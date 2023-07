Vorsicht geboten: So könnten Sie SaaS-Daten verlieren

Die Nutzung von Software as a Service (SaaS) ist ein stetig wachsender Trend, aber viele Unternehmen machen gefährliche Annahmen darüber, wer wirklich für die Sicherung der Daten in ihren SaaS-Anwendungen verantwortlich ist.

In einem kürzlich erschienenen Blog habe ich dieses Konzept als die „große SaaS-Diskrepanz“ bezeichnet. Im Folgenden werde ich speziell darauf eingehen, was unsere Untersuchungen über die Hauptgründe für SaaS-Datenverluste ergeben haben.

Die Enterprise Strategy Group von TechTarget veröffentlichte im Februar 2023 einen Bericht mit dem Titel Data Protection for SaaS. Eine Mehrheit (53 Prozent) der Befragten gab zu, dass sie SaaS-Daten verloren haben. Ich vermute, dass die Zahl in Wirklichkeit viel höher ist, einfach weil wir wissen, dass viele Unternehmen den Schutz ihrer SaaS-Daten nicht gut im Griff haben.

Die Erklärungen für den Datenverlust können variieren

Wenn wir uns die Ursachen für Datenverluste ansehen, können wir die Zusammenhänge klarer erkennen und erhalten einen guten Überblick über die Gründe, die wir angehen müssen, um das Risiko für das Unternehmen zu senken und Datenverluste einzudämmen.

In unserer Umfrage vom Februar 2023 haben wir IT-Experten gefragt, welches die häufigsten Ursachen für Datenverluste oder -beschädigungen bei SaaS-basierten Anwendungen sind. Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen, so dass man sich die Ergebnisse nach Häufigkeit auflisten kann.

Abbildung 1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten in SaaS-Anwendungen zu verlieren.

Der häufigste Grund, den IT-Experten nannten, war der SaaS-Dienst selbst als Ursache für den Datenverlust. Ich vermute, dass viele Leute die Nichtverfügbarkeit des Dienstes mit dem Datenverlust verwechseln, aber das sind unterschiedliche Themen. Es gibt viele Gründe, die dazu führen können, dass eine SaaS-Anwendung nicht verfügbar ist, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass Ihre Daten verloren sind. Wenn in Ihrem Haus der Strom ausfällt, bedeutet das nicht, dass die Möbel verschwunden sind.

Weitere Datenpunkte in unserer Umfrage bestätigen, dass viele Umfrageteilnehmer nicht genau wissen, was Verfügbarkeit wirklich bedeutet. Die Frage ist folgende: Was tun Sie, um Ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn der Dienst nicht mehr verfügbar ist? Verfügen Sie über eine Failover-Option? Erfassen Sie Transaktionen vorübergehend in einem anderen System?

Es gibt heute nur sehr wenige Drittanbieter auf dem Markt, die SaaS-Hochverfügbarkeit anbieten. Dies ist eine Marktlücke, die auch eine große Chance für Anbieter und Dienstleister darstellt.