IT-Service-Management richtig im Unternehmen implementieren

Mitarbeiter verwechseln ITSM oft irrtümlich mit einfachem IT-Support. In Wirklichkeit kümmern sich ITSM-Gruppen um eine Vielzahl von Technologien am Arbeitsplatz, einschließlich Laptops, die Einhaltung von Service-Level-Agreements und essenzieller Unternehmenssoftware.

IT-Service-Management (ITSM) bezieht sich auf die Gesamtheit von Aktivitäten, Prozessen und Richtlinien, die zur Verwaltung und Steuerung der IT-Dienste in einer Organisation verwendet werden. Es zielt darauf ab, die Effizienz und Effektivität der IT-Dienste und -Ressourcen innerhalb einer Organisation zu verbessern.

Release Management : Befasst sich mit der Planung, dem Design, dem Build, der Konfiguration und dem Testen von Releases (neuen Funktionalitäten oder Updates) und deren Einführung in die Live-Umgebung.

Change Management : Hier geht es um die Verwaltung von Änderungen in der IT-Infrastruktur auf kontrollierte Weise, um das Risiko von Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit zu minimieren. Der Prozess umfasst die Bewertung, Genehmigung und Überwachung von Änderungen.

Incident Management: Ziel ist es, IT-Störungen so schnell wie möglich zu beheben und die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit zu minimieren. Incident Management umfasst die Verwaltung von unerwarteten Unterbrechungen oder Qualitätsminderungen von IT-Diensten.

In der Welt des IT-Service-Managements (ITSM) sind bestimmte Prozesse entscheidend, um eine reibungslose und effiziente IT-Landschaft zu gewährleisten. Diese Prozesse sind das Rückgrat einer jeden IT-Abteilung und tragen maßgeblich dazu bei, die Brücke zwischen technologischen Ressourcen und den geschäftlichen Anforderungen eines Unternehmens zu schlagen.

Vorteile vom ITSM

Die Anwendung von Servicemanagement-Prinzipien kann das gesamte Unternehmen voranbringen. Ein methodischer Ansatz im Servicemanagement hilft, die IT-Ziele an die Unternehmensziele anzupassen und garantiert eine standardisierte Servicebereitstellung, die sich an Budgets, Ressourcen und erwarteten Ergebnissen orientiert. Dadurch verringern sich Kosten und Risiken, was wiederum das Kundenerlebnis verbessert. Die gängigsten Vorteile von ITSM umfassen:

Die Ausrichtung von IT-Gruppen auf geschäftliche Prioritäten, überwacht durch Leistungsindikatoren.

Förderung der Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg.

Integration von IT- und Entwicklerteams durch effiziente Projektmanagementmethoden.

Bereitstellung von Mitteln für IT-Teams, um Wissensaustausch und fortlaufende Verbesserungen zu unterstützen.

Effizientere Koordination von Anfragen, was zu besserem Service führt.

Stärkere Kundenorientierung durch Self-Service-Optionen und verfeinerte Prozesse.

Beschleunigte Reaktion auf größere Vorfälle und Prävention zukünftiger Probleme.

All diese Aspekte tragen zur Kostensenkung und zur Verbesserung des Services bei. Wenn auch Sie in den Genuss dieser Vorteile kommen möchten, dann sollten Sie folgende 7 Schritte befolgen.