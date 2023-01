Standards und Technologien für die Speichersicherheit

Die Sicherheitskontrollen und -funktionen in Speichersystemen und IT-Ökosystemen haben sich seit einigen Jahren nicht wesentlich verändert. Dies ist nicht überraschend, da die Wahrnehmung der möglichen Bedrohungen relativ konstant geblieben ist.

Data-at-Rest-Verschlüsselung, sichere Speicherverwaltung und Speicherbereinigung sind allgemein verfügbar und im Einsatz. Die jüngsten Ereignisse veranlassen Unternehmen jedoch dazu, ihre Sicherheitsvorkehrungen für Storage neu zu bewerten.

Die Cyberbedrohungs-Landschaft ist durch eine große Anzahl von Ransomware-Angriffen und verstärkte Aktivitäten von Nationalstaaten gegen kritische Infrastrukturen gekennzeichnet. Auch das regulatorische Umfeld verändert sich und bringt möglicherweise Anforderungen mit sich, die eine Anpassung der Sicherheitsfunktionen, -kontrollen und -praktiken an die neuen Gegebenheiten erforderlich machen. Für den Speicherbereich bedeutet dies ein gesteigertes Interesse daran, dass der Speicher als mögliche letzte Verteidigungslinie dient oder zumindest kein schwaches Glied in der Schutzkette eines Unternehmens darstellt.

Für die Speichersicherheit sind dies interessante Zeiten, denn die Entwicklungen sind an mehreren Fronten zu beobachten. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 wird es erhebliche Änderungen an den Sicherheitsstandards und -spezifikationen geben, die für die Speicherung relevant sind. Neue Technologien könnten die Möglichkeiten der Speichersicherheit erweitern. Und schließlich könnten neue Praktiken und Bereitstellungsstrategien den Schutz der Daten weiter verstärken.

Normen mit Auswirkungen auf die Speichersicherheit

ISO/IEC JTC 1/SC 27 (Informationssicherheit, Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre) befindet sich mitten in einer umfassenden Aktualisierung der ISO 27000-Normenreihe, die mit einer vollständigen Neufassung der im Februar 2022 veröffentlichten ISO/IEC 27002:2022 (Informationssicherheit, Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre - Kontrollen der Informationssicherheit) begann.

Diese Neufassung der ISO/IEC 27002 machte eine Aktualisierung der ISO/IEC 27001 (Informationssicherheit, Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre - Managementsysteme für Informationssicherheit - Anforderungen) erforderlich, die Ende 2022 veröffentlicht wurde.

ISO/IEC 27001 dient als Grundlage für die Zertifizierung von Informationssicherheits-Managementsystemen von Organisationen, und diese neue Ausgabe wird sich auf bestehende Zertifizierungen auswirken. Die neue Norm ISO/IEC 27002 umfasst Kontrollen, die für Speichersysteme und -ökosysteme relevant sind, und enthält Verweise auf die Speichersicherheitsnorm ISO/IEC 27040. Infolgedessen werden die Auditoren Fragen der Speichersicherheit mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Kenntnis nehmen.

Apropos ISO/IEC 27040 (Informationstechnologie - Sicherheitstechniken - Speichersicherheit): SC 27 hat eine umfassende Überarbeitung dieser Norm, die ursprünglich im Januar 2015 veröffentlicht wurde, fast abgeschlossen. Diese Aktualisierung, die Anfang 2023 erfolgen könnte, enthält Anforderungen und nicht nur Leitlinien.

Sie umfasst zahlreiche technologische Aktualisierungen - wie NVMe, Intelligent Platform Management Interface und Kryptografie -, die Erweiterung früherer Leitlinien, Aktualisierungen der Speicherbereinigung und eine überarbeitete Struktur, die die neue ISO/IEC 27002 widerspiegelt und auf ihr aufbaut.

Die ursprüngliche Version von ISO/IEC 27040 war mit der Sonderveröffentlichung 800-88r1 (Media Sanitization) des National Institute of Standards and Technology in Bezug auf technologiespezifische Mediensanierungstechniken synchronisiert. Allerdings verweist die neue ISO-Norm nun auf die kürzlich veröffentlichte IEEE-Norm 2883-2022 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) für diese Techniken.

Der neue IEEE 2883 - Standard for Sanitizing Storage - wurde im September 2022 veröffentlicht. Er enthält Anforderungen für die Löschung von Daten auf bestimmten Speichergeräten und -medien. Dieser Standard bietet eine Reihe von Optionen für Reinigungs-, Säuberungs- und Zerstörungsmethoden. Er fördert die Verwendung umweltfreundlicher Bereinigungsverfahren. Es wird erwartet, dass IEEE 2883 der Standard für die Medienhygiene sein wird.