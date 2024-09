KI in der IT-Sicherheit: Chancen nutzen, Risiken meistern

Künstliche Intelligenz (KI) ist aus der heutigen Cybersicherheit nicht mehr wegzudenken, stellt Unternehmen aber vor Herausforderungen. Sie ist zu einem zweischneidigen Schwert geworden: Einerseits verlangen Unternehmen zunehmend nach leistungsfähigen, (teil-)automatisierten Lösungen, die ihre Effizienz steigern und ihre IT-Teams entlasten. Andererseits entstehen zugleich neue Cyberbedrohungen durch KI-Manipulationen und Datenverletzungen.

Wie können also Unternehmen KI-Technologien optimal und sicher zu ihrem Nutzen einsetzen?

Trotz der Vorteile von KI für die Cyberabwehr stehen Unternehmen bei der Nutzung von KI im Geschäftsleben vor weiteren Herausforderungen. Ein zentrales Problem ist die Tatsache, dass die in GenAI-Abfragen enthaltenen Daten Teil des Datensatzes werden, mit dem die Modelle trainiert werden. Weitere Probleme umfassen Urheberrechtsverletzungen, die Offenlegung personenbezogener Daten, die unbewusste Verwendung voreingenommener oder anstößiger Daten sowie KI-Halluzinationen - also plausibel klingende, aber inhaltlich falsche Ausgaben.

Aber auch auf Seiten der Verteidiger eröffnet KI neue Möglichkeiten zur intelligenten und automatisierten Abwehr von Angriffen, auch wenn diese selbst KI-gestützt sind. Cyberangriffe sind selten auf Anhieb erfolgreich. Angreifer verlassen sich darauf, dass ihre fehlgeschlagenen Versuche in der Flut von Warnmeldungen untergehen, die in einem Security Operations Center (SOC) eingehen. KI kann dabei helfen, anomale Aktivitäten zu erkennen, Angriffe zu identifizieren, in Echtzeit darauf zu reagieren und die restliche IT-Infrastruktur vor weiteren Angriffen zu schützen.

KI zum strategischen Vorteil machen

KI-getriebene Innovationen durchdringen die gesamte Technologielandschaft. Unternehmen, die KI-Technologien nicht strategisch in ihre Cybersecurity-Maßnahmen integrieren, riskieren, gegenüber Angreifern, die KI einsetzen, an Boden zu verlieren. Richtig eingesetzt, unterstützt KI Security-Teams dabei, ihre Cybersicherheit proaktiv und sicher zu gestalten.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Nutzung von vernetzten Security-Mesh-Architekturen. Diese bieten die Möglichkeit, die Größe und Komplexität der digitalen Umgebung, die bisher eine Herausforderung für Security-Teams darstellte, in einen Vorteil umzuwandeln. Durch die Vernetzung von Sensoren in einer gemeinsamen Architektur können Netzwerkbetreiber und Cybersecurity-Verantwortliche Daten in Echtzeit generieren, analysieren und mithilfe von KI und ML in Echtzeit auf Bedrohungen reagieren.

Über den Autor:

Peter Schill ist Manager Systems Engineering bei Fortinet.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.