Die Cyberangriffe der KW14/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW14/2025, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

28.03.2025, IPEN/CNEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares / Comissão Nacional de Energia Nuclear), (Brasilien). Das brasilianische Kernforschungsinstitut (IPEN/CNEN) wurde am 28. März von einem Cyberangriff getroffen, der dazu führte, dass die Produktion und Lieferung von sechs Radiopharmaka vorübergehend eingestellt wurde. Die Korrekturmaßnahmen wurden sofort eingeleitet, die physische, radiologische und nukleare Sicherheit sollen nicht beeinträchtigt gewesen sein. Die Produktion und Auslieferung der Radiopharmaka sollen wieder aufgenommen werden, sobald die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Quelle

29.03.2025, Jackpot Junction Casino, (USA). Das Jackpot Junction Casino in Minnesota wurde Opfer eines Cyberangriffs, der dazu führte, dass die Spielautomaten nicht mehr funktionierten und die Telefonverbindungen gestört waren. Die Gäste mussten soziale Netzwerke nutzen, um mit dem Hotel zu kommunizieren. Das Casino nahm einige Systeme offline und arbeite diesbezüglich mit externen Experten zusammen. Quelle

31.03.2025, Graz 99ers, (Österreich). Die Graz 99ers, ein Eishockeyteam, wurden Opfer einer Cyberattacke. Der Vorfall wurde nicht näher erläutert, aber vom Team bestätigt. Es wurden keine weiteren Informationen über die Folgen oder die Urheber des Angriffs bereitgestellt. Quelle

31.03.2025, Plus Service Srl, (Italien). Ein Cyberangriff legte die elektronischen Fahrkartensysteme der Mobilità di Marca (Mom) zwei Tage lang lahm und verursachte Probleme für Reisende und Studierende. Der Angriff richtete sich gegen die Server des Unternehmens Plus Service, das die von vielen öffentlichen Verkehrsbetrieben genutzte Telemaco-Plattform betreibt. Die Behörden versprachen, den Dienst so schnell wie möglich wiederherzustellen. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.