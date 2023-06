Warum Sie für die Sicherung von SaaS-Daten verantwortlich sind

Die Entfremdung zwischen IT-Leitern und SaaS-Anbietern ist real und könnte Ihr Unternehmen viel Geld kosten.

Laut Data Protection for SaaS, einem aktuellen Forschungsbericht der Enterprise Strategy Group von TechTarget, verlassen sich etwa 33 Prozent der IT-Leiter, die SaaS-Anwendungen nutzen, beim Schutz ihrer SaaS-Anwendungsdaten auf den Anbieter. Weitere 45 Prozent sind der Meinung, dass sie teilweise für den Schutz der Daten ihres Unternehmens verantwortlich sind und sich sowohl auf den SaaS-Anbieter als auch auf ein Data-Protection-Tool oder einen Data-Protection-Dienst eines Drittanbieters verlassen.

Die meisten Unternehmen nutzen heute SaaS, um das zu nutzen, was früher eine Anwendung im Rechenzentrum oder sogar eine Anwendung in der Public Cloud war. Die Nutzung eines Dienstes „von der Stange“, der dennoch konfigurierbar ist und von einem Drittanbieter verwaltet wird, hat viele Vorteile.

SaaS und unternehmenskritische Daten

Aus derselben Studie geht hervor, dass 66 Prozent der Befragten SaaS-Anwendungen den Vorzug vor der Entwicklung eigener Anwendungen geben und diese nach Möglichkeit nutzen. Laut Anbietern und Fachleuten in der Branche besteht eine allgemeine Übereinstimmung (die in der obigen Studie nicht berücksichtigt wurde), dass die meisten Organisationen Dutzende, in größeren Unternehmen sogar Hunderte von SaaS-Anwendungen einsetzen, um ihre zahlreichen funktionalen Anforderungen zu erfüllen.

Viele dieser SaaS-Anwendungen sind für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Ich würde argumentieren, dass alle Daten im Unternehmen geschützt werden sollten, aber lassen Sie uns der Argumentation zuliebe zustimmen, dass es eine Rangordnung gibt und dass einige Anwendungen gleichwertiger sind als andere. Wenn eine SaaS-Anwendung zu den geschäftskritischen Anwendungen gehört, dann bedeutet das, dass bestimmte strenge Anforderungen an die Service-Levels im Allgemeinen und an die Sicherung und Wiederherstellung im Besonderen gelten.

Unsere Untersuchung zeigt, dass die meisten der Befragten der Meinung sind, dass einige bekannte SaaS-Anwendungen kritisch sind, wie Microsoft 365, Microsoft Dynamics, Salesforce, ServiceNow, Google Workspace, Workday und Zendesk, um nur einige zu nennen, die wir untersucht haben. Natürlich gibt es noch viele weitere.

Beginnen wir mit ein paar Beobachtungen, die niemanden schockieren sollten: