufwerke, wo Sie Bitlocker aktivieren können. Schneller geht es jedoch über die Eingabeaufforderung. Geben Sie beispielsweise manage-bde -status C: ein, um herauszufinden, ob Bitlocker für das Laufwerk C: aktiviert ist. Um Änderungen vorzunehmen, geben Sie in PowerShell oder der Eingabeaufforderung manage-bde ein und ergänzen Sie diesen Befehl mit verschiedenen Optionen. Um zum Beispiel die Methoden abzufragen, mit denen Laufwerke auf dem jeweiligen PC über Bitlocker verschlüsselt werden können, verwenden Sie manage-bde -protectors -get c:. Als allererstes müssen Sie, so noch nicht geschehen, jedoch Bitlocker mit manage-bde -on C: aktivieren. Zum Deaktivieren verwenden Sie: manage-bde -off C: manage-bde.exe -protectors –disable C:

TPM in PowerShell und mit Gruppenrichtlinien verwalten Eine wichtige Grundlage zur Verwaltung von Bitlocker sind die Einstellungen für TPM. Dabei handelt es sich um eine Hardwarekomponente, die den Computer auch offline vor nicht erlaubten Eingriffen schützt – das heißt, eine Verschlüsselung lässt sich nicht einfach umgehen, indem man die Festplatte an einen anderen Computer anschließt. Dazu stehen die folgenden Cmdlets zur Verfügung: Clear-Tpm Setzt ein TPM auf seinen Standardzustand zurück. ConvertTo-TpmOwnerAuth Erzeugt einen TPM-Eigentümerautorisierungswert aus einer übergebenen Zeichenkette. Enable- oder Disable-TpmAutoProvisioning Deaktiviert oder aktiviert die automatische TPM-Bereitstellung. Get-Tpm Ruft Informationen über das TPM ab. Get-TpmEndorsementKeyInfo Ruft Informationen über den Bestätigungsschlüssel und die Zertifikate des TPMs ab. Get-TpmSupportedFeature Überprüft, ob ein TPM die angegebenen Funktionen unterstützt. Import-TpmOwnerAuth Importiert einen TPM-Eigentümerautorisierungswert in die Registrierung. Initialize-Tpm Führt einen Teil des Provisioning-Prozesses für ein TPM durch. Set-TpmOwnerAuth Ändert den Wert der TPM-Eigentümerautorisierung. Unlock-Tpm Setzt eine TPM-Sperre zurück. Abbildung 1: Das TPM können Sie ganz einfach in PowerShell verwalten. Einstellungen für TPM in den Gruppenrichtlinien finden Sie unter Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Trusted Platform Module Services. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation auf der Seite TPM-Gruppenrichtlinieneinstellungen.