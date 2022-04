Warum künstliche Intelligenz überprüfbar sein muss

IT-Branchengrößen planen mittlerweile die Etablierung von Ethikteams, die für die Evaluation des Verhaltens von Algorithmen verantwortlich sein sollen, berichtete das Wall Street Journal im Herbst 2021.

Das ist in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider nicht genug. Denn KI-gestützte Geschäftsentscheidungen müssen mehr als nur erklärbar, ethisch und verantwortlich sein. KI muss überprüfbar sein (auditierbare KI) – insbesondere, da der Mainstream der Geschäftswelt den Einsatz von KI nicht mehr theoretisch verfolgt, sondern in der Praxis für bessere Entscheidungen nutzt und skaliert. Überprüfbare KI stellt die Dokumente und Berichte über sich selbst zur Verfügung, die es für eine regulatorische Überprüfung braucht. Dabei werden in der Regel folgende Fragen gestellt:

Welche Daten wurden genutzt, um das Machine-Learning-Modell aufzusetzen? Waren die Daten für den Einsatz in der Praxis repräsentativ? Wie wurde das Thema Voreingenommenheit der Daten in der Entwicklungsphase adressiert?

Was sind die abgeleiteten Variablen im Modell? Sind sie voreingenommen? Wurden die Variablen von einem Governance-Team für den Einsatz im Modell freigegeben?

Welche spezifischen Machine-Learning-Algorithmen wurden verwendet? Sind sie für die Daten und das zu lösende Problem geeignet?

Ist das Modell umfänglich erklärbar und mit genauen Begründungs-Codes hinterlegt, die die automatisierten Entscheidungen detailliert darlegen, die das Modell macht? Sind die Codes für den Modellanwender und andere Betroffene erklärbar?

Ist das Modell so aufgesetzt, dass es interpretierbar ist? Was sind latente Merkmale, die das Ergebnis beeinflussen? Sind diese auf Voreingenommenheit getestet?

Welche Stabilitätstests hat das Modell durchlaufen, um Veränderungen in Produktionsdaten zu verstehen und zu korrigieren?

Gibt es spezifische Monitoring-Anforderungen, die sicherstellen, dass Datenveränderung, Leistungsabfall oder zu wenig ethische Überprüfung kontrolliert werden?

Welche Mechanismen werden eingesetzt, um auf ein sichereres Modell auszuweichen, wenn sich die Daten im Einsatz gegenüber den Daten, auf denen das Modell trainiert wurde, verändern?

Wie erkennt das Modell feindliche KI-Angriffe und wie geht es damit um?

Auch wenn das Wort Audit eine nachträgliche Kontrolle impliziert, betont auditierbare KI die Prüfung des Modells, während es aufgesetzt wird und bevor es zum Einsatz kommt, um Compliance zu gewährleisten und deren Einhaltung auch während der Produktion zu überwachen.

Kontrollierbare künstliche Intelligenz macht Responsible AI real, indem ein Auditpfad vom dokumentierten Standard eines Unternehmens für die Kontrolle bei der Modellentwicklung geschaffen wird. Das bringt zusätzliche Vorteile: Indem früh genug verstanden wird, wenn ein Modell versagt, können sich Unternehmen viel Ärger ersparen sowie negative Auswirkungen auf die Reputation und Rechtsstreitigkeiten vermeiden.

Abbildung 1: Die Einhaltung der Governance-Standards im Modellentwicklungsprozess ist dokumentiert und kontrollierbar.

Auditierbare KI stellt sicher, dass die KI-Standards eines Unternehmens eingehalten werden, indem wichtige Entscheidungen und Ergebnisse im Modellentwicklungsprozess dokumentiert werden. Auch wenn es nicht einfach ist, zu definieren, welche Informationen dafür gemessen, überprüft und freigegeben werden müssen – es zu tun, bringt Unternehmen zwei unschätzbare Vorteile: Informationen zur Modellentwicklung bleiben für immer erhalten und können auch von neuen Data Scientists später für Reviews und Audits herangezogen werden. Außerdem ist ein größeres Vertrauen in die Modellentwicklung möglich, weil sie dem dokumentierten Standard des Unternehmens entspricht und Abweichungen davon vermeidet.