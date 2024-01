MFA: Konten von Administratoren besonders schützen

IT-Administratoren verfügen über die weitreichendsten Zugriffsrechte im gesamten Unternehmensnetzwerk und haben entscheidenden Einfluss auf die Sicherheit ihrer Organisation. Dies macht sie zu einem beliebten Ziel für Cyberkriminelle: Mit Credential Phishing oder Adversary-in-The-Middle-Angriffen (AiTM-Angriffen) auf Admins versuchen Hacker, umfassenden Zugriff auf Systeme zu erlangen.

Eine Phishing-sichere Multifaktor-Authentifizierung (MFA) ist für Admins daher ein Muss. Doch wo ist eine MFA besonders wichtig und worauf ist bei der Auswahl und Implementierung zu achten?

Eine Disziplin, die Lapsus$ sehr erfolgreich beherrscht. So teilt die Gruppe regelmäßig Berichte oder Screenshots erfolgreicher Hacks mit den rund 50.000 Abonnenten ihres Telegram-Kanals. Durch Admin-Passwörter erschlichene Zugriffsrechte sind so lukrativ, dass Hacker über Telegram gezielt nach „Mitarbeitenden“ suchen, die ihnen über VPN oder Citrix Zugang zu Unternehmensnetzwerken oder Remote-Desktop-Anwendungen verschaffen. Die Unternehmen können gegen einen solchen vorsätzlichen Missbrauch kaum etwas tun. Darüber hinaus schützt Phishing-sichere Multifaktor-Authentifizierung.

Auch Tech-Größen wie Nvidia, Microsoft oder Vodafone bleiben nicht verschont. Das zeigt unter anderem die Hacker-Gruppe Lapsus$, der bereits alle drei zum Opfer gefallen sind. Ein Name, der seiner lateinischen Bedeutung nach, nämlich Fehltritt, nicht passender sein könnte. Denn gerade diese kleinen Fehler, Versehen oder Unachtsamkeiten nutzen Cyberkriminelle aus, um Zugang zu firmeninternen Netzwerken und Systemen zu erlangen.

MFA als sichere Alternative zu Passwörtern?

Das Passwort hat als alleiniger Sicherheitsfaktor längst ausgedient und ist selbst in komplexer Form keineswegs sicher. Es wurde weitgehend durch die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) abgelöst. MFA wurde lange als Allheilmittel gegen Phishing-Angriffe beworben – ein Trugschluss. So verzeichnete die Anti-Phishing Working Group APWG im vierten Quartal 2022 die höchste Anzahl an Phishing-Angriffen seit ihrer Gründung vor fast 20 Jahren.

„Eine Multifaktor-Authentifizierung, die Brute-Force-Angriffe auf Passwörter verhindert, ist zwar ein guter Anfang, reicht für IT-Administratoren jedoch nicht aus.“ Al Lakhani, IDEE

Besonders hervor sticht die zunehmende Penetranz und Dreistigkeit der Hacker. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Prompt Bombing. Hacker verschaffen sich vertrauliche Informationen wie die E-Mail-Adresse oder ein Passwort und „bombardieren“ die Opfer anschließend über permanente Login-Versuche mit Aufforderungen zur Authentifizierung. Ein Verfahren, das so manchen Mitarbeitenden über Zeit „MFA-müde“ gemacht hat. Es ist daher nur naheliegend, dass versehentlich auch mal eine Anfrage bestätigt wird – die entscheidende Unaufmerksamkeit, die Hackern die Tür öffnet. In vielen Fällen bemerken die Nutzer nicht einmal, dass ein Konto kompromittiert wurde und sie unabsichtlich Zugang zum Unternehmensnetzwerk gewährt haben.