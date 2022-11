Herausforderung für CISOs: Cybersicherheit vermitteln

Führungskräften eine komplexe Situation erklären: Fakten in eine Geschichte zu verpacken, ist ein besserer Weg, um zu kommunizieren, Einfluss zu nehmen und das Merken von Informationen zu fördern. Der sogenannte „Zeigarnick-Effekt“ zeigt, dass Menschen selbst kleine Details so lange behalten, bis eine Geschichte zu Ende erzählt ist, und andere Studien zeigen, dass Fakten 20-mal wahrscheinlicher in Erinnerung bleiben, wenn sie in Form einer Geschichte erzählt werden.