Storage-Kosten: Zeit für ein neues Denken

Gerade in Zeiten ökonomischer Unsicherheit stehen IT-Verantwortliche unter hohem Druck, ihre Ausgaben zu rechtfertigen. Nicht allen fällt das leicht, insbesondere, wenn es sich um Speicher handelt. Vielfach herrscht die Annahme vor, es brauche Jahre, bis sich die Investition in ein modernes Speicher-Array bezahlt macht. Hinzu kommt, dass das IT-Management generell Probleme hat, den geschäftlichen Wert von Storage zu beziffern. Geht es um ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz einer Speicherinfrastruktur, tut sich die IT-Branche traditionell schwer.

Dabei ist es viel einfacher und unkomplizierter als früher, den geschäftlichen Nutzen von Storage zu berechnen. Aufgrund neuer Technologien und veränderter Erwartungen lassen sich der ROI beziehungsweise die Investitionsrendite und Amortisationszeiträume zuverlässig berechnen, sodass sich auch der Finanzvorstand überzeugen lässt.

Unternehmen müssen die Digitalisierung vorantreiben. Sie müssen Workloads konsolidieren und benötigen Hochleistungsspeicher für stets wachsende Datenmengen. Weil Cyberangriffe immer neue Höchststände erreichen, benötigen sie zudem Cyberresilienz . Im Rahmen der notwendigen Modernisierung erwarten viele IT-Führungskräfte eine schnellere und überzeugendere Amortisierung. Sie wollen die Amortisation nicht erst in Jahren. Sie wollen vielmehr, dass sich die Investition innerhalb eines Jahres amortisiert. Das hat den Druck auf Storage -Anbieter erhöht, mit Innovationen für einen schnellere ROI zu sorgen. Tatsächlich sind heute Lösungen für Unternehmensspeicher im Petabyte -Bereich verfügbar die sich in weniger zwölf Monaten amortisieren.

„Unternehmen, die ihre Speicherinfrastruktur erneuern oder erweitern wollen, und eine Lösung suchen, die sich schnell amortisiert, und zahlreiche Kriterien erfüllt, müssen zu guter Letzt offen sein für Neues. Dass viele IT-Verantwortliche noch immer annehmen, eine Investition in Storage amortisiere sich erst nach Jahren, zeigt, dass in der Storage-Welt weithin Konservatismus herrscht. Das muss sich ändern.“

Zeit für ein neues Denken

Unternehmen, die ihre Speicherinfrastruktur erneuern oder erweitern wollen, und eine Lösung suchen, die sich schnell amortisiert, und die beschriebenen Kriterien erfüllt, müssen zu guter Letzt offen sein für Neues. Dass viele IT-Verantwortliche noch immer annehmen, eine Investition in Storage amortisiere sich erst nach Jahren, zeigt, dass in der Storage-Welt weithin Konservatismus herrscht. Schauen sich Unternehmen jenseits der altbekannten, großen Speicher-Anbieter um, werden sie neuere Anbieter finden, die ihnen den größten geschäftlichen Nutzen bieten, zum Beispiel mehr als 45 Prozent niedrigere Kosten über fünf Jahre.

Über den Autor: Eric Herzog ist Chief Marketing Officer (CMO) bei Infinidat. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und in der Enterprise-Storage-Branche, wo er alle Aktivitäten des Marketings, des Produktmanagements und der Geschäftsentwicklung sowohl in Start-ups als auch in Fortune-500-Unternehmen geleitet hat. In führenden Positionen war er unter anderem für EMC und IBM tätig. In seiner Rolle als CMO von Infinidat leitet Herzog die globale Marketing- und Markenstrategie des Unternehmens. Sein Verantwortungsbereich umfasst Produktmarketing, Go-To-Market-Strategien, Branding, Marketingprogramme, strategische Kommunikation, Analysen der Wettbewerbssituation und die Stärkung der Beziehungen zu Branchenvertretern und Stakeholdern.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.