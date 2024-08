Wie lassen sich Datensouveränität und KI sicher vereinen?

Daten sind das Fundament für das Training und das Deployment von KI-Anwendungen. Vor allem bei sensiblen Daten stellt sich jetzt bei vielen Unternehmen die Frage, wo und wie diese Daten gespeichert werden.

Jetzt ist dabei wörtlich zu verstehen, denn laut einer von OVHcloud in Deutschland initiierten Studie nutzen 78 Prozent der befragten Unternehmen KI-Systeme erst seit weniger als einem Jahr – knapp über einem Drittel sogar erst seit drei oder vier Monaten.

Für die Adaption, den Betrieb und das Training von KI-Anwendungen braucht es Datensicherheit und -souveränität. Das heißt, ihr Standort muss Schutz vor Zugriffen garantieren – sowohl vor illegalen Zugriffsversuchen als auch vor behördlichen Zugriffen wie zum Beispiel von Geheimdiensten.

Gerade die Bedeutung der Datensouveränität haben die IT-Entscheider in den Unternehmen laut der Studie bereits im Blick. Doch dringen sie mit der entscheidenden Frage, wie und wo die Daten gehostet werden sollen, noch nicht überall bei der Unternehmensleitung durch. Denn in den Chefetagen ist das erforderliche Bewusstsein für Datensouveränität vielerorts noch nicht angekommen. Mit 96 Prozent ist die Zahl derjenigen IT-Verantwortlichen, die Schwierigkeiten dabei erlebt haben, die entscheidende Bedeutung von Datensouveränität dem Management ihres Unternehmens verständlich zu machen, überwältigend hoch.

Doch was bedeutet Datensouveränität genau? Gemäß der allgemeinen Definition des Begriffs Souveränität – der Selbstbestimmung und Selbstbestimmtheit – umfasst sie verschiedene Dimensionen: Neben der Datenresidenz ist das auch der Grad des Zugriffs , nach dem weder der Cloud-Anbieter noch andere einen Zugang zu dem Anwendungsdaten haben sollten. Auch die Unabhängigkeit wurde bereits aufgeführt: Je geringer der Grad der technischen Abhängigkeit im Hinblick auf Speicherung, Verarbeitung und Hosting ist, desto besser. Als vierte Komponente kommt noch der Faktor Widerstandsfähigkeit hinzu, also die Sicherheit, dass der Betrieb jederzeit ohne Störung oder Einflussnahme auf die Daten aufrechterhalten werden kann.

Hosting in Europa bevorzugt

Wo aber sehen die IT-Entscheider ihre Daten am besten aufgehoben? Auch hier liefert die Studie eine Antwort: Rund zwei Drittel möchten, dass ihre KI-Modelle in Europa gehostet werden – und zwar aus Sicherheits- und Souveränitätsgründen. Die Hälfte dieser Gruppe (55 Prozent) gibt als Grund für diese Präferenz an, sie hätten einfach größeres Vertrauen in die Datenresidenz – also das Wissen, an welchem Ort Daten gespeichert werden und die Fähigkeit, sie zu übertragen und selbstständig zu verwalten.

Ebenfalls knapp über die Hälfte (51 Prozent) führen den rechtlichen Datenschutz durch die DSGVO an, 44 Prozent die Data Ownership (die Kontrolle über die eigenen Daten), und immer noch 42 Prozent bevorzugen Europa als Host-Standort wegen der geringeren Technologieabhängigkeit gegenüber anderen Regionen. Eine Datenresidenz in europäischen Ländern bietet einen erweiterten Schutz vor behördlichen Zugriffen. Denn die Daten unterliegen den lokalen Gesetzgebungen; so können zum Beispiel amerikanische Geheimdienste in Ausnahmesituationen auf Daten zugreifen, sofern diese sich in einem Rechenzentrum auf US-amerikanischem Boden befinden. In der EU sind diese jedoch durch Richtlinien wie die DSGVO geschützt. Europäische Anbieter bieten darüber hinaus ein umfassendes Portfolio wichtiger Sicherheitszertifizierungen, um den Datenschutz garantieren zu können.