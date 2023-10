Kostenloses E-Handbook: Ratgeber fürs Backup von SaaS-Daten

SaaS-Anwendungen werden nahezu von allen Unternehmen genutzt, beispielsweise Microsoft Teams, Google Drive, Salesforce oder SAP ERP. Die dabei generierten Daten sind in den meisten Fällen wichtig für die Geschäftsprozesse und müssen durch ein Backup entsprechend geschützt werden. Das heißt, IT-Teams müssen die Datensicherung der SaaS-Daten in die gesamte Backup- und Data-Protection-Strategie integriert werden. Dies kann komplex sein und zusätzliche Anforderungen an die Sicherungsprozesse stellen.

Zunächst müssen sich Unternehmen darüber im Klaren sein, wer für die Sicherung dieser Daten verantwortlich ist. Zwar bieten SaaS-Anwendungen oft einige Backup-Funktionen, diese sind aber meist rudimentär und in den allermeisten Fällen werden die Daten nur zeitlich begrenzt beim Anbieter vorgehalten. Darüber hinaus muss festgelegt werden, welche Daten zwingend gesichert werden müssen, um im Falle einer benötigten Datenwiederherstellung alle relevanten Informationen für die Geschäftsprozesse wieder verfügbar zu machen.

Viele Backup- und Storage-Hersteller haben bereits entsprechende Backup-Funktionen für SaaS-Anwendungen integriert und Unternehmen können aus einer breiten Palette an Produkten wählen. Ein guter Startpunkt ist, herauszufinden, ob die bereits eingesetzte Backup-Lösung über solche Funktionen verfügt oder über ein Update oder zusätzliche Lizenzen diese aktiviert.

Ebenso sollte nicht vergessen werden, dass auch ein SaaS-Anbieter von Störfällen betroffen sein kann, einer von mehreren Gründen, warum es zu Datenverlust in SaaS-Anwendungen kommen kann. Aber auch hier können Administratoren mit guter Planung vorbeugen.

Abbildung 1: Unser E-Handbook erklärt, warum ein Backup von SaaS-Daten notwendig ist, auf welche Faktoren dabei zu achten und wie sich dies in die Data-Protection-Strategie implementieren lässt.

Unser kostenloses E-Handbook soll eine Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung von SaaS-Backups geben. Dafür erörtern wir, wie die Verantwortlichkeiten für die Daten aussehen, welche verfügbaren Lösungen es gibt und wie sich ein Verlust der SaaS-Daten verhindern ließe. Darüber hinaus gehen wir darauf ein, wie sich diese Art der Datensicherung in die übergreifende Data-Protection-Strategie einbetten lässt.

Kostenloser eBook-Download

Das kostenlose E-Handbook im PDF-Format können Sie hier herunterladen.