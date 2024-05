Auf welche Faktoren es bei ITSM ankommt

Drei Faktoren sind es vor allem, auf die es bei Aufbau und Betrieb eines IT-Service-Managements (ITSM) ankommt: Schulungen der Beschäftigten, ein aktives Projektteam sowie die ständige Weiterentwicklung der Software. Erst wer darauf achtet, wird das vollständige Potenzial seines ITSM-Systems wirklich ausschöpfen können.

Software kaufen, installieren und los geht die Arbeit? Mit einfachen Office-Anwendungen dürfte das noch funktionieren. Anspruchsvoller sind IT-Service-Management-Systeme (ITSM). Um deren Vorteile wirklich auszuschöpfen, sind auch nach der Implementierung immer wieder Anpassungen erforderlich. Als wie effizient sie sich letztlich erweisen, hängt außerdem stark vom Handling des Systems im täglichen Betriebsablauf ab. Dabei gilt es auf einige typische Fallstricke zu achten.

Auf das Feedback der Mitarbeiter kommt es an, wenn es darum geht, das Tool weiter auszubauen. Dieses Feedback ist umso konstruktiver, je besser die Anwender abgeholt und motiviert werden, Input zu geben, der das Tool sinnvoll verbessert. Am besten kann das das Projektteam aus der Anfangsphase, das bislang mit Design und Customizing der Software befasst war. Es sollte also nicht etwa aufgelöst werden, sondern als zentrale Anlaufstelle für kontinuierliche Optimierung bestehen bleiben.

Kontinuierliche Verbesserung (Continual Improvement) gilt als zentraler Erfolgsfaktor eines effizienten ITSM-Systems. Deshalb behandelt sie ITIL (Information Technology Infrastructure Library), der De-facto-Standard im Bereich IT-Service-Management, sogar als eigene Disziplin. Nach der Implementierung beschäftigen sich nämlich auf einmal sehr viel mehr Menschen mit dem Customizing des Systems und greifen darauf zu – anders als in der Anfangsphase, in der nur das Projektteam damit befasst war. Alle arbeiten daran, dass sich ihre individuellen Arbeitsprozesse im ITSM widerspiegeln. Deshalb, das zeigt die Erfahrung, gibt es nahezu immer nachträglichen Anpassungsbedarf, egal, wie gut das Projektteam die Software vorbereitet hat.

Einführungsworkshop und fortlaufende Schulungen

Wie gut die Mitarbeitenden das ITSM annehmen und wie stark sie sich damit identifizieren, hat entscheidenden Einfluss darauf, ob sie motiviert an seiner kontinuierlichen Optimierung mitwirken. Ansonsten passiert folgendes: Fehler werden zwar erkannt, aber hingenommen und mittels holpriger Workarounds umschifft. Eine Verbesserung des ITSM ist damit nicht zu machen. Vielmehr muss jeder das Tool auch benutzen wollen, weil es ihm wirklichen Nutzen bringt.

Das führt automatisch zur Dringlichkeit, gute Schulungen durchzuführen, gerade in der Startphase. Nur wer eine Software versteht, wird sie auch intensiv nutzen und an ihrer Verbesserung mitarbeiten. Ohne Schulungen kennen die Beschäftigten unter Umständen komplette Features, die ihren Arbeitsalltag erleichtern, gar nicht. Oder sie setzen sie falsch ein. Das senkt die User Acceptance noch einmal. Vermeiden lässt sich dieser Negativtrend, wenn sich das Entwickler-/Projekt-Team mit den Mitarbeitenden regelmäßig zusammensetzt und ihnen die einzelnen Anwendungsbeispiele aktiv am Tool erläutert.

An einen initialen Einführungsworkshop sollten sich dann fortlaufende Schulungen anschließen, die sich jeweils eigenen Usability-Themen widmen, zum Beispiel Personalisierungen der eigenen Masken. Daneben sollte das Unternehmen ein dokumentiertes Wissensmanagement aufbauen (internes Wiki), in dem die User Fragen stellen und schnelle Antwort erhalten. In diese Plattform ist das ITSM-Tool idealerweise bereits integriert, so dass man immer in einem System bleibt.