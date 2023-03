Wie sich Multifaktor-Authentifizierung sicherer machen lässt

Die Multifaktor-Authentifizierung erhöht die Sicherheit von Benutzernamen und Passwörtern, aber je nach verwendeter MFA-Methode bietet sie möglicherweise nicht so viel Schutz, wie oftmals angenommen wird.

Um Benutzerkonten und -daten besser zu schützen, ist es an der Zeit, Multifaktor-Authentifizierung widerstandsfähiger zu machen.

Auf der Authenticate 2022 präsentierte Roger Grimes, Data-Driven Defense Evangelist beim Security-Awareness-Unternehmen KnowBe4, wie Anbieter ihre MFA-Produkte verbessern können.

Andere MFA-Methoden wie biometrische Verfahren und Push-Benachrichtigungen sind zwar widerstandsfähiger gegen Angreifer, aber auch diese sind nicht absolut sicher. So bringen Angreifer Benutzer oft dazu, eine Authentifizierungsbenachrichtigung durch einen als MFA-Bombing bekannten Angriff zu bestätigen. Lapsus$-Angreifer haben einen Uber-Vertragspartner mit wiederholten Anfragen bombardiert, bis eine davon genehmigt wurde.

Multifaktor-Authentifizierung bietet mehr Schutz als eine Kombination aus Benutzername und Passwort, ist aber immer noch angreifbar und über Phishing aushebelbar. Ein Bericht des Identitäts- und Zugriffsmanagement-Anbieters Auth0 zeigt, dass die Zahl der MFA-Umgehungsangriffe mit 113 Millionen in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 so hoch ist wie nie zuvor - und weit höher als 2021. Um die Situation zu verschlimmern, verwenden Angreifer automatisierte Toolkits wie EvilProxy, um die MFA zu umgehen.

Multifaktor-Authentifizierung widerstandsfähiger machen

Anbieter von MFA-Produkten sollten diese so widerstandsfähig wie möglich gegen Angriffe machen. In seinem Vortrag erläuterte Roger Grimes fünf Optionen, die Anbieter in Betracht ziehen sollten.