SASE und Cyberversicherungen: Schutz von Unternehmen

Der Abschluss einer Cyberversicherung wird für Unternehmen und unabhängig von ihrer Größe immer wichtiger. Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich stetig weiter, und damit steigt das Risiko Opfer einer erfolgreichen Cyberattacke zu werden. Parallel dazu verbreitert sich durch die digitale Transformation die Angriffsfläche insgesamt. Firmen sollten zügig auf diese Gemengelage reagieren. Aus verschiedenen Gründen spricht einiges für die Kombination aus SASE und der Deckung durch eine Cyberversicherung.

SASE erfüllt viele Bedingungen von Cyberversicherern

Simpel ausgedrückt funktionieren Cyberversicherungen wie Krankenversicherungen für Unternehmen und sollen die wirtschaftlichen Folgen einer Cyberattacke abdecken. Nach einem Bericht des globalen Versicherers Hiscox kämpfen nicht wenige Unternehmen nach einer Cyberattacke weltweit sogar mit der Insolvenz. Damit ein Versicherungsunternehmen seinen Kunden bei einem Angriff die entsprechende Deckung anbieten kann, sind diese verpflichtet, ihr Netzwerk gemäß den aktuellen Sicherheitsstandards zu schützen. Hier ist SASE (Secure Access Service Edge) ein idealer Ansatz, um das Netzwerk abzusichern und gleichzeitig die Bedingungen für den Versicherungsschutz zu erfüllen.

SASE ist von Hause aus sehr gut geeignet, die meisten Anforderungen der Versicherer abzudecken. Das liegt daran, dass SASE eine ganzheitliche und konvergente Netz- und Sicherheitsarchitektur bereitstellt, auch über mehrere Domänen hinweg (siehe auch Kostenloses E-Handbook: SASE - Was Sie wissen und beachten müssen). Dazu kommen die generelle Risikominderung, eine zentralisierte Verwaltung und Transparenz in Echtzeit. Natürlich lassen sich die Anforderungen der Versicherer auch mit herkömmlichen Technologien umsetzen. Also mit einzelnen Produkten, die im Netzwerk eingebunden werden, um die Sicherheit zu verbessern. Das heißt allerdings, dass alle Möglichkeiten die SASE bietet, einzeln implementiert werden müssen. Von den Next Generation Firewalls über Schutz vor Phishing, Malware und Ransomware bis hin zu Patch- und Mobile Device Management (MDM) sowie der Steuerung von Apps. Mit jedem dieser Bereiche sind eigene Projekte verbunden einschließlich von Evaluierung, Auswahl, Einkauf, Implementierung und Verwaltung. Die Produkte müssen außerdem regelmäßig gewartet, optimiert und gegen Ausfall geschützt werden. Das geht nicht ohne teils mühsame manuelle Eingriffe.

Dazu kommt, dass die einzelnen Lösungen in den meisten Fällen keine zentrale Verwaltung bieten und die Kapazitäten des internen IT-Sicherheitsteams stark binden. Denn um den Versicherungsschutz im Notfall nicht zu verlieren, ist es wichtig die einzelnen Lösungen immer auf dem Niveau zu halten, das vom Versicherer gefordert wird.

Die Einbindung einzelner Lösungen dauert zudem sehr viel länger, ist umständlicher, meistens teurer und ob die einzelnen Lösungen wirklich gut zusammenspielen, ist keineswegs garantiert. Zudem sind Cyberkriminelle sehr gut darin, Lücken in der Abdeckung zu finden und auszunutzen.

Ob dieser Weg der richtige für Unternehmen ist, muss man sicherlich im Einzelfall entscheiden. Die Erfahrungen der letzten Jahre sprechen aber für eine einheitliche und vor allem ganzheitliche Sicht. Wenn Firmen sich entscheiden, SASE einzuführen, können sie das Risiko über eine einzelne Plattform deutlich senken und gleichzeitig die Versicherungsbedingungen erfüllen. Zudem profitieren Unternehmen von der einfachen Implementierung, sie müssen weniger operativen Aufwand betreiben, und sie können Kosten senken.

Der Einsatz von SASE bringt maximalen Schutz für das eigene Netzwerk und die angebundenen Ressourcen. In Verbindung mit einer Cyberversicherung kommt das wirtschaftliche Auffangnetz dazu, etwa um die kostenintensiven Folgen eines Ransomware-Angriffes abzufedern.